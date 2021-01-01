Бруну тащит «МЮ» к титулу: кэф на победу в АПЛ упал за месяц в 4 раза, но «Сити» (38%) и «Ливерпуль» (42%) все еще фавориты

Бруну Фернандеш в этом сезоне зажигает: 10 голов и 7 ассистов в 15 матчах АПЛ! Именно он вносит главный вклад в успешные выступления «Манчестер Юнайтед» в последнем месяце – на сегодняшний день «МЮ» идет на втором месте в трех очках от лидирующего «Ливерпуля», но имеет одну игру в запасе и уже сегодня может догнать своих непримиримых соперников.



Тренды 1 января в АПЛ: «Астон Вилла» забьет «МЮ» (72%), но у Сульшера 6 матчей без поражений. Кто победит?

Букмекеры оценили хорошую игру «красных дьяволов»: в начале декабря на победу «МЮ» в АПЛ предлагали кэф 34.00, а в октябре и вовсе был 51.00 (!), но на сегодняшний день, когда команда идет в лидерах и показывает хорошую игру – 8.00. Но это не самое интересное – зарубежные букмекеры рассказали, что больше всего капперов ставят именно на «МЮ»: 23% ставок за последний месяц пришлось на них.

Фавориты на победу в АПЛ не изменились: «Сити» и «Ливерпуль» по-прежнему лидируют у букмекеров. Шансы главных претендентов оценили так:

«Ливерпуль» – 2.37 (42%)

«Манчестер Сити» – 2.62 (38%)

«Манчестер Юнайтед» – 8.00

«Тоттенхэм» – 13.00

«Челси» – 25.00

«Эвертон» – 40.00

«Лестер» – 40.00

Интересно, что «Манчестер Сити» идет на 8-м месте, но эксперты верят, что в ближайшие матчи Гвардиола исправит ситуацию. Правда, вспышка коронавируса в команде может этому помешать. Мы хорошо помним, как после заражения нескольких игроков игра некоторых команд ломалась и потом уже не становилась прежней.

А вы как считаете, кто выиграет АПЛ в этом сезоне? Сможет «Ливерпуль» снова победить?

Фото: инстаграм «Манчестер Юнайтед»