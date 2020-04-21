💰 Betcity​ разыгрывает 16 000 рублей! Принимай участие и выигрывай ➡️

10 000 РУБЛЕЙ – ДЕЛАЙ ФОТО И УЧАСТВУЙ В РОЗЫГРЫШЕ!
Официальное сообщество Betcity во Вконтакте объявило о старте фотоконкурса «Спортивное фото в стиле самоизоляции» с тремя призовыми местами!
1 место – фрибет 10 000
2 место – фрибет 5 000
3 место – фрибет 1 000
Условия максимально просты:
- Вступить в группу Betcity во Вконтакте,
- Сделать дома спортивное фото в стиле самоизоляции,
- Опубликовать его в специальном альбоме.
Через несколько дней при помощи голосования в официальном сообществе Betcity будет определена тройка призовых мест, которые получат фрибеты на бонусный счет. Вперед!
Все подробности о конкурсе – по ссылке.