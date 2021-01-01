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Бруну тащит «МЮ» к титулу: кэф на победу в АПЛ упал за месяц в 4 раза, но «Сити» (38%) и «Ливерпуль» (42%) все еще фавориты

Бруну Фернандеш в этом сезоне зажигает: 10 голов и 7 ассистов в 15 матчах АПЛ! Именно он вносит главный вклад в успешные выступления «Манчестер Юнайтед» в последнем месяце – на сегодняшний день «МЮ» идет на втором месте в трех очках от лидирующего «Ливерпуля», но имеет одну игру в запасе и уже сегодня может догнать своих непримиримых соперников.

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Букмекеры оценили хорошую игру «красных дьяволов»: в начале декабря на победу «МЮ» в АПЛ предлагали кэф 34.00, а в октябре и вовсе был 51.00 (!), но на сегодняшний день, когда команда идет в лидерах и показывает хорошую игру – 8.00. Но это не самое интересное – зарубежные букмекеры рассказали, что больше всего капперов ставят именно на «МЮ»: 23% ставок за последний месяц пришлось на них. 

Фавориты на победу в АПЛ не изменились: «Сити» и «Ливерпуль» по-прежнему лидируют у букмекеров. Шансы главных претендентов оценили так:

  • «Ливерпуль» – 2.37 (42%)
  • «Манчестер Сити» – 2.62 (38%)
  • «Манчестер Юнайтед» – 8.00
  • «Тоттенхэм» – 13.00 
  • «Челси» – 25.00
  • «Эвертон» – 40.00
  • «Лестер» – 40.00

Интересно, что «Манчестер Сити» идет на 8-м месте, но эксперты верят, что в ближайшие матчи Гвардиола исправит ситуацию. Правда, вспышка коронавируса в команде может этому помешать. Мы хорошо помним, как после заражения нескольких игроков игра некоторых команд ломалась и потом уже не становилась прежней.

А вы как считаете, кто выиграет АПЛ в этом сезоне? Сможет «Ливерпуль» снова победить?

Фото: инстаграм «Манчестер Юнайтед»

Комментарии
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Александр 2021
72.7% WR1.15% ROI
Выиграть будет сложно, думаю кэф 8.0 даже занижен, сильно вдохновились последними играми) Скорее всего, снова Ливерпуль вин
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Daniel Ortegа
52% WR-4.43% ROI
лично мне- нравится ставка(если такая есть?!?)- победитель АПЛ определится в последнем туре...
Не знаю кэфф этой ставки, но этот расклад вполне возможен:
1. явного фаворита нет,
2. мотивация"отстающих", но сильных клубов-запредельна,
3.вынужденные потери очков ,т.н.междусобойчики- впереди их много,чем конкуренты воспользуются,
4.уровень команд одинаков ,повторюсь отсуствует отрыв...
5.чемпионский азарт и цена ошибки...
 ИТОГО- победит самый холоднокровый и расчётливый клуб! я думаю - МЮ !!! с норвежской прагматикой и шотландским опытом ( кто надо-тот понял)...
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Александр Мoстовой 37.3% WR-3.19% ROI
3.96Ничья
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити| Кубок Английской лиги
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити| Кубок Английской лиги
«Манчестер Юнайтед» после 16 туров расположился на второй позиции в турнирной таблице английской Премьер-Лиги. Давно ждали такого от команды, но вот Сульшер сумел настроить клуб на сезон.

В Лиге чемпионов манкунианцы не смогли выйти в плей-офф, но продолжат свои выступления во втором по силе клубном турнире Европы. В чемпионате Англии «красные дьяволы» одержали 10 побед и три раза сыграли вничью, что принесло 33 очка, как и у «Ливерпуля».

«Манчестер Сити» пока на пятой позиции. Впрочем, расстояние до лидеров составляет всего четыре очка. В трех последних дуэлях подопечные Пепа Гвардиолы выиграли – у «Саутгемптона» (1:0), «Ньюкасла» (2:0) и «Челси» (3:1).

В составе «МЮ» не выйдут на поле Джонс, Кавани, Рохо и Линделёф. У «горожан» в лазарете Лапорт и Габриэл Жезус. В изоляции с коронавирусом Гарсия, Уокер и Эдерсон.

Я считаю, что этот матч станет одним из самых интересных в наступившем году. По игре «Сити» на сегодня выглядит очень мощно, но «красные» смогут компенсировать преимущество опытом.

Тяжело отдать кому-либо предпочтение. Предполагаю мирный исход в этой дуэли.

Источник: VseProSport
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