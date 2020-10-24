Кабак – фаворит на замену травмированному ван Дейку в «Ливерпуле», другой вариант – Кулибали (Букмекеры)

Потеряв Вирджила ван Дейка из-за травмы до конца сезона, «Ливерпуль» занялся поисками центрального защитника, а букмекеры оперативно предоставили линию на возможный трансфер.

Напомним, что Вирджил ван Дейк выбыл из-за разрыва крестообразных связок до конца сезона после столкновения с голкипером «Эвертона» Джорданом Пикфордом.

Одна из зарубежных букмекерских контор предложила капперам угадать, кто заменит ван Дейка, пока он будет залечивать травму.

Фаворитом в этом списке идет 20-летний защитник сборной Турции и «Шальке» Озан Кабак.

Озан Кабак («Шальке») — 2.5 ;

; Калиду Кулибали («Наполи») — 2.75 ;

; Антонио Рюдигер («Челси») —3.5 ;

; Бен Уайт («Брайтон») — 4.0 ;

; Костас Манолас («Наполи») — 7.0.

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