Когда бой Емельяненко - Кокляев: где и во сколько смотреть 29 ноября

Где состоится бой: Москва, «ВТБ-Арена».

«Бой года» – так называют предстоящий поединок между Александром Емельяненко и Михаилом Кокляевым. Конфликт профессионального бойца и легкоатлета начался еще в марте 2019 года, когда Кокляев выложил видео, в котором пошутил про известный стереотип, сказав, что «теперь тупые не только качки». Ответ Емельяненко последовал очень скоро: он посоветовал своему оппоненту «быть аккуратнее» и сказал, что может прийти к нему в зал.

Когда пройдет бой: в пятницу вечером (29 ноября в 22:40 по мск).

После конфликта в сети Емельяненко и Кокляев решили выяснить отношения на ринге. За организацию боя взялись президент промоушена Fight Nights Камил Гаджиев, блогер Амиран Сардаров («Дневник хача») и Артем Тарасов (профессиональный боец и блогер). Кто победит в споре «качок» или боец мы узнаем уже совсем скоро:

Трансляция боя Емельяненко – Кокляев пройдет на телеканале РЕН ТВ в 22.00 по мск.

Кто победит?

Эксперты уверены, что победит Емельяненко , коэффициент на его победу – 1.4 .

, коэффициент на его победу – . Шансы Михаила Кокляев оценивают коэффициентом 2.5.

Также букмекеры открыли линию специальных ставок на бой.

Как закончится поединок? Пишите свои варианты в комментариях

Читайте также:

Хабиб может закончить карьеру через два боя из-за сгонки веса. Фергюсон, Сен-Пьер и Конор – эксперты оценили шансы против всех возможных соперников

В 2020 году Макгрегор будет чинить трубы на плоской земле. Топ безумных букмекерских линий

На Betting Insider появились не только футбольные прогнозы!

(Прогнозы на хоккей, Прогнозы на баскетбол, Прогнозы на теннис)