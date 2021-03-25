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Выйдет ли сборная России на ЧМ-2022? Букмекеры оценили шансы команд в группе H

автор Сергей Рябкин

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Сборная России вчера начала свою квалификационную кампанию к ЧМ-2022 с выездной победы 3:1 против Мальты.  В то же время, сборная Хорватии проиграла свой первый матч против Словении (0:1). 

До вчерашних матчей, фаворитом группы была как раз Хорватия. На ее выход с первого места давали коэффициент 1.70. Победу России оценивали в 4.00.

Какие расклады после вчерашних матчей?

Результаты вчерашних игр заставили букмекеров снизить коэффициент на победу сборной России почти в полтора раза. Теперь эта цифра составляет 2.70 (37%). Что касается Хорватии, то коэффициент на ее победу в группе резко повысился – 2.30 (43%). Вот как выглядит вся линия на фаворита группы:

  •  Хорватия – 2.25;
  • Россия – 2.60;
  • Словения – 6.0;
  • Словакия – 7.0;
  • Кипр – 100;
  • Мальта – 1000;
  • Россия выйдет на ЧМ-2022 с любого места – 1.44.

Напомним, что на домашнем ЧМ-2018, сборная России дошла до четвертьфинала, где уступила в серии пенальти как раз хорватам. По итогам ЧМ-2018, сборная Хорватии взяла серебряные медали, уступив в финале французам со счетом 2:4.

Как думаете, сможет ли Россия выйти с первого места? Пишите свое мнение в комментариях!

Комментарии
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Сeргей Рябкин
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Только 🥇
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Кайыржан Жанбырбай
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именно кто сегодня играет
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Витюша Попанов
43.9% WR1.76% ROI
с 5го)
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Xamdamov Xamdam
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может быть
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Andrew Goodspeed
51.2% WR-0.43% ROI
с какого места ? А кто сказал что выйдет ?
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sniper elite
41.7% WR-6.72% ROI
второе , Хорватия первое
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Артём Екимцев
49.2% WR-2.92% ROI
Хорваты возьмут свое в других играх в том числе и с нашей сборной и займут 1 место, думаю будет серьезная рубка за 2 место России именно со Словенцами, очные игры с ними будут иметь важное значение, не буду сразу списывать со счетов и Словаков но как мне кажется их ждет борьба за 3-4 место в группе, Мальта и Кипр еще отнимут очки у всей большой четверки команд которые сильнее их.
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⚽️ Татьяна 😈
53.9% WR4.34% ROI
Россия 🇷🇺 Россия 🇷🇺 Россия 🇷🇺
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Дмитрий Ш.
0% WR-1.33% ROI
С чего вы взяли что она вообще выйдет)) по матчу с Мальтой максимум куда светит выход в недалекий пеший маршрут по всем известному направлению
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Штаб "Континенталь"
68.3% WR-2.4% ROI
2 место 99%
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