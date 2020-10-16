«Ливерпуль», «Барселона», «Наполи» и «Боруссия Д» – топ валуйных ставок на субботу, 17 октября

Аналитические отделы букмекеров – машины, которые составляют линии точнее, чем научно-исследовательские институты! Но даже они иногда ошибаются, подкидывая нам валуй – коэффициенты, неправильно оцененные букмекерами. Мы провели анализ линий на сегодня и нашли несколько интересных вариантов для вас. Забираете?
14:30 «Эвертон» – «Ливерпуль»
Ставка: Первый тайм – ТБ (1.5)
Коэффициент: 2.21
Статистика:
- «Эвертон» – 75% матчей (3/4)
- «Эвертон» – 3 матчей подряд
- «Ливерпуль» – 75% матчей (3/4)
- «Эвертон» – 100% домашних матчей (2/2)
- «Ливерпуль» – 50% гостевых матчей (1/2)
19:30 «Манчестер Сити» – «Арсенал»
Ставка: Обе забьют + ТБ(3.5)
Коэффициент: 2.36
Статистика:
- «Манчестер Сити» – 67% матчей (2/3)
- 6 из последних 14 матчей между собой
- «Манчестер Сити» – 100% домашних матчей (1/1)
- «Арсенал» – 50% гостевых матчей (1/2)
17:00 «Сельта» – «Атлетико»
Ставка: Второй тайм – ТБ (1.5)
Коэффициент: 2.59
Статистика:
- «Сельта» – 40% матчей (2/5)
- 63% матчей между собой (10/16)
- 10 из последних 15 матчей между собой
- «Сельта» – 100% домашних матчей (2/2)
22:00 «Хетафе» – «Барселона»
Ставка: ТБ (2.5)
Коэффициент: 2.59
Статистика:
- «Хетафе» – 50% матчей (2/4)
- «Барселона» – 67% матчей (2/3)
- 67% матчей между собой (12/18)
- «Хетафе» – 50% домашних матчей (1/2)
- «Барселона» – 100% гостевых матчей (1/1)
16:00 «Наполи» – «Аталанта»
Ставка: Обе забьют во втором тайме
Коэффициент: 2.40
Статистика:
- «Аталанта» – 67% матчей (2/3)
- 44% матчей между собой (8/18)
- 6 из последних 12 матчей между собой
- «Аталанта» – 50% гостевых матчей (1/2)
19:00 «Интер» – «Милан»
Ставка: ИТ1Б (1.5)
Коэффициент: 2.04
Статистика:
- «Интер» – 67% матчей (2/3)
- 3 матчей между собой подряд
- 6 из последних 8 матчей между собой
- «Интер» – 100% домашних матчей (1/1)
16:30 «Хоффенхайм» – «Боруссия Д»
Ставка: Второй тайм – Ф1 (0)
Коэффициент: 2.75
Статистика:
- «Хоффенхайм» – 67% матчей (2/3)
- 60% матчей между собой (12/20)
- 3 матчей между собой подряд
- «Хоффенхайм» – 100% домашних матчей (1/1)
Источник обложки: https://www.nachedeu.com/%D0%B...