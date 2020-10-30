Макгрегор, Фергюсон или Гэтжи: кто станет следующим чемпионом в легком весе после Хабиба?

24 ноября Хабиб Нурмагомедов победил удушающим приемом Джастина Гэтжи, а сразу после боя объявил о завершении карьеры – это значит, что чемпионский пояс UFC в легкой весовой категории остается без владельца.

Букмекеры оперативно отреагировали на это событие и предложили линию на следующего чемпиона UFC:

Конор Макрегор – 1.62 ;

; Дастин Порье – 2.75 ;

; Тони Фергюсон – 8.00 ;

; Майкл Чендлер – 9.00 ;

; Джастин Гэтжи – 11.00.

Напомним, что недавно Конор в своем инстаграме анонсировал благотворительный бой с Дастином Порье, который пройдет 23 января. Ирландец – фаворит этого поединка. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.49, в то время как победа Порье идет за кэф 2.5.

Как считаете, кто будет чемпионом UFC после Хабиба?

Источник изображения: инстаграм Тони Фергюсона.



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