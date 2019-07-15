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Моуринью – фаворит на пост тренера «Баварии». Букмекеры назвали топ-клубы, которые он может возглавить

Жозе Моуринью поговорил с Gazzetta dello Sport о своем тренерском будущем и перспективах «Интера» в предстоящем сезоне.

«Я по-настоящему скучаю по футболу. Мне не хватает адреналина, поля, моей работы. Футбол есть футбол. Прямо сейчас я учу немецкий. Бундеслига? Сейчас я учу язык, потому что скучаю по изучению языков. Я говорю на английском, испанском, португальском, французском и итальянском. Но я не исключаю, что могу оказаться в Германии. Что касается Италии? Это восхитительная страна,» - сказал Моуринью.

Также, он добавил:

«Антонио Конте в «Интере»? «Интер» должен выиграть в этом году. Уверен ли я в этом? Абсолютно уверен».

Источник: Gazzetta dello Sport

Все привыкли, что если в топ-клубе ищут тренера, то фамилия Моуринью обязательно будет в списке. 

Список клубов, которые может возглавить Жозе, по мнению экспертов:

  • Останется без работы до 1 сентября 2019-го – 1.56
  • «Бавария» – 1.72
  • Будет назначен тренером какой-либо команды до 1 сентября – 2.27
  • «ПСЖ» – 4.50
  • Сборная Англии – 23.00
  • «Барселона» – 41.00
  • «МЮ» – 101

Какую команду возглавит Моуринью? Пишите свое мнение в комментариях!

Комментарии
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Перуджа туда ему и дорога...😉
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