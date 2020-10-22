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Матчи «Баварии», «Трактора» и других принесли капперу выигрыш в 57 000 рублей

Клиент «Фонбета» сделал ставки на 10 матчей в футболе и хоккее. При ставке всего в 20 рублей, его выигрыш превысил 50 тысяч. В основном игрок ставил на победу одной из команд, а также на индивидуальные тоталы. Общий коэффициент купона составил 2889.25.

Купон:

  • «Северсталь» – «Трактор»: Поб 2 (Кэф 2.25)
  • «Куньлунь Ред Стар» – «Салават Юлаев»: Поб 1 (Кэф 5.75)
  • «Бавария» – «Дюрен»: «Бавария» <5.5 (Кэф 2.00)
  • «Кретей» – «Бастия»: «Кретей» >1 (Кэф 2.25)
  • «Испартаспор» – «Кемерспор 2003»: «Испартаспор» >1,5 (Кэф 2.15)
  • «РоПС» – «Лахти»: Поб 2 (осн. время) (Кэф 1.75)
  • «ХиФК» – «Ильвес»: Поб 2 (осн. время) (Кэф 2.00)
  • «Интер Турку» – «КуПС»: Поб 2 (осн. время) (Кэф 2.30)
  • «СЯК Сейнайоки» – «ХИК Хельсинки»: Поб2 (осн. время) (Кэф 1.62)
  • «Исмаили» – «Асуан»: Поб 2 (осн. время) (Кэф 1.77)

Некоторые из ставок в купоне оказались довольно рисковыми. 

  1. Самый крупный коэффициент (5.75) был на победу «Куньлуня» (до этого клуб проиграл в 13 матчах из 14). 
  2. «Трактор» в предыдущих 5 встречах выиграл 4 раза и был фаворитом встречи с «Северсталью», у которой только 2 победы.
  3. Индивидуальный тотал «Баварии» меньше (5,5). «Бавария» много забивает, но последний раз ей удалось отличиться больше 5 раз в одной игре в сентябре против «Шальке» (8:0). 
  4. Тоталом «Кретея» – в 3 из 5 последних матчей команда забивала по 1 мячу, еще в двух обходилась без голов.
  5. «Кемерспор» пропускал больше 2 мячей в предыдущих 3 играх, поэтому ставка на индивидуальный тотал соперника больше (1,5) была вполне оправданной. 
  6. Как и ставка на победу «Лахти», выигравшего предыдущие 3 очные встречи у «РоПС». 
  7. «Ильвес» до встречи с «ХИФКом» не проигрывал в 4 матчах, а последний за этот период не выиграл ни разу.
  8. «Исмаили» и «Асуан» встречались до этого 6 раз в официальных встречах, и только 1 раз успех был на стороне последних.

Эти ставки принесли капперу 57 785 рублей!

Источник обложки: https://www.sports.ru/bayern/

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