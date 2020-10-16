«Ливерпуль», «Барселона», «Наполи» и «Боруссия Д» – топ валуйных ставок на субботу, 17 октября

Аналитические отделы букмекеров – машины, которые составляют линии точнее, чем научно-исследовательские институты! Но даже они иногда ошибаются, подкидывая нам валуй – коэффициенты, неправильно оцененные букмекерами. Мы провели анализ линий на сегодня и нашли несколько интересных вариантов для вас. Забираете?



Ставка: Первый тайм – ТБ (1.5)

Коэффициент: 2.21

Статистика:

«Эвертон» – 75% матчей (3/4)

«Эвертон» – 3 матчей подряд

«Ливерпуль» – 75% матчей (3/4)

«Эвертон» – 100% домашних матчей (2/2)

«Ливерпуль» – 50% гостевых матчей (1/2)

Ставка: Обе забьют + ТБ(3.5)

Коэффициент: 2.36

Статистика:

«Манчестер Сити» – 67% матчей (2/3)

6 из последних 14 матчей между собой

«Манчестер Сити» – 100% домашних матчей (1/1)

«Арсенал» – 50% гостевых матчей (1/2)

Ставка: Второй тайм – ТБ (1.5)

Коэффициент: 2.59

Статистика:

«Сельта» – 40% матчей (2/5)

63% матчей между собой (10/16)

10 из последних 15 матчей между собой

«Сельта» – 100% домашних матчей (2/2)

Ставка: ТБ (2.5)

Коэффициент: 2.59

Статистика:

«Хетафе» – 50% матчей (2/4)

«Барселона» – 67% матчей (2/3)

67% матчей между собой (12/18)

«Хетафе» – 50% домашних матчей (1/2)

«Барселона» – 100% гостевых матчей (1/1)

Ставка: Обе забьют во втором тайме

Коэффициент: 2.40

Статистика:

«Аталанта» – 67% матчей (2/3)

44% матчей между собой (8/18)

6 из последних 12 матчей между собой

«Аталанта» – 50% гостевых матчей (1/2)

Ставка: ИТ1Б (1.5)

Коэффициент: 2.04

Статистика:

«Интер» – 67% матчей (2/3)

3 матчей между собой подряд

6 из последних 8 матчей между собой

«Интер» – 100% домашних матчей (1/1)

Ставка: Второй тайм – Ф1 (0)

Коэффициент: 2.75

Статистика:

«Хоффенхайм» – 67% матчей (2/3)

60% матчей между собой (12/20)

3 матчей между собой подряд

«Хоффенхайм» – 100% домашних матчей (1/1)

Источник обложки: https://www.nachedeu.com/%D0%B...

Сколько ставок зашли? Пишите в комментариях!