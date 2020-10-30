Betting Insider

Макгрегор, Фергюсон или Гэтжи: кто станет следующим чемпионом в легком весе после Хабиба?

24 ноября Хабиб Нурмагомедов победил удушающим приемом Джастина Гэтжи, а сразу после боя объявил о завершении карьеры – это значит, что чемпионский пояс UFC в легкой весовой категории остается без владельца. 

Букмекеры оперативно отреагировали на это событие и предложили линию на следующего чемпиона UFC:

  • Конор Макрегор – 1.62;
  • Дастин Порье – 2.75;
  • Тони Фергюсон – 8.00;
  • Майкл Чендлер – 9.00;
  • Джастин Гэтжи – 11.00.

Напомним, что недавно Конор в своем инстаграме анонсировал благотворительный бой с Дастином Порье, который пройдет 23 января. Ирландец – фаворит этого поединка. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.49, в то время как победа Порье идет за кэф 2.5.

Как считаете, кто будет чемпионом UFC после Хабиба?

Источник изображения: инстаграм Тони Фергюсона.

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Комментарии
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Lucifer Bettingstar
50% WR-0.02% ROI
Вероятно, новым чемпионом станет, а точнее повторит достижение прошлых лет, Конор, но только из-за того, что просто-напросто будет участником ближайшего титульного боя, в котором точно не будет Тони - самого достойного бойца на получение пояса чемпиона! El Cucuy рано или поздно заберет то, что ему принадлежит по праву!
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Дмитрий 340
59.5% WR-5.37% ROI
Джастин Порье
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IVAN PUSHKIN
0% WR0% ROI
Lucifer BettingstarВероятно, новым чемпионом станет, а точнее повторит достижение прошлых лет, Конор, но только из-за того, что просто-напросто будет участником ближайшего титульного боя, в котором точно не будет Тони - самого достойного бойца на получение пояса чемпиона! El Cucuy рано или поздно заберет то, что ему принадлежит по праву!
Я полностью согласен. Жаль что Тони так и не подрался с Хабибом.
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Guard 4 Game
51.2% WR-1.5% ROI
Lucifer BettingstarВероятно, новым чемпионом станет, а точнее повторит достижение прошлых лет, Конор, но только из-за того, что просто-напросто будет участником ближайшего титульного боя, в котором точно не будет Тони - самого достойного бойца на получение пояса чемпиона! El Cucuy рано или поздно заберет то, что ему принадлежит по праву!
согласен
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