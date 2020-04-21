💰 Betcity​ разыгрывает 16 000 рублей! Принимай участие и выигрывай ➡️

Betting Insider

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10 000 РУБЛЕЙ – ДЕЛАЙ ФОТО И УЧАСТВУЙ В РОЗЫГРЫШЕ!

Официальное сообщество Betcity во Вконтакте объявило о старте фотоконкурса «Спортивное фото в стиле самоизоляции» с тремя призовыми местами! 

1 место – фрибет 10 000
2 место – фрибет 5 000
3 место – фрибет 1 000 

Условия максимально просты: 

  • Вступить в группу Betcity во Вконтакте
  • Сделать дома спортивное фото в стиле самоизоляции,
  • Опубликовать его в специальном альбоме.

Через несколько дней при помощи голосования в официальном сообществе Betcity будет определена тройка призовых мест, которые получат фрибеты на бонусный счет. Вперед!

Все подробности о конкурсе – по ссылке.

1 ФОТО = 10 000 РУБЛЕЙ! УЧАСТВУЙ В КОНКУРСЕ BETCITY