Вашингтон - Филадельфия: прогноз на матч 9 февраля, НХЛ. Прогнозы и ставки экспертов на хоккей от Betting Insider

Мощный рывок «Бостона» – и «Вашингтон» уже не лидер Восточной Конференции НХЛ. Насколько важно «столичным» быть именно первыми у себя в Дивизионе? Узнаем после игры 9 февраля против «Филадельфии» на «Капитал-уан» арене.



«Филадельфия» стоит на острой грани между плей-офф и финишем сезона. Всего на один балл «летчики» опередили «Флориду», а ведь позади есть еще мощные «Торонто» и «Монреаль» с Ильей Ковальчуком. Ален Виньо и его ребята просто вынуждены играть на победу, не различая поездки к аутсайдерам из «Детройта» и лидерам из «Вашингтона».

Если брать общий тотал в шесть шайб (именно столько сейчас обычно предлагают буки на НХЛ), то «Фила» - низовой клуб: всего 21 из 54 матчей на «тотал больше 6» (39%). Капперы достаточно часто тащат «низ» на «летчиков», особенно, когда они летят к хорошей обороне. Проблема Виньо – это отсутствие полноценного третьего звена. Обычно хоккеисты из третьей смены выходят на лед редко, и просто предоставляют передышку лидерам Клоду Жиру (35 очков), Шону Кутюрье (46 очков), Трэвису Конекни (44 очка) и Якубу Ворачеку (40 очков). Из россиян за «Филадельфию» играет защитник Иван Проворов (26 очков) – твердая основа.

«Вашингтон» потерял первое место на Востоке некрасиво: поражение от «Питтсбурга» на своем арене со счетом 3:4. Эксперты поразились очень жесткой игре (26 минут штрафа на двоих), и отсутствию активных действий от Александра Овечкина (0 очков, полезность (-2)). Появились вопросы – а готов ли Тодд Рирден к плей-офф? И никто вопросы не снимает даже после победы над «Лос-Анджелесом» (4:2) и хет-триком Овечкина (57 очков в сезоне).

Немного о цифрах.

«Вашингтон» - один из лидеров НХЛ по «убиванию» штрафного времени: 84,7 % меньшинства для «ястребов» заканчивается отсутствием пропущенных шайб – профессиональная работа.

Одновременно с тем, «Филадельфия» идет в конце второй десятки по проценту реализации большинства: 19,1% удалений у соперников используют «летчики».

Присмотримся к ставке: количество реализаций большинства меньше 1,5 по коэффициенту 1.55.

Бесплатный прогноз на игру «Вашингтон» - «Филадельфия» 9 февраля

По традиции, статистика общая и личных встреч «Филадельфии» и «Вашингтона»:

За последние 10 визитов в столицу «летчики» только в трех случаях не проиграли в основное время;

В среднем 2,51 шайбу забивает «Фила» в гостевых матчах в текущем сезоне;

С 2016 года «Вашингтон» только дважды пропустил больше 2 шайб от «Филадельфии» на своем льду.

Еще одна интересная деталь: если «Вашингтон» пропускает больше 2 шайб на своей площадке, то проигрывает в 72% случаев (10 матчей из 14). Так что главная задача Овечкина и ко. – остановить не самое страшное нападение «Филадельфии». Справятся?

Наша ставка: индивидуальный тотал «Филадельфии» меньше 2,5 шайб по коэффициенту 1.84.

Автор: Максим Погодин

Кто победит? Обсудим в комментариях!

Любите грохот заградительного стекла и тесноту на скамейках штрафников? У нас есть больше текстов про хоккей!

Самый мощный телеграм-канал о ставках на хоккей – подпишитесь и кайфуйте!

They will rock you! Топ-5 команд НХЛ для ставок на победу в сезоне 2019/2020

Овечкин – в топ-10 бомбардиров в истории НХЛ – букмекеры оценили его шансы догнать Гретцки