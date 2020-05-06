«ВулканБЕТ» организует два турнира по FIFA 20. Призовой фонд: 8 000 долларов

Букмекерская компания «ВулканБЕТ» стала генеральным партнером турнира VULKAN FIFA Series, при поддержке студии Maincast.

Весенний турнир пройдет с 16 по 24 мая, а летняя серия — с 19 по 25 июня. Призовой фонд каждого соревнования составит 4 000 долларов. Турнир будет состоять из двух этапов:

В первые пять дней пройдет групповой этап, где 16 участников будут соревноваться в круговом формате;

Восьмерка лучших пройдет в плей-офф, где определится победитель.

«Мы очень рады начать сотрудничество с Maincast и представлять турнир VULKAN FIFA Series. Киберфутбол не уступает в зрелищности живым турнирам, и мы уверены, что все наши пользователи смогут получить положительные эмоции от просмотра и ставок на киберфутбол» – прокомментировала Анна Дмитриева, директор по коммуникациям БК «ВулканБЕТ».





Участие в турнире примут лучшие игроки FIFA в СНГ — Yozhyk, ForlanFS, Ufenok и другие. Комментировать матчи Vulkan FIFA Series будут Виталий v1lat Волочай и Алексей bafik Бафадаров.



Трансляции всех матчей весеннего и летнего турниров пройдут в Twitch и на сайте букмекера.