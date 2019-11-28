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Когда бой Емельяненко - Кокляев: где и во сколько смотреть 29 ноября

Где состоится бой: Москва, «ВТБ-Арена».

«Бой года» – так называют предстоящий поединок между Александром Емельяненко и Михаилом Кокляевым. Конфликт профессионального бойца и легкоатлета начался еще в марте 2019 года, когда Кокляев выложил видео, в котором пошутил про известный стереотип, сказав, что «теперь тупые не только качки». Ответ Емельяненко последовал очень скоро: он посоветовал своему оппоненту «быть аккуратнее» и сказал, что может прийти к нему в зал.

Когда пройдет бой: в пятницу вечером (29 ноября в 22:40 по мск).

После конфликта в сети Емельяненко и Кокляев решили выяснить отношения на ринге. За организацию боя взялись президент промоушена Fight Nights Камил Гаджиев, блогер Амиран Сардаров («Дневник хача») и Артем Тарасов (профессиональный боец и блогер). Кто победит в споре «качок» или боец мы узнаем уже совсем скоро:

Трансляция боя Емельяненко – Кокляев пройдет на телеканале РЕН ТВ в 22.00 по мск.

Кто победит?

  • Эксперты уверены, что победит Емельяненко, коэффициент на его победу – 1.4.
  • Шансы Михаила Кокляев оценивают коэффициентом 2.5.

Также букмекеры открыли линию специальных ставок на бой.

Как закончится поединок? Пишите свои варианты в комментариях

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