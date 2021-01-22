Betting Insider

Принципы сообщества Betting Insider: подробный гайд о правилах и модерации

1. Что такое Betting Insider?

2. Принципы сообщества

2.1. Что принято

2.2. Что запрещено

3. Система банов

4. Продвижение пользователей

5. Пользовательские прогнозы на главной

6. Посты пользователей в блоге

Что такое Betting Insider?

Привет, я Сережа – комьюнити-менеджер Betting Insider, сообщества людей, которых объединяет одно хобби, – ставки на спорт. Мы считаем, что беттинг – это в первую очередь развлечение, которое приносит дополнительные эмоции от спорта. Конечно, в достижении этой цели помогают профессиональное отношение к ставкам и понимание принципов ответственной игры.

Мы благодарны пользователям, которые разделяют эти ценности продукта и ежедневно наполняют его контентом:

  • Оставляют уникальные и аргументированные прогнозы на матчи;
  • Делятся мнением о ставках и постах – в комментариях;
  • Обсуждают матчи в чатах и дают советы новичкам.

А теперь подробнее о принципах сообщества Betting Insider.

Принципы сообщества Betting Insider

На Betting Insider работают принципы, направленные на создание комфортной обстановки для всех участников.

Что принято в сообществе

1. Контент, который приносит пользу другим пользователям:

  • аргументированные прогнозы с описанием;
  • конструктивное и положительное общение в чате – без оскорблений, негатива, мошенничества и рекламы;
  • комментарии к прогнозам других пользователей – критика, вопросы, предложения – если вам понравился прогноз, расскажите об этом автору;
  • содержательные комментарии к постам – наша редакция ежедневно выпускает материалы с информацией, которая помогает принять решение о ставке, – если вам полезно читать какой-то формат контента, расскажите нам в комментариях.

2. Грамматически верно оформленные прогнозы и комментарии

Если у вас есть вопросы или проблемы с оформлением прогнозов, вы всегда можете написать мне на почту (ryabkin@sports.ru) – я расскажу про редакционные стандарты и дам несколько стилистических советов.

3. Уникальные прогнозы от наших авторов и пользователей

Да, легко скопировать чужое описание с других сайтов, но наша модерация сразу обратит на вас внимание: удаляются все описания прогнозов, профиль исключается из ежемесячного конкурса, а наша редакция никогда не раздаст такой контент в соцсети, где его могли бы увидеть тысячи других людей.

4. Активность и конструктивная коммуникация с администрацией

  • Заметили нарушение принципов сообщества – пожалуйтесь на прогноз, комментарий или сообщение в чате. 
  • Увидели опечатку или неточную информацию в посте блога – расскажите в комментариях.

5. Дружелюбное отношение к новичкам и помощь в освоении Betting Insider

Если вы видите вопрос о работе сервиса, помогите новому пользователю или посоветуйте обратиться к администрации. Наверняка, на старте у вас тоже были какие-то вопросы к продукту, – помощь других пользователей поможет построить сообщество с дружелюбной атмосферой.

Что запрещено в сообществе

1. Однотипные, нерелевантные, и не приносящие никакой ценности пользователям, комментарии, посты и сообщения в чатах.

2. Спам:

  • Многократная отправка сообщений, не несущих ценности и пользы;
  • Сообщения, несущие вредоносную информацию для пользователей: ссылки, номера телефонов, адреса электронных почт и сторонних сервисов.

3. Мат, угрозы и оскорбления других пользователей. 

4. Любые виды мошенничества:

  • Просьбы о пополнении кошельков;
  • Вымогание личных средств пользователей;
  • Продажа платных прогнозов на сторонних ресурсах. Важно: вы можете стать продавцом прогнозов на Betting Insider, выполнив несколько условий – читать подробнее;
  • Вымогание персональной информации пользователей.

5. Реклама сторонних сервисов и личных страниц соцсетей. 

6. Обман и ложная информация о функционале сервиса.

7. Грамматически неправильно оформленные прогнозы, комментарии, сообщения – так вас не смогут понять другие пользователи. А вы не получите внимание капперов.

8. Копирование прогнозов с других ресурсов. Если вы будете уличены в мошенничестве, описание прогнозов будет удалено, а ваш аккаунт – забанен.

9. Мошеннические схемы или использование багов продукта, которые помогают получать денежные вознаграждения или обманывать системы рейтинга.

Спам, мат и другие нарушения правил сообщества – как мы выдаем баны?

Модерация Betting Insider следит за соблюдением правил сообщества, нарушение которых может привести к бану.

1. Спам

  • Первое нарушение –  бан на 24 часа; 
  • Повторное нарушение – бан на 72 часа; 
  • Третье нарушение – перманентный бан.

2. Мат, оскорбления и угрозы. Важно: Betting Insider – лицензированное СМИ, поэтому ненормативная лексика цензурируется. Любая попытка обойти правила (латиница, лишние пробелы) может привести к бану.

За намеренное оскорбление вы получите: 

  • Первое нарушение – бан на 24 часа; 
  • Повторное нарушение – бан на 72 часа. 
  • Третье нарушение – перманентный бан.

3. Реклама. Размещение ссылок на сторонние ресурсы, личные соцсети и другие сервисы: 

  • Первое нарушение – бан на 24 часа; 
  • Повторное нарушение – бан на 72 часа. 
  • Третье нарушение – перманентный бан.

4. Копирование прогнозов. Запрещено копировать как прогнозы с других ресурсов, так и описания прогнозов других пользователей: 

  • Первое нарушение – удаление описаний всех прогнозов и предупреждение в описании профиля; 
  • Второе – бан на 24 часа. 
  • Третье – бан на 72 часа. 
  • Четвертое – перманентный бан.

5. Любые виды мошенничества. Нарушение правила ведет к перманентному бану без возможности восстановления аккаунта.

6. Обман и ложная информация о функционале сервиса. Ложные сообщения о статусе администратора и/или обещания помощи в выводе средств ведут к перманентному бану без возможности восстановления аккаунта.

Также, Betting Insider оставляет за собой право разрешения других спорных ситуаций, не отраженных в этих правилах.

А чем мы помогаем пользователям, которые соблюдают наши принципы?

Мы помогаем пользователям с продвижением

У каждого пользователя в Betting Insider есть счетчик подписчиков в профиле – естественно, что за давними пользователями продукта могут следить больше людей: получать пуш-уведомления о прогнозах в наших приложениях (кстати, вот они – Android, iOS) и ставить по актуальным коэффициентам. 

Как же набрать подписчиков и получать внимание сообщества? На старте мы помогаем с промо новым пользователям, которые оставляют качественные прогнозы с описанием:

Мы советуемся с аудиторией и прислушиваемся к мнению пользователей

Капперы, которые пользуются Betting Insider уже давно, получают шанс пообщаться с командой напрямую и попасть в закрытые чаты, где мы обсуждаем будущие обновления, дизайн, и другие фишки продукта – и обязательно советуемся с нашими юзерами. Если вы один из таких пользователей, то, вероятно, я вам скоро напишу. А если у вас уже есть идеи, как сделать Betting Insider лучше, напишите мне на почту ryabkin@sports.ru.

Мы приглашаем пользователей на работу

Вы уже могли заметить вакансии в нашем блоге – только за 2020-й год мы открывали поиск людей на несколько позиций:

Мы всегда ищем талантливых людей в команду – и, в первую очередь, смотрим на лидеров сообщества. Если у вас есть идея, как сделать BI лучше, и вы готовы рассказать – что именно вы готовы изменить – вы всегда можете написать мне на почту ryabkin@sports.ru

Еще вопросы

По какому принципу прогнозы попадают на главную страницу?

На вероятность появления вашего прогноза на главной странице влияет несколько факторов:

  • Актуальность прогноза – больший приоритет имеют свежие ставки;
  • Длина текстового описания – аргументированные прогнозы от 50 слов в описании имеют больший приоритет;
  • Количество повторов ставки;
  • Количество комментариев;
  • Количество лайков.

Если вам нужна какая-то помощь или остались вопросы по системе ранжирования прогнозов и пользовательского контента – напишите мне на почту ryabkin@sports.ru

В блоге только редакционные материалы? Может ли туда написать обычный пользователь?

В блоге Betting Insider появляются разные редакционные материалы: от обзоров коэффициентов на актуальные события, до новостей о бизнесе. Поэтому в блоге есть несколько тематических разделов:

  • Общая лента – главные материалы о беттинге; 
  • Обзоры кэфов – спортивные новости и коэффициенты на лучшие события;
  • Инсайды – эксклюзивные новости о трансферах и бизнесе;
  • Домик в Кюрасао – раздел, посвященный букмекерскому бизнесу;
  • Фан – необычные истории о беттинге и всем, что окружает ставки;
  • Прогнозы на хоккей – новости хоккея, превью, обзоры коэффициентов на главные матчи;
  • Прогнозы на UFC, MMA и бокс – новости смешанных единоборств, превью, обзоры коэффициентов на главные ивенты;
  • Прогнозы на баскетбол – новости баскетбола, превью и обзор коэффициентов на главные матчи;
  • Прогнозы на теннис – новости тенниса, превью и обзор коэффициентов на главные турниры;
  • База знаний – энциклопедия ставок с терминами и стратегиями.

Если вы пишете на одну из тем, перечисленных выше, и хотите стать автором Betting Insider, напишите на почту ryabkin@sports.ru с темой письма «Автор Betting Insider». В теле письма расскажите, о чем вы хотели бы писать, прикрепите примеры работ – наша редакция с вами свяжется.

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🇷🇴🇷🇴
Перед тем,как я дам последний прогноз по линии на сегодня..хочу подвести итог вчерашнего дня. Статистику,плюсы,минусы считать не будем..оно и так видно что мы хорошо вчера заработали. Так вот..скажу простым языком. Если вы поставили флэтом на каждый мой вчерашний прогноз 2000р хотя бы..то по итогам дня вы в плюсе на 27.700+р.(для среднестатистического россиянина вполне хорошая цифра,а точнее месячная зарплата у многих).Дальше больше!!!
Теперь о матче:
Команды разного уровня,разного класса,решающие разные задачи в чемпионате. Один-претендент на титул,второму-не вылететь бы с лиги вниз.
1⃣Хозяева не могут победить уже 5 матчей кряду.
2⃣ЧФР не уступает в лиге уже 8 матчей подряд.
3⃣Команды 6 раз играли между собой(2 ничьи и 4 победы ЧФР).
Мой прогноз:Победа ЧФР.
17
Повторить за 1.46
⚽️ Татьяна 😈 54.8% WR7.89% ROI
1.41Победит Аль-Хилаль
Аль-Файсали Харма — Аль-Хилаль| Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Файсали Харма — Аль-Хилаль| Чемпионат Саудовской Аравии
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И снова аутсайдер против топ клуба. Думаю не стоит много говорить просто берем П2.

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1) Африка(Нигер-Конго х2)
2) АРАВИЯ (Аль-Таавун-Дамк Ф1(0))
3) Фаренсе-Порту ТМ 3.5
4) Аланияспор-Анкарагюджю ТБ1.5
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