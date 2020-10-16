Betting Insider

«Ливерпуль», «Барселона», «Наполи» и «Боруссия Д» – топ валуйных ставок на субботу, 17 октября

Аналитические отделы букмекеров – машины, которые составляют линии точнее, чем научно-исследовательские институты! Но даже они иногда ошибаются, подкидывая нам валуй – коэффициенты, неправильно оцененные букмекерами. Мы провели анализ линий на сегодня и нашли несколько интересных вариантов для вас. Забираете?

14:30 «Эвертон» – «Ливерпуль»

Ставка: Первый тайм – ТБ (1.5)

Коэффициент: 2.21

Статистика:

  • «Эвертон» – 75% матчей (3/4)
  • «Эвертон» – 3 матчей подряд 
  • «Ливерпуль» – 75% матчей (3/4)
  • «Эвертон» – 100% домашних матчей (2/2) 
  • «Ливерпуль» – 50% гостевых матчей (1/2)

19:30 «Манчестер Сити» – «Арсенал»

Ставка: Обе забьют + ТБ(3.5)

Коэффициент: 2.36

Статистика:

  • «Манчестер Сити» – 67% матчей (2/3)
  • 6 из последних 14 матчей между собой
  •  «Манчестер Сити» – 100% домашних матчей (1/1)
  •  «Арсенал» – 50% гостевых матчей (1/2)

17:00 «Сельта» – «Атлетико»

Ставка: Второй тайм – ТБ (1.5)

Коэффициент: 2.59

Статистика:

  • «Сельта» – 40% матчей (2/5)
  • 63% матчей между собой (10/16) 
  • 10 из последних 15 матчей между собой 
  •  «Сельта» – 100% домашних матчей (2/2)

22:00 «Хетафе» – «Барселона»

Ставка: ТБ (2.5)

Коэффициент: 2.59

Статистика:

  • «Хетафе» – 50% матчей (2/4)
  • «Барселона» – 67% матчей (2/3) 
  •  67% матчей между собой (12/18) 
  •  «Хетафе» – 50% домашних матчей (1/2) 
  •  «Барселона» – 100% гостевых матчей (1/1)

16:00 «Наполи» – «Аталанта»

Ставка: Обе забьют во втором тайме

Коэффициент: 2.40

Статистика:

  • «Аталанта» – 67% матчей (2/3)
  • 44% матчей между собой (8/18) 
  •  6 из последних 12 матчей между собой 
  •  «Аталанта» – 50% гостевых матчей (1/2)

19:00 «Интер» – «Милан»

Ставка: ИТ1Б (1.5)

Коэффициент: 2.04

Статистика:

  • «Интер» – 67% матчей (2/3)
  • 3 матчей между собой подряд 
  • 6 из последних 8 матчей между собой 
  • «Интер» – 100% домашних матчей (1/1)

16:30 «Хоффенхайм» – «Боруссия Д»

Ставка: Второй тайм – Ф1 (0)

Коэффициент: 2.75

Статистика:

  • «Хоффенхайм» – 67% матчей (2/3)
  • 60% матчей между собой (12/20)
  • 3 матчей между собой подряд 
  • «Хоффенхайм» – 100% домашних матчей (1/1)

Источник обложки: https://www.nachedeu.com/%D0%B...

Сколько ставок зашли? Пишите в комментариях!

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Снеговик Боговик60% WR-0.87% ROI
1.444Победит Ювентус
Кротоне — Ювентус|Чемпионат Италии
Кротоне — Ювентус|Чемпионат Италии
У довольно неплохого кэфа на этот матч от бука есть вполне простое объяснение: у "Юве" не будет Криштиану Роналду. Но я вообще не думаю, что "Юве", здорово начавшего сезон, это должно возмутить. Новичок Лиги "Кротоне" для "зебр" вообще не конкурент. Тем более, что старт от них - просто ужас: 3 поражения в 3 матчах с общим счетом 2:10. Думаю, что "Ювентус" уверенно наберет 3 очка, а мы уверенно выиграем эту ставку.
0
Повторить за 1.43
Константин Генич56% WR-2.52% ROI
2.08Победа Спартак и тотал меньше 3.5 - Да
Химки — Спартак|РПЛ
Химки — Спартак|РПЛ
Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить на П2 + ТМ (3,5) в матче Химки — Спартак. Вот его доводы:

Спартак сейчас на ходу, а Химки в подвале турнирной таблицы. Перед сезоном все говори,что Химки - фарм -клуб Спартака. Сейчас же понятно, что эти разговоры беспочвенны.

Тренер подмосковной команды Игорь Черевченко хорошо знает, как играть со Спартаком, мало вероятно, что Химки побегут вперед и будут атаковать. В составе Химок сейчас бывший спартаковец Глушаков я думаю он будет хорошо мотивирован и заряжен на этот матч.

Не сыграет в этом матче дисквалифицированный Соболев. Но есть Понсе, Ларссон, вернувшийся из сборной, Умяров должен восстановиться. Про Кокорина еще раз скажу. Но вряд ли это будет очень результативная игра.
Если «Спартак» не будет выигрывать такие матчи, то бороться за чемпионство ему будет очень сложно.

Беру победу команды Тедеско и ТМ 3.5.

Источник: РБ
2
Повторить за 2.06
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