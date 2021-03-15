Ответные матчи оставшихся пар в ЛЧ уже завтра. Ждешь гимн и топ-футбол? Лови подарок от наших друзей в Winline – фрибет 1000 рублей – используйте его, чтобы не рисковать своими деньгами.

А мы подготовили статистические тренды, чтобы вам было проще выбрать ставку:

1. «Сити» – «Боруссия»: П1 во втором тайме – 1.47. Для команды Пепа ставка играла в 8-ми матчах ЛЧ из последних 11.

2. «Реал» – «Аталанта»: ИТБ1 (1,5) за 1.91. Команда Зидана забивала больше 1 гола в 6-ти домашних матчах из последних 7-ми в ЛЧ.

3. «Бавария» – «Лацио»: ОЗ (да) за 1.64. Обе команды забивали в 7-ми последних выездах «Лацио» из 8-ми в ЛЧ.

4. «Челси» – «Атлетико»: П1 за 2.15. Тухель ни разу не проигрывал в еврокубках испанским клубам.

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