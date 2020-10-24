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Кабак – фаворит на замену травмированному ван Дейку в «Ливерпуле», другой вариант – Кулибали (Букмекеры)

Потеряв Вирджила ван Дейка из-за травмы до конца сезона, «Ливерпуль» занялся поисками центрального защитника, а букмекеры оперативно предоставили линию на возможный трансфер.

Напомним, что Вирджил ван Дейк выбыл из-за разрыва крестообразных связок до конца сезона после столкновения с голкипером «Эвертона» Джорданом Пикфордом.

Одна из зарубежных букмекерских контор предложила капперам угадать, кто заменит ван Дейка, пока он будет залечивать травму.

Фаворитом в этом списке идет 20-летний защитник сборной Турции и «Шальке» Озан Кабак.

  • Озан Кабак («Шальке») — 2.5;
  • Калиду Кулибали («Наполи») — 2.75;
  • Антонио Рюдигер («Челси») —3.5;
  • Бен Уайт («Брайтон») — 4.0;

  • Костас Манолас («Наполи») — 7.0.

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ЦСКА — Арсенал Тула|РПЛ
Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить ИТБ1 (1.5) в матче ЦСКА — Арсенал Тула. Вот его доводы:

Эксперт отмечает, что ЦСКА играет очень здорово. "Армейцы" показывают яркий и интересный футбол. С каждым матчем игроки все лучше и лучше понимают друг друга на поле. Да, у команды есть проблемы в обороне, но атакующая линия ЦСКА смотрится очень хорошо.

Арсенал не может похвастаться надежными действиями в обороне. И в этом матче ЦСКА вполне может забить минимум два мяча. А если обратить внимание на статистику, то можно увидеть, что "армейцы" практически всегда пробивают ТБ (1.5) в домашних матчах против тульского клуба.

Источник: РБ
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Боруссия Д — Зенит|Лига чемпионов УЕФА
Продолжаю не верить в российские клубы , Зениту достался хороший по стилю соперник перед игрой со шмелями , тем не менее проверку провалили и нет никаких предпосылок , что ошибки так быстро исправятся, Кресло Семака начало качаться после Брюгге и неудача с боруссией породит много новых слухов, в Германии шансов не будет, семак сыграет от обороны, его задача более менее приличный счёт, ничья идеально, но суперталантливая Боруссия разгромит Зенит , чья сыгранность в обороне оставляет желать лучшего
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