Betting Insider

«ВулканБЕТ» останавливает букмекерскую деятельность в России

«ВулканБЕТ» объявил об уходе с букмекерского рынка России. С 15 декабря онлайн-букмекер прекращает прием ставок на спортивные и киберспортивные события, а также закрывает возможность новых регистраций. Все обязательства перед игроками и контрагентами будут выполнены до 31 декабря 2020 года. С 1 января 2021 года компания прекращает деятельность.

«Букмекер намерен сосредоточить свое развитие на рынках с более лояльными условиями для ведения беттингового бизнеса. Тем не менее, онлайн-букмекер будет следить за развитием ситуации в России и не исключает возможности возврата в российскую игорную индустрию в будущем», – сообщается в пресс-релизе.

Напомним, что «ВулканБЕТ» начал оперирование на территории РФ в июне 2019 года.

Чтобы узнать подробности об уходе «ВулканБЕТ» с российского рынка, мы пообщались с директором компании по коммуникациям Анной Дмитриевой:

Решение уйти с рынка как-то связано с будущим обновлением законодательства? А новыми обязательствами, которые войдут в силу с 1 января 2021 года?
Разумеется, новый проект постановления Правительства повлиял на дальнейшую работу «ВулканБЕТ» в России. Как молодой букмекер, мы понимаем последствия, с которыми придется столкнуться в случае его принятия: вдвое больше отчислений, работа с единым государственным регулятором, урезание спонсорских проектов и т.д. Выход с беттингового рынка России – тяжелая, но вынужденная мера.

Что должно произойти, чтобы «ВулканБЕТ» вернулся в Россию?
Пересмотр минимального порога отчислений и создание прозрачной системы регулирования букмекерской деятельности.

Продолжится ли сотрудничество с амбассадорами (Дементьев, Губерниев)?
Так как БК «ВулканБЕТ» прекращает оперирование в России с 1 января 2021 года, мы, к сожалению, вынуждены разорвать контракты с амбассадорами.

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Комментарии
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Lucifer Bettingstar
36.4% WR1.36% ROI
А кто вообще играет в "ВулкаБЕТ"? Думаю, большинство даже и не знает о существовании данной БК.
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FACE
65.9% WR-0.9% ROI
Lucifer BettingstarА кто вообще играет в "ВулкаБЕТ"? Думаю, большинство даже и не знает о существовании данной БК.
до сих пор помню их горящие табло у метро – у многих осталось воспоминание о бренде, как о казино/автоматах)
Ответить
N.N.N.
49% WR-3.03% ROI
FACEдо сих пор помню их горящие табло у метро – у многих осталось воспоминание о бренде, как о казино/автоматах)
Помню их слоган:
«Разбуди вулкан удачи»
Ответить

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«Манчестер Сити» пока на пятой позиции. Впрочем, расстояние до лидеров составляет всего четыре очка. В трех последних дуэлях подопечные Пепа Гвардиолы выиграли – у «Саутгемптона» (1:0), «Ньюкасла» (2:0) и «Челси» (3:1).

В составе «МЮ» не выйдут на поле Джонс, Кавани, Рохо и Линделёф. У «горожан» в лазарете Лапорт и Габриэл Жезус. В изоляции с коронавирусом Гарсия, Уокер и Эдерсон.

Я считаю, что этот матч станет одним из самых интересных в наступившем году. По игре «Сити» на сегодня выглядит очень мощно, но «красные» смогут компенсировать преимущество опытом.

Тяжело отдать кому-либо предпочтение. Предполагаю мирный исход в этой дуэли.

Источник: VseProSport
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