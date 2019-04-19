Зидану больше не нужен Бэйл. В нем заинтересованы топы АПЛ

Помните Гарета Бэйла? Реактивный валлиец прокачал свою карьеру от защитника до крайнего нападающего в «Тоттенхэме», а потом уехал в «Реал» к звездам. BBC – так называли связку Бэйл – Бензема – Криштиану. Казалось, они должны были выносить не только «Барсу», но и всех соперников в ЛЧ.



Что пошло не так?

Карьера Гарета в составе мадридцев не сложилась. Частые травмы, (пропустил 74 матча) и конфликты внутри команды не позволили валлийцу стать настоящим лидером в «Реале», вокруг которого клуб хотел построить игру после ухода Роналду.

Грядущим летом Бэйл, скорее всего, уедет из Испании. Букмекеры уже начали прием ставок на то, кто подпишет одного из самых дорогих игроков в истории футбола.

«Манчестер Юнайтед»

Слухи об интересе «МЮ» к Бэйлу появились уже давно и этому есть обоснование – команде необходимо обновление. Сульшеру нужен звездный футболист с опытом побед в больших турнирах, вокруг которого можно будет построить игру. Отдельный плюс – Бэйл уже зажигал в АПЛ и адаптирован к этой лиге. Но что может помешать его трансферу? Наверняка, «Реал» захочет выручить приличную сумму денег, а также высокая травматичность может заставить сомневаться боссов «МЮ». Эксперты же считают клуб Сульшера главным претендентом на игрока.

Коэффициент на переход Бэйла в «Манчестер Юнайтед» – 4.00





«Бавария»

«Бавария» – уже не топ: слабый тренер, постаревшие звезды. Мюнхенцы привыкли покупать игроков на внутреннем рынке, давно не подписывая звезду из другого чемпионата. Отметим, что «Бавария» после ухода Гвардиолы снова перешла на быстрый фланговый футбол, который позволяет раскрыться главному форварду команды – Роберту Левандовскому. Какой вывод? Роббен – аут. Бэйл – в команду. Факторы, которые могут помешать состояться этому трансферу: неопределенность с главным тренером команды, денежный запрос от «Реала». Высокая травматичность валлийца не должна смущать фанатов «Баварии» – Бундеслига не такой контактный и жесткий чемпионат, а «Бавария» привыкла побеждать в нем легко. Если и брать Бэйла, то рассчитывать на Лигу чемпионов.

Коэффициент на переход Бэйла в «Баварию» – 11.00





«Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» – клуб, в котором Бэйл стал звездой. Валлиец был частью мощнейшего состава, в котором жгли Лука Модрич, Рафаэль Ван дер Варт, Аарон Леннон и… Роман Павлюченко. Кстати, именно с последним на пару Бэйл выводил «Тоттенхэм» в ЛЧ в сезоне 09/10.

Сегодня «Тоттенхэм» – не та команда, из которой уходил Бэйл. Прямо сейчас – это один лучших клубов Англии, с новым шикарным стадионом и игроками с приставкой «топ» в составе. Но без Харри Кейна в основе команда сильно теряет в характера. и присутствии звездных игроков, которые могут вытащить сложный матч. Возвращение Бэйла может дать «Тоттенхэму» необходимый импульс, чтобы выйти на следующий уровень. Гарет знает как выигрывать трофеи и он может помочь Почеттино больше не читать в комментариях о том, что он – «безтрофейник».

Коэффициент на переход Бэйла в «Тоттенхэм» – 11.00





Остальные команды, претендующие на Бэйла:

«Челси» – 12.00

«Интер» – 17.00

«Ман Сити» – 34.00

А как вы думаете, куда летом перейдет звездный валлиец? Пишите в комментариях!