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«Реал» готов отпустить Варана за 50 млн евро. Фаворит на трансфер – «МЮ», но в АПЛ еще три претендента на защитника

автор Сергей Рябкин

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Как сообщает Marca, руководство «Реала» не будет удерживать Варана, если за него предложат 50 млн евро. За чемпионом мира уже выстроилась очередь из топ-клубов. 

Кто готов подписать Варана?

Главный фаворит – «Манчестер Юнайтед». А вот полный список претендентов на француза. 

  • «МЮ» – 2.65
  • «ПСЖ» – 3.25
  • «Челси» – 4.50
  • «Ювентус» и «Манчестер Сити» – 5.50
  • «Ливерпуль» – 6.50

Напомним, Варан в этом сезоне провел 22 игры, в которых забил 2 мяча. За всю карьеру футболке «Реала» француз провел 227 матчей, за это время он четырежды становился победителем Лиги чемпионов и трижды брал чемпионский титул Ла Лиги.

Помогите Варану выбрать новый клуб – где ему лучше продолжить карьеру? Пишите прогноз в комментариях

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2.16Победит Лестер
Славия — Лестер| Лига Европы УЕФА
Славия — Лестер| Лига Европы УЕФА
Лестер сити-клуб который я болею.Я фанат футбольного клуба Лестера и всегда слежу матчи.Я думаю что Лестер сити без шансов огорчить Славию.Варди и компания не оставить шанс для Славию.Лестер сити-клуб который всегда умееть удивлят.И увернно идет в апл на 2 ом месте.Брендан Роджерс- идеальный стратег который умееть показывать результаты и поможет развить молодеж. Лестер сити думаю что на шумить в Европе.
2
Повторить за 2.13
Miss Stavkus 48.1% WR5.46% ROI
1.727Севилья фора ()
Севилья — Боруссия Д| Лига чемпионов УЕФА
Севилья — Боруссия Д| Лига чемпионов УЕФА
🏴Лига Чемпионов УЕФА🏴
Думала..думала..какой исход наиболее вероятен в этом матче и вот что надумала:
Боруссию не хило так лихорадит в этом сезоне.По-моему,в руководстве клуба немного поспешили с увольнением Фавра. Да,уже известно что в новом сезоне команду возглавит нынешний тренер Боруссии М,но на данный момент командой руководит молодой Терзич,который явно не справляется с полномочиями. Команда из претендента на титул превратилась в команду,которой нужно цепляться за место в еврокубках.Попадание в ЛЧ будет уже отличным завершением сезона.
Севилья в свою очередь показывает очень даже неплохую игру,а главное стабильность!Если ко всему этому добавить какой Севилья неудобный соперник в любом европейском турнире,то для меня вырисовывается фаворит не только этого матча,но и всего двухматчевого противостояния.
🏟Боруссия уже 3й матч кряду в гостях проигрывает,пропуская при этом минимум 2 мяча.
🏟Севилья на своем поле не уступает уже 8 матчей. Победив в 7ми из них и 1 раз поделив очки.
🏟Единственная очная встреча этих команд на "Рамон Санчес Писхуан" закончилась со счетом 2-2.
Севилья очень неудобный соперник,пусть даже в соперниках Бавария или любой другой гранд Европы.Боруссия сейчас явно не в лучшей форме,что подтверждается последними результатами в чемпионате.Также стоит отметить значительные кадровые проблемы у немцев-скамейка явно не позволяет ротировать состав..отсюда и отсутствие отдыха у игроков основы.
Мой прогноз:В данном матче мне видится победа хозяев поля,но раз БК так не верят в них и дают такой КФ,то мы можем взять ФОРУ 0 и подстраховаться. Увезти ничью отсюда будет для Боруссии шикарным результатом.
2-1/2-0..Севилья выиграет!
3
Повторить за 1.72