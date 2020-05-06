«ВулканБЕТ» организует два турнира по FIFA 20. Призовой фонд: 8 000 долларов

Букмекерская компания «ВулканБЕТ» стала генеральным партнером турнира VULKAN FIFA Series, при поддержке студии Maincast.
Весенний турнир пройдет с 16 по 24 мая, а летняя серия — с 19 по 25 июня. Призовой фонд каждого соревнования составит 4 000 долларов. Турнир будет состоять из двух этапов:
- В первые пять дней пройдет групповой этап, где 16 участников будут соревноваться в круговом формате;
- Восьмерка лучших пройдет в плей-офф, где определится победитель.
«Мы очень рады начать сотрудничество с Maincast и представлять турнир VULKAN FIFA Series. Киберфутбол не уступает в зрелищности живым турнирам, и мы уверены, что все наши пользователи смогут получить положительные эмоции от просмотра и ставок на киберфутбол» – прокомментировала Анна Дмитриева, директор по коммуникациям БК «ВулканБЕТ».
Участие в турнире примут лучшие игроки FIFA в СНГ — Yozhyk, ForlanFS, Ufenok и другие. Комментировать матчи Vulkan FIFA Series будут Виталий v1lat Волочай и Алексей bafik Бафадаров.
Трансляции всех матчей весеннего и летнего турниров пройдут в Twitch и на сайте букмекера.