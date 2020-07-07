Джейми Варди забил 100-й и 101-й гол в АПЛ – он топ по xG и фаворит букмекеров в гонке бомбардиров сезона

«Лестер Сити» невзрачно начал посткарантинную эпоху сезона 2019/2020 в АПЛ: две ничьих и одно поражение в первых трех турах. Тенденцию удалось разрушить в 33 туре, когда был обыгран «Кристал Пэлас» со счетом 3:0. Главным героем встречи стал, конечно, Джейми Варди – форвард забил свой 100-ый и 101-ый мяч в Премьер лиге.
Варди стал первым игроком «Лестер Сити» в истории, которому покорилась отметка в 100 голов.
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Не забываем, что Джейми начал забивать в АПЛ только в возрасте 27 лет. Только один футболист в истории чемпионатов Англии сумел добраться до 100 голов, начав забивать позже – Ян Райт свой первый мяч оформил в 28 лет.
Варди – главный претендент на звание лучшего бомбардира АПЛ
Два гола в ворота «Кристал Пэлас» стали не просто юбилейными в карьере Джейми Варди, они позволили оторваться в списке снайперов АПЛ от Пьера-Эмерика Обамеянга на два мяча. Букмекеры считают британца основным фаворитом на звание лучшего бомбардира чемпионата Англии:
- Джейми Варди – 21 гол / коэффициент 2.00 на победу в гонке бомбардиров;
- Пьер-Эмерик Обамеянг – 19 голов / коэффициент 3.74;
- Данни Ингз – 18 голов / коэффициент 5.50;
- Мо Салах – 17 голов / коэффициент 8.00.
Пятым в списке снайперов идет Серхио Агуэро (16 голов), но у аргентинца серьезная травма, и до конца сезон на поле он может не выйти.
Стоит ли ставить на победу Варди?
Все основные претенденты на «золотую бутсу» АПЛ сезона 2019/20 провели неравное количество матчей. Ротация, травмы, дисквалификации – не позволяют сравнивать конкурентов только по количеству забитых голов. Поэтому мы делаем сравнение по количеству минут, затраченных на каждый забитый мяч.
- Джейми Варди – 123 минуты на гол;
- Данни Ингз – 126 минут на гол;
- Пьер-Эмерик Обамеянг – 139 минут на гол;
- Мо Салах – 142 минуты на гол.
Таким образом, Джейми Варди не просто лидирует в гонке бомбардиров, но и забивает чаще своих конкурентов.
В этой компании стоит отметить Данни Ингза – форвард «Саутгемптона» все свои 18 голов забил с игры. Остальные игроки хотя бы один из своих мячей забивали с пенальти.
Кроме того, Данни Ингз – лучший по реализации своих голевых моментов, если оценивать статистику xG:
- Данни Ингз: по xG – 12,28 гола / реальность – 18 голов. Разница (-5,72);
- Джейми Варди: по xG – 15,61 гола / реальность – 21 гол. Разница (-5,39);
- Пьер-Эмерик Обамеянг: по xG – 14,12 гола / реальность – 19 голов. Разница (-4,88);
- Мо Салах: по xG – 16,34 гола / реальность - 17 голов. Разница (-0,66).
Крутая статистика у Данни Ингза, не правда ли?
Календарь предстоящих заключительных туров в АПЛ также благоволит Джейми Варди. Дело в том, что нападающий «Лестера» слабо выглядит в матчах против команд из топ-6 Премьер Лиги, но здорово смотрится против трех аутсайдеров.
Голы против топ-6 АПЛ:
- Данни Ингз – три гола в восьми матчах;
- Пьер-Эмерик Обамеянг – два гола в восьми матчах;
- Мо Салах – два гола в девяти матчах;
- Джейми Варди – один гол в девяти матчах.
Голы против боттом-3 АПЛ:
- Джейми Варди – шесть голов в пяти матчах;
- Пьер-Эмерик Обамеянг – шесть голов в пяти матчах;
- Данни Ингз – четыре гола в пяти матчах;
- Мо Салах – три гола в пяти матчах.
Если говорить об аутсайдерах, «Лестер Сити» предстоит сыграть против «Борнмута» – это как раз тот матч, в котором Джейми Варди должен пополнить свой счет.
Два лучших бомбардира лиги сыграют друг против друга
Интересно, что в 34 туре два главных бомбардира Джейми Варди и Пьер-Эмерик Обамеянг встретятся между собой (игра «Лестер» – «Арсенал» пройдет 7 июля). В матчах против топ-6 лучше выглядит форвард «канониров».
- Пьер-Эмерик Обамеянг забьет в любое время матча – да. Коэффициент 1.91;
- Джейми Варди забьет в любое время матча – да. Коэффициент 2.40.
Автор: Valderamma.