«Реал» готов отпустить Варана за 50 млн евро. Фаворит на трансфер – «МЮ», но в АПЛ еще три претендента на защитника

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Как сообщает Marca, руководство «Реала» не будет удерживать Варана, если за него предложат 50 млн евро. За чемпионом мира уже выстроилась очередь из топ-клубов.

Кто готов подписать Варана?

Главный фаворит – «Манчестер Юнайтед». А вот полный список претендентов на француза.

«МЮ» – 2.65

«ПСЖ» – 3.25

«Челси» – 4.50

«Ювентус» и «Манчестер Сити» – 5.50

«Ливерпуль» – 6.50

Напомним, Варан в этом сезоне провел 22 игры, в которых забил 2 мяча. За всю карьеру футболке «Реала» француз провел 227 матчей, за это время он четырежды становился победителем Лиги чемпионов и трижды брал чемпионский титул Ла Лиги.

Помогите Варану выбрать новый клуб – где ему лучше продолжить карьеру? Пишите прогноз в комментариях