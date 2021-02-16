«Реал» готов отпустить Варана за 50 млн евро. Фаворит на трансфер – «МЮ», но в АПЛ еще три претендента на защитника

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Как сообщает Marca, руководство «Реала» не будет удерживать Варана, если за него предложат 50 млн евро. За чемпионом мира уже выстроилась очередь из топ-клубов.
Кто готов подписать Варана?
Главный фаворит – «Манчестер Юнайтед». А вот полный список претендентов на француза.
- «МЮ» – 2.65
- «ПСЖ» – 3.25
- «Челси» – 4.50
- «Ювентус» и «Манчестер Сити» – 5.50
- «Ливерпуль» – 6.50
Напомним, Варан в этом сезоне провел 22 игры, в которых забил 2 мяча. За всю карьеру футболке «Реала» француз провел 227 матчей, за это время он четырежды становился победителем Лиги чемпионов и трижды брал чемпионский титул Ла Лиги.