«ВулканБЕТ» останавливает букмекерскую деятельность в России

«ВулканБЕТ» объявил об уходе с букмекерского рынка России. С 15 декабря онлайн-букмекер прекращает прием ставок на спортивные и киберспортивные события, а также закрывает возможность новых регистраций. Все обязательства перед игроками и контрагентами будут выполнены до 31 декабря 2020 года. С 1 января 2021 года компания прекращает деятельность.
«Букмекер намерен сосредоточить свое развитие на рынках с более лояльными условиями для ведения беттингового бизнеса. Тем не менее, онлайн-букмекер будет следить за развитием ситуации в России и не исключает возможности возврата в российскую игорную индустрию в будущем», – сообщается в пресс-релизе.
Напомним, что «ВулканБЕТ» начал оперирование на территории РФ в июне 2019 года.
Чтобы узнать подробности об уходе «ВулканБЕТ» с российского рынка, мы пообщались с директором компании по коммуникациям Анной Дмитриевой:
Решение уйти с рынка как-то связано с будущим обновлением законодательства? А новыми обязательствами, которые войдут в силу с 1 января 2021 года?
Разумеется, новый проект постановления Правительства повлиял на дальнейшую работу «ВулканБЕТ» в России. Как молодой букмекер, мы понимаем последствия, с которыми придется столкнуться в случае его принятия: вдвое больше отчислений, работа с единым государственным регулятором, урезание спонсорских проектов и т.д. Выход с беттингового рынка России – тяжелая, но вынужденная мера.
Что должно произойти, чтобы «ВулканБЕТ» вернулся в Россию?
Пересмотр минимального порога отчислений и создание прозрачной системы регулирования букмекерской деятельности.
Продолжится ли сотрудничество с амбассадорами (Дементьев, Губерниев)?
Так как БК «ВулканБЕТ» прекращает оперирование в России с 1 января 2021 года, мы, к сожалению, вынуждены разорвать контракты с амбассадорами.
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