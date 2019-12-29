Когда UFC 246 - дата проведения турнира, кард участников турнира

Турнир по смешанным единоборствам UFC 246 пройдет в Лас-Вегасе (штат Невада, США) вечером 18 января 2020 года по местному времени (в Москве — в ночь с 18-го на 19-е января). Бой в полусреднем весе с участием самого популярного бойца ММА Конора Макгрегора, в котором он встретится с опытнейшим Дональдом Серроне, будет завершать программу основного карда.

Со слов президента UFC Даны Уайта, билеты на первый турнир промоушена 2020 года были распроданы в течение одного дня. Болельщики и вовсе отмечают, что билетов не было в продаже спустя три минуты после начала продаж. Минимальная стоимость билета на UFC 246 составила $300, что позволило организации заработать $10 млн. История ММА знает лишь три случая, когда была преодолена 10-миллионная отметка на продаже билетов, два из которых пришлись на бои с участием Макгрегора.

Скандальный ирландец после годичного простоя возвращается в UFC. Предполагалось, что Конор подпишет контракт с промоушеном сначала на один бой, а не на три сразу. Видимо, Макгрегор настроен вернуть себе чемпионский пояс не только на словах. Сложно сказать, в какой форме пребывает ирландец, ведь в его жизни за последний год происходило немало событий, никак не связанных со спортом: при каждой возможности он требовал от Хабиба реванша, успел засветиться на российском телевидении, подрался в баре, вовсю зарабатывал деньги на рекламе букмекерских контор, продвигал собственный бренд виски.





Рекордсмен и легенда UFC Дональд Серроне завершать карьеру не собирается. По крайне мере, он так говорит. В последнем своем поединке «Ковбой», складывалось такое впечатление, просто отбывал номер. Бой против Макгрегора для него — это верный способ заработать кругленькую сумму.

Впрочем, упрекать Дональда в том, что он дерется ради денег — это неправильно. В UFC Серроне любят и уважают, ведь практически каждый его выход в октагон зрелищный и яркий. За последний год «Ковбой» провел четыре боя. На восстановление после поединков времени у него практически не было. Скоро мужику стукнет 40 лет, а он до сих пор никогда не отказывается принимать бой. Каким бы не был исход, бой точно будет зрелищным и огненным. Макгрегор и Серроне — те спортсмены, на которых UFC умеет зарабатывать деньги.

Расписание главных поединков UFC 246 (по московскому времени):

Поединки раннего предварительного карда начнутся 19 января в 02:15, предварительного карда — в 04:00, основного карда — в 06:00.

Энтони Петтис — Карлос Диго Феррейра (06:00)

Холли Холм — Ракель Петтингтон (06:30)

Конор Макгрегор — Дональд Серроне (07:00).

Автор: Владислав Авраменко

Будете смотреть бой Макгрегор – Серроне? Пишите в комментах, кто победит.

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