Плей-офф ЛЧ стартует уже завтра! Уже выбрали ставку? Как нет!? Ловите главные тренды к ставкам на еврокубки:

16 февраля

(23:00) «Лейпциг» – «Ливерпуль»: обе забьют (нет) за 2.61 . Минимум одна команда не забивала в 8-ми последних матчах «Ливерпуля» из 9-ти в ЛЧ.

. Минимум одна команда не забивала в 8-ми последних матчах «Ливерпуля» из 9-ти в ЛЧ. (23:00) «Барселона» – «ПСЖ»: ТБ (2,5) за 1.51. Минимум три гола было забито в последних 9-ти матчах «Барселоны» из 10 на «Камп Ноу» в ЛЧ, и в 15 последних выездах «ПСЖ» из 19 в ЛЧ.

17 февраля

(23:00) «Порту» – «Юве»: П2 за 1.99 . За 4 личных встречи в ЛЧ в 21-м веке туринцы не проиграли ни разу (3 победы, 1 ничья).

. За 4 личных встречи в ЛЧ в 21-м веке туринцы не проиграли ни разу (3 победы, 1 ничья). (23:00) «Севилья» – «Боруссия»: ТБ (2,5) за 1.83. Минимум три гола было забито в 10 домашних матчах «Севильи» из 12 последних в ЛЧ.

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