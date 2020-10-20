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Домашние ТБ «Зенита», «Юве» без Роналду и «сухой» Краснодар – валуйные ставки на сегодня, 20 октября

Топ валуйных ставок в линии букмекеров на самые интересные матчи дня.

19:55 «Зенит» – «Брюгге»

Ставка: Второй тайм – ТБ (1.5)

Коэффициент: 2.04

Статистика:

  • «Зенит» – 50% матчей (6/12)
  • «Брюгге» – 67% матчей (6/9) 
  • «Зенит» – 83% домашних матчей (5/6)
  • «Брюгге» – 75% гостевых матчей (3/4)

19:55 «Динамо» Киев – «Ювентус»

Ставка: Первый тайм – Х

Коэффициент: 2.08

Статистика:

  • «Динамо» Киев – 50% матчей (4/8)
  • «Ювентус» – 50% матчей (2/4)
  • «Динамо» Киев – 80% домашних матчей (4/5)
  • «Ювентус» – 50% гостевых матчей (1/2)

22:00 «Ренн» – «Краснодар»

Ставка: ТМ (2.5)

Коэффициент: 2.02

Статистика:

  • «Ренн» – 50% матчей (5/10)
  • «Краснодар» – 64% матчей (7/11)
  • «Краснодар» – 7 из последних 10 матчей
  • «Краснодар» – 4 из последних 5 гостевых матчей

22:00 «ПСЖ» – «Манчестер Юнайтед»

Ставка: НЗ + ТМ (3.5)

Коэффициент: 2.95

Статистика:

  • «ПСЖ» – 75% матчей (6/8)
  • «Манчестер Юнайтед» – 2 из последних 5 матчей
  • «ПСЖ» – 75% домашних матчей (3/4)
  • «Манчестер Юнайтед» – 40% гостевых матчей (2/5)

Источник обложки: https://fckrasnodar.ru/team/photo/object/?object_id=137595

Пишите в комментариях, какую ставку из предложенных выбрали вы!

Комментарии
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Заряжу грамотно, как профи
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более предпочтительней выглядит динамо к -Ювентус первый тайм ничья.
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Юве победа,
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Мю псж тотал 3 больше
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Ренн-Краснодар тм
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согласен только по Зениту
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1) 1х2 2)1х 3)1п всем привет
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Известный эксперт Кирилл Дементьев предлагает поставить на Обе забьют + ТБ (2,5) в матче Хоффенхайм - Црвена Звезда. Вот его доводы:

«Хоффенхайм» сыграл нерезультативно с дортмундской «Боруссией». Но это не значит, что в Лиге Европы будет такая же картина. Все-таки в соперниках не Дортмунд, а «Црвена Звезда».

Можно предположить, что тенденция голевого футбола в Европе сохранится и в этом матче. Можно добавить также, есть ощущение, что «Црвена» сможет забить на поле «Хоффенхайма». У последних нет еще такого опыта выступления в еврокубках, который позволяет гарантированно не пропускать.

Источник: РБ
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The Undercatcher31% WR3.28% ROI
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Мидтьюлланд — Аталанта|Лига чемпионов УЕФА
Привет всем👋🏻 глянул я на прогнозы в данном матче и на прогруз и просто пришел в недоумение🤷🏿‍♂️😱 98% прогнозов единогласно за победу Аталанты!!! Вы что серьёзно???🤨 откуда такая уверенность??))) С каких это пор аталанта стала грандом футбола!?)) конечно мидтьюланд ниже классом, но все таки это топ датского футбола! В общем незнаю незнаю парни, очень рискуете попасть на слив от итальянцев! Я же сыграю против за неплохой кэф😎
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