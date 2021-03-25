Выйдет ли сборная России на ЧМ-2022? Букмекеры оценили шансы команд в группе H
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Сборная России вчера начала свою квалификационную кампанию к ЧМ-2022 с выездной победы 3:1 против Мальты. В то же время, сборная Хорватии проиграла свой первый матч против Словении (0:1).
До вчерашних матчей, фаворитом группы была как раз Хорватия. На ее выход с первого места давали коэффициент 1.70. Победу России оценивали в 4.00.
Какие расклады после вчерашних матчей?
Результаты вчерашних игр заставили букмекеров снизить коэффициент на победу сборной России почти в полтора раза. Теперь эта цифра составляет 2.70 (37%). Что касается Хорватии, то коэффициент на ее победу в группе резко повысился – 2.30 (43%). Вот как выглядит вся линия на фаворита группы:
- Хорватия – 2.25;
- Россия – 2.60;
- Словения – 6.0;
- Словакия – 7.0;
- Кипр – 100;
- Мальта – 1000;
- Россия выйдет на ЧМ-2022 с любого места – 1.44.
Напомним, что на домашнем ЧМ-2018, сборная России дошла до четвертьфинала, где уступила в серии пенальти как раз хорватам. По итогам ЧМ-2018, сборная Хорватии взяла серебряные медали, уступив в финале французам со счетом 2:4.