Вернер может отказаться от перехода в «Ливерпуль». Кэф на трансфер в «Челси» упал в 5 раз

Как сообщает сообщает ESPN, «Челси» рассматривает Тимо Вернера как одну из главных целей в следующее ТО. Еще в январе у клуба АПЛ закончился трансферный бан, однако зимой они решили только вернуть Дзаппакосту и Бабу из аренды.

В связи с активным интересом «Челси» букмекеры обновили коэффициенты на новую команду Вернера:

«Ливерпуль» – 2.3 (ранее – 1.4);

(ранее – 1.4); «Челси» – 2.5 (ранее 12.5);

(ранее 12.5); «Бавария» – 15.0 ;

; «Реал» – 23.0.

Еще 2 недели назад «Ливерпуль» был фаворитом в гонке за Тимо. По информации Bild, Юрген Клопп даже разговаривал по видеосвязи с Вернером на предмет его трансфера из Бундеслиги, а сейчас издание называет зарплату форварда в «Челси» (более 10 млн евро в год) и срок контракта – до 2025 года.

«Юрген Клопп – один из лучших тренеров, и тоже немец. Многие говорят, что я хорошо бы вписался в «Ливерпуль» со своим игровым стилем», – рассуждал Вернер зимой.

Однако если в «Ливерпуле» Тимо придется бороться за попадание в стартовый состав, то в «Челси», кроме высокой зарплаты, ему готовы гарантировать игровое время, как сообщает источник ESPN.

Также слухи связывают Вернера с «Реалом» – возможно там ищут замену Бензема. Пришедший в Ла Лигу прошлым летом Лука Йович не оправдал ожидания Зидана, и итальянские СМИ активно форсируют трансфер форварда в «Милан».

В сезоне-2019/20 Тимо Вернер провел за «Лейпциг» 40 матчей, в которых забил 31 гол и сделал 11 ассистов. Transfermarkt оценивает стоимость немца в 64 млн евро.

Куда перейдет Вернер? Пишите в комментариях

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