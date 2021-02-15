Betting Insider

ЛЧ возвращается! Дарим 1000 рублей – используй фрибет на любой матч и кэф 🤩

автор Сергей Рябкин

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Плей-офф ЛЧ стартует уже завтра! Уже выбрали ставку? Как нет!? Ловите главные тренды к ставкам на еврокубки:

16 февраля

  • (23:00) «Лейпциг» – «Ливерпуль»: обе забьют (нет) за 2.61. Минимум одна команда не забивала в 8-ми последних матчах «Ливерпуля» из 9-ти в ЛЧ.
  • (23:00) «Барселона» – «ПСЖ»: ТБ (2,5) за 1.51. Минимум три гола было забито в последних 9-ти матчах «Барселоны» из 10 на «Камп Ноу» в ЛЧ, и в 15 последних выездах «ПСЖ» из 19 в ЛЧ.

17 февраля

  • (23:00) «Порту» – «Юве»: П2 за 1.99. За 4 личных встречи в ЛЧ в 21-м веке туринцы не проиграли ни разу (3 победы, 1 ничья).
  • (23:00) «Севилья» – «Боруссия»: ТБ (2,5) за 1.83. Минимум три гола было забито в 10 домашних матчах «Севильи» из 12 последних в ЛЧ.

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stasmfiml47 80% WR3.06% ROI
1.615ПСЖ тотал больше 1
Барселона — ПСЖ| Лига чемпионов УЕФА
Барселона — ПСЖ| Лига чемпионов УЕФА
Всем привет друзья.
Идем хорошо.
Сан Хосе и Винипег сделали свое дело.
Сегодня у нас матч Лч,где встретится Барселона и ПСЖ.
Сегодня хочу взять ставку как минимум на возврат,не думаю что уж 1 гол не забьет лучшая команда Франции, не сыграет Неймар,большая потеря, Димария,но Икарди и Мбапе с Мойсе Кином могут соорудить свой гол.
У Барселоны ужасная оборона,Гранада даже забила 3, в последнем матче Барселона победила 5 1,но опять же от кого она пропустила?
В защите играет даже Де Йонг который сам по себе опорник, играет Фирпо,Мингеса, кто это такие? Очередная молодёжь. Возможно будет ОЗ.
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Ребята я стараюсь для вас,ваши деньги это мои деньги, я хочу только помочь, даю прогнозы как можно точнее ,думаю вы люди не глупые и понимаете что любая ставка это риск,нету ставок которые были бы верные как говорят большенство каперов, я даже приведу пример ,я ставил победу Торонто против Отавы,счет был 5:1 по итогу 6/5 .
Для вас я приготовил хороший прогноз, но он по киберспорту идёт.
Надеюсь вы его оцените --> тг мой ник.
Всем добра и хорошего настроения.
11
Повторить за 1.66
Miss Stavkus 47.1% WR3.38% ROI
1.8Обе команды забьют и тотал меньше 5.5 - Да
РБ Лейпциг — Ливерпуль| Лига чемпионов УЕФА
РБ Лейпциг — Ливерпуль| Лига чемпионов УЕФА
🏴Лига Чемпионов УЕФА🏴
Немецкий Лейпциг,который оказался в 1/8 финала из-за тупости Манчестера Юнайтед,встречается с другим представителем Англии. Матч будет сыгран в Румынии на нейтральном поле и тут преимуществ не вижу ни у одной команды.
🧱РБ Лейпциг забивает 10 матчей кряду хотя бы 1 гол.
🧱В 17 из 20 последних играх на своем поле РБ забивал хотя бы мяч.
🧱В 9 из 10 последних играх Ливерпуль пропускал минимум 1 мяч в свои ворота.
Да,для Ливерпуля как сказал Трэнт ЛЧ-это хорошая возможность отвлечься от проблем во внутреннем чемпионате,но поездка в Румынию проблемы в обороне не решит(а они сейчас есть). Для Лейпцига "Пушкаш Арена" в этом матче станет родной и немцам нужно выжимать здесь максимум перед поездкой на Энфилд.
Мой прогноз: В Румынии оба коллектива смогут поразить ворота соперника хотя бы раз!
12
Повторить за 1.81