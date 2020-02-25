Теперь в ставках на АПЛ нужно учитывать еще и VAR – как видеоповторы меняют беттинг

От редакции

Все данные в этом тексте актуальны на 20 декабря 2019 года, но мы все равно решили сделать его перевод. Надеемся, это не помешает вам уловить главную мысль текста – VAR становится одним из самых важных факторов, влияющих на результат футбольного матча и, соответственно, ваших ставок. Особенно это касается голов.

***

В АПЛ хватает споров по любым поводам, в том числе и относительно того, какая из команд заслужила или не заслужила очки. Бывшие игроки и без того часто мелькали на ТВ с критикой судей, но теперь у них появился еще один повод поругать арбитров – VAR.

VAR используется на матчах АПЛ лишь с начала этого сезона, но мы уже увидели много судейских решений, повлиявших на исходы матчей и, естественно, на рынок беттинга. Мы решили выявить это влияние.

Напомним, что VAR рассматривает только три игровых момента:

красные карточки

пенальти

голы

Пройдемся по каждой из этих категорий подробнее!

Читайте также по теме тут:

Ставка - что это такое, как сделать ставку на спорт в букмекерской конторе?

14 вопросов, ответы на которые должен знать каждый ставочник

Стратегия: как обыграть букмекера на тотале желтых карточек

Красные карточки

Если поднять историческую статистику, поймем, что количество красных карточек после введения VAR в АПЛ, в целом, не изменилось. По состоянию на 20 декабря 2019 года судьи показали 21 красную карточку при среднем показателе в 21,8 на протяжении 20 предыдущих сезонов АПЛ.

Впрочем, если посмотреть результаты по красным карточкам за минувшие 20 лет в АПЛ, в последних трех сезонах игроки удаляются реже всего. В прошлые 17 сезонов, арбитры в среднем, показывали 63 карточки за сезон, но в последние три года этот показатель упал аж до 47 за сезон. Текущее среднее число красных карточек за тур (1,23) не выбивается из общей статистики.

Впрочем, однажды судьям пришлось воспользоваться VAR, чтобы уже на 12 минуте игры «Саутгемптон» – «Лестер» выдворить с поля Райана Бертрана. В итоге, гости победили аж со счетом 9:0, одержав самую крупную гостевую победу за все годы выступления в АПЛ.

Букмекеры считали, что в этом матче будет ТМ 2,5, и предлагали кэф 1.86 (ТМ 2,5 давали за 2.05). Но после удаления Бертрана пасьянс у них не сошелся, и началось голевое пиршество – похоже, что некоторые любители играть обогатились на ставках.

А вот в игре «Шеффилд Юнайтед» – «Норвич» на 73-й минуте только VAR спас от удаления Криса Бэшема и позволил «Шеффилду» не только победить 2:1, но и исключить возможность каких-либо похожих фокусов а-ля «Саутгемптон» – «Лестер».

Пенальти

Точно определить влияние VAR на изменения в количестве назначенных пенальти невозможно, так как правила игры рукой в штрафной тоже изменились. Впрочем, пока резкого скачка пенальти в матчах не наблюдается: в этом сезоне судьи назначили 27 таких ударов (за последние 20 лет по итогам первых 12 туров это число составляло 29,2).

В десятом туре было назначено аж шесть пенальти - рекорд почти за последние два сезона.

За последние пять сезонов, в среднем, из всех пенальти 62,07% были назначены в пользу хозяев, а в текущем году эта цифра пока составляет 51,4%. Вырос процент пенальти и в пользу клубов «Большой шестёрки», несмотря на то, что трое из них отнюдь не в еврокубковой зоне. За последние 5 сезонов топовые команды заработали 35% от всех пенальти – в сезоне 2019/2020 эта доля выросла до 53% благодаря тому, что МЮ заработал аж 8 пенальти.

Со временем, однако, может найтись и исключение из правил. В десятом туре было назначено целых шесть пенальти – такого не было почти два года. Среди этих шести оказался и первый пенальти, назначенный с помощью VAR в игре «Брайтон» – «Эвертон». А вот в 12-м туре пенальти не было вообще – это всего-лишь третий такой тур со времён сезона 2018/2019.

Но главное в футболе – это все-таки голы, и вот тут VAR может крикнуть «Ну, как там ваши ставки»?

Голы

В сезоне АПЛ 2019/2020 забито уже 488 голов – после 17 игровых недель был установлен рекорд, которого в прошлые годы к этому моменту не было. Более того, среднее число голов за матч выросло до 2,87, чего тоже не случалось ни в одном из последних 20 сезонов, хотя до завершения сезона ещё как до луны.

Но нас волнует не общее количество голов, а их влияние на результаты и ставки на эти самые результаты. Сказать со стопроцентной вероятностью, изменил бы засчитанный или незасчитанный гол результат, нельзя, но есть матчи, где подобное случилось и повлияло на ставки.

Самый скандальный результат – это когда в августе в игре «Манчестер Юнайтед»– «Тоттенхэм» на второй компенсированной минуте второго тайма Габриэль Жезус забил гол в ворота «шпор», который в итоге был отменен после использования VAR. Поскольку оставалось доиграть две минуты чистого времени, нет сомнений –засчитай судья гол, «Сити» бы не упустил победу.

Впрочем, бывает и с точностью до наоборот: в игре между «Кристал Пэласом» и «Вест Хэмом» в октябре на 87-й минуте был забит гол, который засчитали только после просмотра видеоповтора, и он как раз принес победу «Кристал Пэлас».

Новая система влияет не только на лайв-ставки. Стоит с помощью VAR отменить или засчитать гол, и тогда в гонке за «Золотую бутсу» могут смешаться карты – а в таком случае среди кандидатов на этот приз, у которых голы отбирает VAR, окажется и Пьер-Эмерик Обамеянг.

Рынок ставок на то, кого уволят с поста тренера, тоже находится под влиянием VAR. Только благодаря видеопросмотрам Ральф Хазенхюттль из «Саутгемптона» не вылетел с поста тренера: в первых 12 турах «святые» выиграли всего дважды, причем в обоих случаях они пропускали первыми, но, на их счастье, VAR не засчитал эти голы.

Из 22 матчей «святые» взяли пять очков в тех играх, где пропускали первыми – причем если бы не VAR, Хазенхюттль пулей вылетел бы с поста тренера.

Самое большое влияние на рынки ставок оказывается в плане прогнозов «обе забьют» или пробития тотала. Время, когда открывается счет, может предопределить ход всей игры.

Вот вам другой пример – «Саутгемптон» и его ничья против «Вулверхэмптона» 1:1. На 53-й минуте Дэнни Ингс открыл счет и вывел «святых» вперед. Если проанализировать матчи АПЛ, начиная с сезона 2018/2019, то можно установить: в случае, когда счет открывается в промежутке с 50-й по 60-ю минуту, шанс на тотал больше 2,5 составлял всего 30%.

При этом нужно помнить – Рауль Хименес, сравнявший счет на 61-й минуте, еще на 29-й и 43-й минутах забивал голы, которые отменяли после использования VAR. Если бы на 29-й минуте поступили иначе, шанс на тотал больше 2,5 повысился бы до 61% (если проанализировать данные последних 500 встреч АПЛ).



Впрочем, есть случаи, когда гол в первом тайме не засчитывали, а тотал все равно пробивался – на 25-й минуте в игре «Астон Вилла» – «Бернли» был отменен гол, но итоговый результат – 2:2. Вот вам и рынки, на которых VAR может повлиять на то, какие ставки там сыграют, а какие – нет.

В спорте, где присутствует очень много случайных факторов, наиболее влиятельным из них может стать как раз VAR. И тогда для тех, кто делает ставки, будут только плохие новости.

Оригинал

Переводчик: Марк Екимов

Вашей ставке хоть раз помешал VAR? Давайте обсудим в комментариях!