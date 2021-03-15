Твой 🎁 к ЛЧ – 1000 рублей на счет
Ответные матчи оставшихся пар в ЛЧ уже завтра. Ждешь гимн и топ-футбол? Лови подарок от наших друзей в Winline – фрибет 1000 рублей – используйте его, чтобы не рисковать своими деньгами.
А мы подготовили статистические тренды, чтобы вам было проще выбрать ставку:
1. «Сити» – «Боруссия»: П1 во втором тайме – 1.47. Для команды Пепа ставка играла в 8-ми матчах ЛЧ из последних 11.
2. «Реал» – «Аталанта»: ИТБ1 (1,5) за 1.91. Команда Зидана забивала больше 1 гола в 6-ти домашних матчах из последних 7-ми в ЛЧ.
3. «Бавария» – «Лацио»: ОЗ (да) за 1.64. Обе команды забивали в 7-ми последних выездах «Лацио» из 8-ми в ЛЧ.
4. «Челси» – «Атлетико»: П1 за 2.15. Тухель ни разу не проигрывал в еврокубках испанским клубам.
Фрибет 1️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ рублей – ставь на любой матч ЛЧ
Как работает фрибет:
- Без депозита: получи фрибет сразу же — достаточно просто зарегистрироваться;
- Без отыгрыша: никаких дополнительных условий и «обкруток». Выводить деньги можно сразу после выигрыша;
- На любой коэффициент: ты можешь поставить на любое событие с любым коэффициентом!