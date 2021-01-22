Принципы сообщества Betting Insider: подробный гайд о правилах и модерации

1. Что такое Betting Insider?

2. Принципы сообщества

2.1. Что принято

2.2. Что запрещено

3. Система банов

4. Продвижение пользователей

5. Пользовательские прогнозы на главной

6. Посты пользователей в блоге

Что такое Betting Insider?

Привет, я Сережа – комьюнити-менеджер Betting Insider, сообщества людей, которых объединяет одно хобби, – ставки на спорт. Мы считаем, что беттинг – это в первую очередь развлечение, которое приносит дополнительные эмоции от спорта. Конечно, в достижении этой цели помогают профессиональное отношение к ставкам и понимание принципов ответственной игры.

Мы благодарны пользователям, которые разделяют эти ценности продукта и ежедневно наполняют его контентом:

Оставляют уникальные и аргументированные прогнозы на матчи;

Делятся мнением о ставках и постах – в комментариях;

Обсуждают матчи в чатах и дают советы новичкам.

А теперь подробнее о принципах сообщества Betting Insider.

Принципы сообщества Betting Insider

На Betting Insider работают принципы, направленные на создание комфортной обстановки для всех участников.

Что принято в сообществе

1. Контент, который приносит пользу другим пользователям:

аргументированные прогнозы с описанием;

конструктивное и положительное общение в чате – без оскорблений, негатива, мошенничества и рекламы;

комментарии к прогнозам других пользователей – критика, вопросы, предложения – если вам понравился прогноз, расскажите об этом автору;

содержательные комментарии к постам – наша редакция ежедневно выпускает материалы с информацией, которая помогает принять решение о ставке, – если вам полезно читать какой-то формат контента, расскажите нам в комментариях.

2. Грамматически верно оформленные прогнозы и комментарии

Если у вас есть вопросы или проблемы с оформлением прогнозов, вы всегда можете написать мне на почту (ryabkin@sports.ru) – я расскажу про редакционные стандарты и дам несколько стилистических советов.



3. Уникальные прогнозы от наших авторов и пользователей

Да, легко скопировать чужое описание с других сайтов, но наша модерация сразу обратит на вас внимание: удаляются все описания прогнозов, профиль исключается из ежемесячного конкурса, а наша редакция никогда не раздаст такой контент в соцсети, где его могли бы увидеть тысячи других людей.

4. Активность и конструктивная коммуникация с администрацией

Заметили нарушение принципов сообщества – пожалуйтесь на прогноз, комментарий или сообщение в чате.

Увидели опечатку или неточную информацию в посте блога – расскажите в комментариях.

5. Дружелюбное отношение к новичкам и помощь в освоении Betting Insider

Если вы видите вопрос о работе сервиса, помогите новому пользователю или посоветуйте обратиться к администрации. Наверняка, на старте у вас тоже были какие-то вопросы к продукту, – помощь других пользователей поможет построить сообщество с дружелюбной атмосферой.

Что запрещено в сообществе

1. Однотипные, нерелевантные, и не приносящие никакой ценности пользователям, комментарии, посты и сообщения в чатах.

2. Спам:

Многократная отправка сообщений, не несущих ценности и пользы;

Сообщения, несущие вредоносную информацию для пользователей: ссылки, номера телефонов, адреса электронных почт и сторонних сервисов.

3. Мат, угрозы и оскорбления других пользователей.

4. Любые виды мошенничества:

Просьбы о пополнении кошельков;

Вымогание личных средств пользователей;

Продажа платных прогнозов на сторонних ресурсах. Важно : вы можете стать продавцом прогнозов на Betting Insider, выполнив несколько условий – читать подробнее;

: вы можете стать продавцом прогнозов на Betting Insider, выполнив несколько условий – читать подробнее; Вымогание персональной информации пользователей.

5. Реклама сторонних сервисов и личных страниц соцсетей.

6. Обман и ложная информация о функционале сервиса.

7. Грамматически неправильно оформленные прогнозы, комментарии, сообщения – так вас не смогут понять другие пользователи. А вы не получите внимание капперов.

8. Копирование прогнозов с других ресурсов. Если вы будете уличены в мошенничестве, описание прогнозов будет удалено, а ваш аккаунт – забанен.

9. Мошеннические схемы или использование багов продукта, которые помогают получать денежные вознаграждения или обманывать системы рейтинга.

Спам, мат и другие нарушения правил сообщества – как мы выдаем баны?

Модерация Betting Insider следит за соблюдением правил сообщества, нарушение которых может привести к бану.

1. Спам:

Первое нарушение – бан на 24 часа;

Повторное нарушение – бан на 72 часа;

Третье нарушение – перманентный бан.

2. Мат, оскорбления и угрозы. Важно: Betting Insider – лицензированное СМИ, поэтому ненормативная лексика цензурируется. Любая попытка обойти правила (латиница, лишние пробелы) может привести к бану.

За намеренное оскорбление вы получите:

Первое нарушение – бан на 24 часа;

Повторное нарушение – бан на 72 часа.

Третье нарушение – перманентный бан.

3. Реклама. Размещение ссылок на сторонние ресурсы, личные соцсети и другие сервисы:

Первое нарушение – бан на 24 часа;

Повторное нарушение – бан на 72 часа.

Третье нарушение – перманентный бан.

4. Копирование прогнозов. Запрещено копировать как прогнозы с других ресурсов, так и описания прогнозов других пользователей:

Первое нарушение – удаление описаний всех прогнозов и предупреждение в описании профиля;

Второе – бан на 24 часа.

Третье – бан на 72 часа.

Четвертое – перманентный бан.

5. Любые виды мошенничества. Нарушение правила ведет к перманентному бану без возможности восстановления аккаунта.

6. Обман и ложная информация о функционале сервиса. Ложные сообщения о статусе администратора и/или обещания помощи в выводе средств ведут к перманентному бану без возможности восстановления аккаунта.

Также, Betting Insider оставляет за собой право разрешения других спорных ситуаций, не отраженных в этих правилах.

А чем мы помогаем пользователям, которые соблюдают наши принципы?

Мы помогаем пользователям с продвижением

У каждого пользователя в Betting Insider есть счетчик подписчиков в профиле – естественно, что за давними пользователями продукта могут следить больше людей: получать пуш-уведомления о прогнозах в наших приложениях (кстати, вот они – Android, iOS) и ставить по актуальным коэффициентам.

Как же набрать подписчиков и получать внимание сообщества? На старте мы помогаем с промо новым пользователям, которые оставляют качественные прогнозы с описанием:

Мы советуемся с аудиторией и прислушиваемся к мнению пользователей

Капперы, которые пользуются Betting Insider уже давно, получают шанс пообщаться с командой напрямую и попасть в закрытые чаты, где мы обсуждаем будущие обновления, дизайн, и другие фишки продукта – и обязательно советуемся с нашими юзерами. Если вы один из таких пользователей, то, вероятно, я вам скоро напишу. А если у вас уже есть идеи, как сделать Betting Insider лучше, напишите мне на почту ryabkin@sports.ru.

Мы приглашаем пользователей на работу

Вы уже могли заметить вакансии в нашем блоге – только за 2020-й год мы открывали поиск людей на несколько позиций:

Мы всегда ищем талантливых людей в команду – и, в первую очередь, смотрим на лидеров сообщества. Если у вас есть идея, как сделать BI лучше, и вы готовы рассказать – что именно вы готовы изменить – вы всегда можете написать мне на почту ryabkin@sports.ru

Еще вопросы

По какому принципу прогнозы попадают на главную страницу?

На вероятность появления вашего прогноза на главной странице влияет несколько факторов:

Актуальность прогноза – больший приоритет имеют свежие ставки;

Длина текстового описания – аргументированные прогнозы от 50 слов в описании имеют больший приоритет;

Количество повторов ставки;

Количество комментариев;

Количество лайков.

Если вам нужна какая-то помощь или остались вопросы по системе ранжирования прогнозов и пользовательского контента – напишите мне на почту ryabkin@sports.ru

В блоге только редакционные материалы? Может ли туда написать обычный пользователь?

В блоге Betting Insider появляются разные редакционные материалы: от обзоров коэффициентов на актуальные события, до новостей о бизнесе. Поэтому в блоге есть несколько тематических разделов:

Если вы пишете на одну из тем, перечисленных выше, и хотите стать автором Betting Insider, напишите на почту ryabkin@sports.ru с темой письма «Автор Betting Insider». В теле письма расскажите, о чем вы хотели бы писать, прикрепите примеры работ – наша редакция с вами свяжется.