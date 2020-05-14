Букмекерская компания «ВулканБЕТ» стала генеральным партнером Hellcase Cup 8 – турнира по Counter-Strike: Global Offensive.

В восьмом сезоне Hellcase Cup сыграет 20 профессиональных команд, из которых 16 получат прямые приглашения, а еще 4 будут отобраны по результатам открытых квалификаций. Среди заявленных команд – Virtus.pro, OG и Team Spirit.

Турнир пройдет онлайн, а призовой фонд будет постоянно пополнятся за счет краудфандинга, при покупке специальных кейсов Hellcase.com. В прошлом сезоне призовой фонд перевалил за 60 000 долларов.

Следить за ходом турнира можно на сайте Starladder.com и в социальных сетях Facebook, Twitter, Telegram и Вконтакте.

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