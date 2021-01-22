Принципы сообщества Betting Insider: подробный гайд о правилах и модерации

5. Пользовательские прогнозы на главной
6. Посты пользователей в блоге
Что такое Betting Insider?
Привет, я Сережа – комьюнити-менеджер Betting Insider, сообщества людей, которых объединяет одно хобби, – ставки на спорт. Мы считаем, что беттинг – это в первую очередь развлечение, которое приносит дополнительные эмоции от спорта. Конечно, в достижении этой цели помогают профессиональное отношение к ставкам и понимание принципов ответственной игры.
Мы благодарны пользователям, которые разделяют эти ценности продукта и ежедневно наполняют его контентом:
- Оставляют уникальные и аргументированные прогнозы на матчи;
- Делятся мнением о ставках и постах – в комментариях;
- Обсуждают матчи в чатах и дают советы новичкам.
А теперь подробнее о принципах сообщества Betting Insider.
Принципы сообщества Betting Insider
На Betting Insider работают принципы, направленные на создание комфортной обстановки для всех участников.
Что принято в сообществе
1. Контент, который приносит пользу другим пользователям:
- аргументированные прогнозы с описанием;
- конструктивное и положительное общение в чате – без оскорблений, негатива, мошенничества и рекламы;
- комментарии к прогнозам других пользователей – критика, вопросы, предложения – если вам понравился прогноз, расскажите об этом автору;
- содержательные комментарии к постам – наша редакция ежедневно выпускает материалы с информацией, которая помогает принять решение о ставке, – если вам полезно читать какой-то формат контента, расскажите нам в комментариях.
2. Грамматически верно оформленные прогнозы и комментарии
Если у вас есть вопросы или проблемы с оформлением прогнозов, вы всегда можете написать мне на почту (ryabkin@sports.ru) – я расскажу про редакционные стандарты и дам несколько стилистических советов.
3. Уникальные прогнозы от наших авторов и пользователей
Да, легко скопировать чужое описание с других сайтов, но наша модерация сразу обратит на вас внимание: удаляются все описания прогнозов, профиль исключается из ежемесячного конкурса, а наша редакция никогда не раздаст такой контент в соцсети, где его могли бы увидеть тысячи других людей.
4. Активность и конструктивная коммуникация с администрацией
- Заметили нарушение принципов сообщества – пожалуйтесь на прогноз, комментарий или сообщение в чате.
- Увидели опечатку или неточную информацию в посте блога – расскажите в комментариях.
5. Дружелюбное отношение к новичкам и помощь в освоении Betting Insider
Если вы видите вопрос о работе сервиса, помогите новому пользователю или посоветуйте обратиться к администрации. Наверняка, на старте у вас тоже были какие-то вопросы к продукту, – помощь других пользователей поможет построить сообщество с дружелюбной атмосферой.
Что запрещено в сообществе
1. Однотипные, нерелевантные, и не приносящие никакой ценности пользователям, комментарии, посты и сообщения в чатах.
2. Спам:
- Многократная отправка сообщений, не несущих ценности и пользы;
- Сообщения, несущие вредоносную информацию для пользователей: ссылки, номера телефонов, адреса электронных почт и сторонних сервисов.
3. Мат, угрозы и оскорбления других пользователей.
4. Любые виды мошенничества:
- Просьбы о пополнении кошельков;
- Вымогание личных средств пользователей;
- Продажа платных прогнозов на сторонних ресурсах. Важно: вы можете стать продавцом прогнозов на Betting Insider, выполнив несколько условий – читать подробнее;
- Вымогание персональной информации пользователей.
5. Реклама сторонних сервисов и личных страниц соцсетей.
6. Обман и ложная информация о функционале сервиса.
7. Грамматически неправильно оформленные прогнозы, комментарии, сообщения – так вас не смогут понять другие пользователи. А вы не получите внимание капперов.
8. Копирование прогнозов с других ресурсов. Если вы будете уличены в мошенничестве, описание прогнозов будет удалено, а ваш аккаунт – забанен.
9. Мошеннические схемы или использование багов продукта, которые помогают получать денежные вознаграждения или обманывать системы рейтинга.
Спам, мат и другие нарушения правил сообщества – как мы выдаем баны?
Модерация Betting Insider следит за соблюдением правил сообщества, нарушение которых может привести к бану.
1. Спам:
- Первое нарушение – бан на 24 часа;
- Повторное нарушение – бан на 72 часа;
- Третье нарушение – перманентный бан.
2. Мат, оскорбления и угрозы. Важно: Betting Insider – лицензированное СМИ, поэтому ненормативная лексика цензурируется. Любая попытка обойти правила (латиница, лишние пробелы) может привести к бану.
За намеренное оскорбление вы получите:
- Первое нарушение – бан на 24 часа;
- Повторное нарушение – бан на 72 часа.
- Третье нарушение – перманентный бан.
3. Реклама. Размещение ссылок на сторонние ресурсы, личные соцсети и другие сервисы:
- Первое нарушение – бан на 24 часа;
- Повторное нарушение – бан на 72 часа.
- Третье нарушение – перманентный бан.
4. Копирование прогнозов. Запрещено копировать как прогнозы с других ресурсов, так и описания прогнозов других пользователей:
- Первое нарушение – удаление описаний всех прогнозов и предупреждение в описании профиля;
- Второе – бан на 24 часа.
- Третье – бан на 72 часа.
- Четвертое – перманентный бан.
5. Любые виды мошенничества. Нарушение правила ведет к перманентному бану без возможности восстановления аккаунта.
6. Обман и ложная информация о функционале сервиса. Ложные сообщения о статусе администратора и/или обещания помощи в выводе средств ведут к перманентному бану без возможности восстановления аккаунта.
Также, Betting Insider оставляет за собой право разрешения других спорных ситуаций, не отраженных в этих правилах.
А чем мы помогаем пользователям, которые соблюдают наши принципы?
Мы помогаем пользователям с продвижением
У каждого пользователя в Betting Insider есть счетчик подписчиков в профиле – естественно, что за давними пользователями продукта могут следить больше людей: получать пуш-уведомления о прогнозах в наших приложениях (кстати, вот они – Android, iOS) и ставить по актуальным коэффициентам.
Как же набрать подписчиков и получать внимание сообщества? На старте мы помогаем с промо новым пользователям, которые оставляют качественные прогнозы с описанием:
- Раздаем их прогнозы в тематических соцсетях: Telegram, VK, Twitter;
- Собираем посты, которые ежедневно читают наши пользователи (топ-5 капперов РПЛ, Топ-10 самых опытных капперов Бундеслиги, топ-7 капперов АПЛ);
- И предлагаем подписаться на таких игроков в специальных подборках.
Мы советуемся с аудиторией и прислушиваемся к мнению пользователей
Капперы, которые пользуются Betting Insider уже давно, получают шанс пообщаться с командой напрямую и попасть в закрытые чаты, где мы обсуждаем будущие обновления, дизайн, и другие фишки продукта – и обязательно советуемся с нашими юзерами. Если вы один из таких пользователей, то, вероятно, я вам скоро напишу. А если у вас уже есть идеи, как сделать Betting Insider лучше, напишите мне на почту ryabkin@sports.ru.
Мы приглашаем пользователей на работу
Вы уже могли заметить вакансии в нашем блоге – только за 2020-й год мы открывали поиск людей на несколько позиций:
Мы всегда ищем талантливых людей в команду – и, в первую очередь, смотрим на лидеров сообщества. Если у вас есть идея, как сделать BI лучше, и вы готовы рассказать – что именно вы готовы изменить – вы всегда можете написать мне на почту ryabkin@sports.ru
Еще вопросы
По какому принципу прогнозы попадают на главную страницу?
На вероятность появления вашего прогноза на главной странице влияет несколько факторов:
- Актуальность прогноза – больший приоритет имеют свежие ставки;
- Длина текстового описания – аргументированные прогнозы от 50 слов в описании имеют больший приоритет;
- Количество повторов ставки;
- Количество комментариев;
- Количество лайков.
Если вам нужна какая-то помощь или остались вопросы по системе ранжирования прогнозов и пользовательского контента – напишите мне на почту ryabkin@sports.ru
В блоге только редакционные материалы? Может ли туда написать обычный пользователь?
В блоге Betting Insider появляются разные редакционные материалы: от обзоров коэффициентов на актуальные события, до новостей о бизнесе. Поэтому в блоге есть несколько тематических разделов:
- Общая лента – главные материалы о беттинге;
- Обзоры кэфов – спортивные новости и коэффициенты на лучшие события;
- Инсайды – эксклюзивные новости о трансферах и бизнесе;
- Домик в Кюрасао – раздел, посвященный букмекерскому бизнесу;
- Фан – необычные истории о беттинге и всем, что окружает ставки;
- Прогнозы на хоккей – новости хоккея, превью, обзоры коэффициентов на главные матчи;
- Прогнозы на UFC, MMA и бокс – новости смешанных единоборств, превью, обзоры коэффициентов на главные ивенты;
- Прогнозы на баскетбол – новости баскетбола, превью и обзор коэффициентов на главные матчи;
- Прогнозы на теннис – новости тенниса, превью и обзор коэффициентов на главные турниры;
- База знаний – энциклопедия ставок с терминами и стратегиями.