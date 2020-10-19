«Лидс» – «Вулверхэмптон» и новая команда Шомуродова: валуйные ставки на 19 октября

Топ валуйных ставок в линии букмекеров на самые интересные матчи дня.
19:30 «Вест Бромвич» – «Бернли»
Ставка: Обе забьют + ТБ (2,5)
Коэффициент: 2.38
Статистика:
- «Вест Бромвич Альбион» – 50% матчей (2/4)
- «Бернли» – 67% матчей (3/4)
- 50% матчей между собой (3/6)
- 3 из последних 5 матчей между собой
- «Вест Бромвич Альбион» – 50% домашних матчей (1/2)
- «Бернли» – 100% гостевых матчей (2/2)
22:00 «Лидс» – «Вулверхэмптон»
Ставка: Второй тайм – ТБ (1,5)
Коэффициент: 2.24
Статистика:
- «Лидс» – 50% матчей (2/4)
- «Вулверхэмптон» – 50% матчей (2/4)
- «Лидс» – 50% домашних матчей (1/2)
- «Вулверхэмптон» – 50% гостевых матчей (1/2)
21:45 «Верона» – «Дженоа»
Ставка: Первый тайм – ИТ1М (0,5)
Коэффициент: 1.9
Статистика:
- «Верона» – 100% матчей (3/3)
- 70% матчей между собой (7/10)
- 4 матча между собой подряд
- «Верона» – 100% домашних матчей (2/2)
20:00 «Галатасарай» – «Аланьяспор»
Ставка: Обе забьют - Нет
Коэффициент: 2.15
Статистика:
- «Галатасарай» – 75% матчей (3/4)
- «Галатасарай» – 3 матча подряд
- «Аланьяспор» – 75% матчей (3/4)
- 3 из последних 6 матчей между собой
- «Галатасарай» – 50% домашних матчей матчей (1/2)
- «Аланьяспор» – 50% домашних матчей матчей (1/2)
Источник обложки: https://www.leedsunited.com/