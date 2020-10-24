Кабак – фаворит на замену травмированному ван Дейку в «Ливерпуле», другой вариант – Кулибали (Букмекеры)

Потеряв Вирджила ван Дейка из-за травмы до конца сезона, «Ливерпуль» занялся поисками центрального защитника, а букмекеры оперативно предоставили линию на возможный трансфер.
Напомним, что Вирджил ван Дейк выбыл из-за разрыва крестообразных связок до конца сезона после столкновения с голкипером «Эвертона» Джорданом Пикфордом.
Одна из зарубежных букмекерских контор предложила капперам угадать, кто заменит ван Дейка, пока он будет залечивать травму.
Фаворитом в этом списке идет 20-летний защитник сборной Турции и «Шальке» Озан Кабак.
- Озан Кабак («Шальке») — 2.5;
- Калиду Кулибали («Наполи») — 2.75;
- Антонио Рюдигер («Челси») —3.5;
- Бен Уайт («Брайтон») — 4.0;
Костас Манолас («Наполи») — 7.0.
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