Джейми Варди забил 100-й и 101-й гол в АПЛ – он топ по xG и фаворит букмекеров в гонке бомбардиров сезона

«Лестер Сити» невзрачно начал посткарантинную эпоху сезона 2019/2020 в АПЛ: две ничьих и одно поражение в первых трех турах. Тенденцию удалось разрушить в 33 туре, когда был обыгран «Кристал Пэлас» со счетом 3:0. Главным героем встречи стал, конечно, Джейми Варди – форвард забил свой 100-ый и 101-ый мяч в Премьер лиге.

Варди стал первым игроком «Лестер Сити» в истории, которому покорилась отметка в 100 голов.

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Не забываем, что Джейми начал забивать в АПЛ только в возрасте 27 лет. Только один футболист в истории чемпионатов Англии сумел добраться до 100 голов, начав забивать позже – Ян Райт свой первый мяч оформил в 28 лет.

Варди – главный претендент на звание лучшего бомбардира АПЛ

Два гола в ворота «Кристал Пэлас» стали не просто юбилейными в карьере Джейми Варди, они позволили оторваться в списке снайперов АПЛ от Пьера-Эмерика Обамеянга на два мяча. Букмекеры считают британца основным фаворитом на звание лучшего бомбардира чемпионата Англии:

Джейми Варди – 21 гол / коэффициент 2.00 на победу в гонке бомбардиров;

на победу в гонке бомбардиров; Пьер-Эмерик Обамеянг – 19 голов / коэффициент 3.74 ;

; Данни Ингз – 18 голов / коэффициент 5.50;

Мо Салах – 17 голов / коэффициент 8.00.

Пятым в списке снайперов идет Серхио Агуэро (16 голов), но у аргентинца серьезная травма, и до конца сезон на поле он может не выйти.

Стоит ли ставить на победу Варди?

Все основные претенденты на «золотую бутсу» АПЛ сезона 2019/20 провели неравное количество матчей. Ротация, травмы, дисквалификации – не позволяют сравнивать конкурентов только по количеству забитых голов. Поэтому мы делаем сравнение по количеству минут, затраченных на каждый забитый мяч.

Джейми Варди – 123 минуты на гол;

Данни Ингз – 126 минут на гол;

Пьер-Эмерик Обамеянг – 139 минут на гол;

Мо Салах – 142 минуты на гол.

Таким образом, Джейми Варди не просто лидирует в гонке бомбардиров, но и забивает чаще своих конкурентов.

В этой компании стоит отметить Данни Ингза – форвард «Саутгемптона» все свои 18 голов забил с игры. Остальные игроки хотя бы один из своих мячей забивали с пенальти.

Кроме того, Данни Ингз – лучший по реализации своих голевых моментов, если оценивать статистику xG:

Данни Ингз: по xG – 12,28 гола / реальность – 18 голов. Разница (-5,72);

Джейми Варди: по xG – 15,61 гола / реальность – 21 гол. Разница (-5,39);

Пьер-Эмерик Обамеянг: по xG – 14,12 гола / реальность – 19 голов. Разница (-4,88);

Мо Салах: по xG – 16,34 гола / реальность - 17 голов. Разница (-0,66).

Крутая статистика у Данни Ингза, не правда ли?

Календарь предстоящих заключительных туров в АПЛ также благоволит Джейми Варди. Дело в том, что нападающий «Лестера» слабо выглядит в матчах против команд из топ-6 Премьер Лиги, но здорово смотрится против трех аутсайдеров.

Голы против топ-6 АПЛ:

Данни Ингз – три гола в восьми матчах;

Пьер-Эмерик Обамеянг – два гола в восьми матчах;

Мо Салах – два гола в девяти матчах;

Джейми Варди – один гол в девяти матчах.

Голы против боттом-3 АПЛ:

Джейми Варди – шесть голов в пяти матчах ;

; Пьер-Эмерик Обамеянг – шесть голов в пяти матчах;

Данни Ингз – четыре гола в пяти матчах;

Мо Салах – три гола в пяти матчах.

Если говорить об аутсайдерах, «Лестер Сити» предстоит сыграть против «Борнмута» – это как раз тот матч, в котором Джейми Варди должен пополнить свой счет.

Два лучших бомбардира лиги сыграют друг против друга

Интересно, что в 34 туре два главных бомбардира Джейми Варди и Пьер-Эмерик Обамеянг встретятся между собой (игра «Лестер» – «Арсенал» пройдет 7 июля). В матчах против топ-6 лучше выглядит форвард «канониров».

Пьер-Эмерик Обамеянг забьет в любое время матча – да. Коэффициент 1.91;

Джейми Варди забьет в любое время матча – да. Коэффициент 2.40.

Автор: Valderamma.

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