Каппер выиграл 100 тысяч с 50 рублей на матче России и других в Лиге наций

Клиент легальной российской БК решил поставить на 5 матчей Лиги наций и выиграл 100 с лишним тысяч рублей при ставке всего в 50 рублей. Общий коэффициент купона составил 2156.41.

Купон:

Италия – Нидерланды: Обе забьют: да (Кэф 1.85)

Азербайджан – Кипр: Никто не забьет: да (Кэф 5.80)

Латвия – Мальта: Поб 2 (осн. время) (Кэф 5.80)

Россия – Венгрия: Никто не забьет: да (Кэф 10.50)

Турция – Сербия: Ничья (осн. время) (Кэф 3.30)

Некоторые из ставок в купоне оказались довольно рисковыми. Ставка на «никто не забьет» в матче сборных России и Венгрии была неочевидной, так как команда Черчесова не уходила с поля без голов аж с 20 ноября 2018 года. Победа сборной Мальты также была маловероятной, последние их игры завершались ничьей. Матчи Азербайджана и Кипра в рамках Лиги наций не заканчивались без забитых мячей, но каппер рискнул и поставил на «никто не забьет».

Итогом таких рисков стал солидный выигрыш – 107 821 рубль при ставке в 50 рублей.

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