Betting Insider

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автор Юрий Еремичев

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А мы подготовили статистические тренды, чтобы вам было проще выбрать ставку:

1. «Сити» – «Боруссия»: П1 во втором тайме – 1.47. Для команды Пепа ставка играла в 8-ми матчах ЛЧ из последних 11.

2. «Реал» – «Аталанта»: ИТБ1 (1,5) за 1.91. Команда Зидана забивала больше 1 гола в 6-ти домашних матчах из последних 7-ми в ЛЧ.

3. «Бавария» – «Лацио»: ОЗ (да) за 1.64. Обе команды забивали в 7-ми последних выездах «Лацио» из 8-ми в ЛЧ.

4. «Челси» – «Атлетико»: П1 за 2.15. Тухель ни разу не проигрывал в еврокубках испанским клубам.

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Константин Генич 54.7% WR-4.75% ROI
1.56Обе команды забьют - Да
Реал Мадрид — Аталанта| Лига чемпионов УЕФА
Реал Мадрид — Аталанта| Лига чемпионов УЕФА
Комментатор и телеведущий Константин Генич оценил шансы команд в матче Реал Мадрид - Аталанта. Он ставит на ОЗ-ДА и аргументирует свой прогноз:

«Как мы помним, три недели назад в Бергамо все испортило удаление Фройлера в начале игры. Да, «Реал» в тот матч вошел лучше, но мне кажется, что «Аталанта» могла предложить контригру или что-то свое, если бы не было удаления. В итоге «Аталанта» окопалась у себя сзади, а «Реал» не знал, как взломать эту бергамскую стену. В итоге все решил дальний удар Менди в самом конце матча.

Счет 1:0 — это еще не приговор для «Аталанты». Если посмотреть на прошлые встречи бергамского клуба, то на выезде она играет лучше, чем дома. В Бергамо вообще не было побед, а на выезде и с «Мидтьюлланном» сыграли удачно, и «Ливерпуль» победили. Думаю, что в этом матче у «Аталанты» будут шансы. Поверить в то, что «Аталанта» и «Реал» снова сыграют низ, сложно. Не думаю, что команды снова нас «порадуют» низкой результативностью.

«Аталанте» надо рисковать, лезть вперед, а «Реал» вполне этим может воспользоваться. У «Реала» не сыграет Каземиро, а если посмотреть статистику мадридцев с Каземиро и без него, то это две большие разницы. Болельщики «Реала» не дадут соврать, что это системообразующий игрок нынешнего «Реала». Вернется Серхио Рамос, а это большое подспорье, но вряд ли можно сказать, что «Реал» в последнее время надежно играет в обороне.

В этой встрече я бы рассмотрел вариант «обе забьют», который можно даже усилить и тоталом больше 2,5, но основной вариант все же «обе забьют» за коэффициент 1,60. Кроме того, рассмотрел бы тотал 2-го тайма больше 1-го. Мне не кажется, что «Аталанта» сразу побежит и начнет прессинговать «Реал», который вполне может поймать на контратаке. Если «Аталанта» пропустит первой, то придется еще раскрываться и забивать уже минимум два.

Исходя из этого, я думаю, что первый тайм может быть осторожным с обеих сторон, а во втором уже больше риска и больше авантюры. Рассмотрите этот вариант. Как правило, в плей-офф в еврокубках этот вариант очень часто доезжает».

Источник: Рейтинг Букмекеров / https://bookmaker-ratings.ru/ / «Фулхэм» — «Манчестер Сити»: прогноз и ставка Дениса Казанского
13
Повторить за 1.533
Александр Данилин2 53.2% WR3.91% ROI
1.97Обе команды забьют и тотал больше 2.5 - Да
Реал Мадрид — Аталанта| Лига чемпионов УЕФА
Реал Мадрид — Аталанта| Лига чемпионов УЕФА
Обе забьют,так бы я назвал больше это прогноз,но рискну и возьму плюсом ТБ 2.5
В 4-х играх, из крайних 5-и на выездах в ЛЧ, Аталанте удавалось забивать минимум по 2 гола в ворота соперников.

В 6-и играх, из 7-и последних на своем поле, Реал Мадрид пробивали индивидуальный тотал больше 1,5.

4 из 5-и предыдущих игр Реала в ЛЧ, закончились с проходом ставки "обе забьют - да".

14 из 15-и последних домашних матчей Реала, завершились через тотал больше 2,5.

Аталанта оказалась в таком положении, когда нужно с первых минут браться за дело, и пытаться распечатать ворота соперника. Учитывая умение бергамасков атаковать, я думаю, свой гол они умеют забить. Тем более, одного мяча им будет более чем достаточно для перевода матча в овертайм.

В пользу гола гостей говорит и тот факт, что в нынешней ЛЧ оборона "галактикос" не отличается надежностью - 9 пропущенных голов только на групповой стадии.

Но и сами хозяева поля, я уверен, гол забьют. Тем более от повреждения оправился Карим Бензема, оформивший дубль в крайнем туре Примеры.

Тем кто не хочет рисковать можно просто взять ОЗ,но я все же рискну и возьму ОЗ + ТБ 2.5
3
Повторить за 1.86