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Каппер выиграл 100 тысяч с 50 рублей на матче России и других в Лиге наций

Клиент легальной российской БК решил поставить на 5 матчей Лиги наций и выиграл 100 с лишним тысяч рублей при ставке всего в 50 рублей. Общий коэффициент купона составил 2156.41.

Купон:

  • Италия – Нидерланды: Обе забьют: да (Кэф 1.85)
  • Азербайджан – Кипр: Никто не забьет: да (Кэф 5.80)
  • Латвия – Мальта: Поб 2 (осн. время) (Кэф 5.80)
  • Россия – Венгрия: Никто не забьет: да (Кэф 10.50)
  • Турция – Сербия: Ничья (осн. время) (Кэф 3.30)

Некоторые из ставок в купоне оказались довольно рисковыми. Ставка на «никто не забьет» в матче сборных России и Венгрии была неочевидной, так как команда Черчесова не уходила с поля без голов аж с 20 ноября 2018 года. Победа сборной Мальты также была маловероятной, последние их игры завершались ничьей. Матчи Азербайджана и Кипра в рамках Лиги наций не заканчивались без забитых мячей, но каппер рискнул и поставил на «никто не забьет».

Итогом таких рисков стал солидный выигрыш – 107 821 рубль при ставке в 50 рублей.

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Константин Генич56% WR-2.41% ROI
1.72Победит Зенит
Зенит — Брюгге|Лига чемпионов УЕФА
Зенит — Брюгге|Лига чемпионов УЕФА
Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить на П1 в матче Зенит — Брюгге. Вот его доводы:

Эксперт отмечает, что у бельгийского клуба есть потери - сразу несколько футболистов не смогут принять участие в матче из-за коронавирусной инфекции.

У Зенита по разным причинам не сыграют Малком и Дуглас Сантос, однако в остальном команда подходит к матчу в хорошем состоянии.

Брюгге - не тот соперник, с которым у Зенита могут возникнуть проблемы. Зенит должен активно сыграть в атаке и уверенно победить. Тем более, питерцы играют в родных стенах.

Источник: РБ
12
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Мaксим Калиниченко48% WR2.38% ROI
1.88Обе команды забьют - Да
Динамо Киев — Ювентус|Лига чемпионов УЕФА
Динамо Киев — Ювентус|Лига чемпионов УЕФА
Стартует групповой этап Лиги чемпионов. «Динамо» Киев сыграет с «Ювентусом». Матч пройдет на стадионе «Олимпийский».

У «Ювентуса» есть большая потеря в лице Криштиану Роналду, который заболел коронавирусом. Португалец сейчас усиленно пытается восстановиться к игре с «Барселоной» в рамках этого же турнира.

Но я не считаю, что турницы без Роналду очень сильно ослабеют. Возможно, их состав немного видоизменится. Пирло наверняка поменяет схему игры. Это даже поможет «старой синьоре» понять, как она будет играть без главной звезды.

«Динамо» - темная лошадка для многих. Игры сборной Украины показали, что те игроки, которые смогли выйти на поле во время прошедшей паузы на матчи сборных, прогрессируют при Луческу. Даже Цыганков, который не играет в основном составе киевлян, находится в хорошей форме. Выходя на замену, он способен решить исход тех или иных эпизодов матча.

Я думаю, «Ювентусу» в этой встрече легко не будет. Даже без зрителей в Киеве «Динамо» может быть угрозой для турницев. Склоняюсь к тому, что киевляне сейчас в состоянии забить «Ювентусу». Конечно же, итальянцы не останутся в стороне при таком развитии событий. В том, что они тоже отличатся, я тоже не сомневаюсь.

Повторюсь, турнцам будет очень нелегко в этом матче. Думаю, что игра не будет сухой. В тайне надеюсь, что «Динамо» победит. Но моя итоговая ставка — обе команды забьют в этой встрече.

Источник: Vseprosport
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