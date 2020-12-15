«ВулканБЕТ» останавливает букмекерскую деятельность в России

«ВулканБЕТ» объявил об уходе с букмекерского рынка России. С 15 декабря онлайн-букмекер прекращает прием ставок на спортивные и киберспортивные события, а также закрывает возможность новых регистраций. Все обязательства перед игроками и контрагентами будут выполнены до 31 декабря 2020 года. С 1 января 2021 года компания прекращает деятельность.

«Букмекер намерен сосредоточить свое развитие на рынках с более лояльными условиями для ведения беттингового бизнеса. Тем не менее, онлайн-букмекер будет следить за развитием ситуации в России и не исключает возможности возврата в российскую игорную индустрию в будущем», – сообщается в пресс-релизе.

Напомним, что «ВулканБЕТ» начал оперирование на территории РФ в июне 2019 года.

Чтобы узнать подробности об уходе «ВулканБЕТ» с российского рынка, мы пообщались с директором компании по коммуникациям Анной Дмитриевой:



Решение уйти с рынка как-то связано с будущим обновлением законодательства? А новыми обязательствами, которые войдут в силу с 1 января 2021 года?

Разумеется, новый проект постановления Правительства повлиял на дальнейшую работу «ВулканБЕТ» в России. Как молодой букмекер, мы понимаем последствия, с которыми придется столкнуться в случае его принятия: вдвое больше отчислений, работа с единым государственным регулятором, урезание спонсорских проектов и т.д. Выход с беттингового рынка России – тяжелая, но вынужденная мера.



Что должно произойти, чтобы «ВулканБЕТ» вернулся в Россию?

Пересмотр минимального порога отчислений и создание прозрачной системы регулирования букмекерской деятельности.



Продолжится ли сотрудничество с амбассадорами (Дементьев, Губерниев)?

Так как БК «ВулканБЕТ» прекращает оперирование в России с 1 января 2021 года, мы, к сожалению, вынуждены разорвать контракты с амбассадорами.

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