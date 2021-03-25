Сборная России вчера начала свою квалификационную кампанию к ЧМ-2022 с выездной победы 3:1 против Мальты. В то же время, сборная Хорватии проиграла свой первый матч против Словении (0:1).

До вчерашних матчей, фаворитом группы была как раз Хорватия. На ее выход с первого места давали коэффициент 1.70. Победу России оценивали в 4.00.

Какие расклады после вчерашних матчей?

Результаты вчерашних игр заставили букмекеров снизить коэффициент на победу сборной России почти в полтора раза. Теперь эта цифра составляет 2.70 (37%). Что касается Хорватии, то коэффициент на ее победу в группе резко повысился – 2.30 (43%). Вот как выглядит вся линия на фаворита группы:

Хорватия – 2.25 ;

; Россия – 2.60 ;

; Словения – 6.0 ;

6.0 ; Словакия – 7.0 ;

; Кипр – 100 ;

; Мальта – 1000 ;

; Россия выйдет на ЧМ-2022 с любого места – 1.44.

Напомним, что на домашнем ЧМ-2018, сборная России дошла до четвертьфинала, где уступила в серии пенальти как раз хорватам. По итогам ЧМ-2018, сборная Хорватии взяла серебряные медали, уступив в финале французам со счетом 2:4.

Как думаете, сможет ли Россия выйти с первого места? Пишите свое мнение в комментариях!