💰 Betcity​ разыгрывает 16 000 рублей! Принимай участие и выигрывай ➡️

Официальное сообщество Betcity во Вконтакте объявило о старте фотоконкурса «Спортивное фото в стиле самоизоляции» с тремя призовыми местами!

1 место – фрибет 10 000

2 место – фрибет 5 000

3 место – фрибет 1 000

Условия максимально просты:

Вступить в группу Betcity во Вконтакте,

Сделать дома спортивное фото в стиле самоизоляции,

Опубликовать его в специальном альбоме.

Через несколько дней при помощи голосования в официальном сообществе Betcity будет определена тройка призовых мест, которые получат фрибеты на бонусный счет. Вперед!



Все подробности о конкурсе – по ссылке.