Домашние ТБ «Зенита», «Юве» без Роналду и «сухой» Краснодар – валуйные ставки на сегодня, 20 октября

Топ валуйных ставок в линии букмекеров на самые интересные матчи дня.
19:55 «Зенит» – «Брюгге»
Ставка: Второй тайм – ТБ (1.5)
Коэффициент: 2.04
Статистика:
- «Зенит» – 50% матчей (6/12)
- «Брюгге» – 67% матчей (6/9)
- «Зенит» – 83% домашних матчей (5/6)
- «Брюгге» – 75% гостевых матчей (3/4)
19:55 «Динамо» Киев – «Ювентус»
Ставка: Первый тайм – Х
Коэффициент: 2.08
Статистика:
- «Динамо» Киев – 50% матчей (4/8)
- «Ювентус» – 50% матчей (2/4)
- «Динамо» Киев – 80% домашних матчей (4/5)
- «Ювентус» – 50% гостевых матчей (1/2)
22:00 «Ренн» – «Краснодар»
Ставка: ТМ (2.5)
Коэффициент: 2.02
Статистика:
- «Ренн» – 50% матчей (5/10)
- «Краснодар» – 64% матчей (7/11)
- «Краснодар» – 7 из последних 10 матчей
- «Краснодар» – 4 из последних 5 гостевых матчей
22:00 «ПСЖ» – «Манчестер Юнайтед»
Ставка: НЗ + ТМ (3.5)
Коэффициент: 2.95
Статистика:
- «ПСЖ» – 75% матчей (6/8)
- «Манчестер Юнайтед» – 2 из последних 5 матчей
- «ПСЖ» – 75% домашних матчей (3/4)
- «Манчестер Юнайтед» – 40% гостевых матчей (2/5)
Источник обложки: https://fckrasnodar.ru/team/photo/object/?object_id=137595