Betting Insider

Winline Derby – новое название матчей между «Спартаком», «Зенитом» и «Краснодаром»

В субботу (3 октября) «Спартак» примет «Зенит» в рамках РПЛ. Этот матч станет первым в истории Winline Derby (прим. Betting Insider – обе команды являются партнерами букмекера).

«Вызов брошен» – название первого в этом году эпизода Winline Derby.

«Теперь Winline Derby – это знак качества российского футбола, от которого болельщики получат максимум эмоций, впечатлений и адреналина!» – заявили в пресс-службе компании.

Winline. Наслаждайся игрой. Остальное за нами!

Календарь Winline Derby в сезоне-2020/2021*

  • 03.10  «Спартак» – «Зенит»
  • 25.10 «Краснодар» – «Спартак»
  • 08.11 «Зенит» – «Краснодар»
  • 16.12 «Зенит» – «Спартак»
  • 07.03 «Спартак» – «Краснодар»
  • 18.04 «Краснодар» – «Зенит»

*Финальные даты и время матчей Winline Derby в рамках текущего сезона будут определены дополнительно.

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Эльвин Керимoв58.6% WR-1.16% ROI
1.78Тотал больше 2.5
Фиорентина — Сампдория|Чемпионат Италии
Фиорентина — Сампдория|Чемпионат Италии
Известный эксперт Эльвин Керимов предлагает поставить на ТБ 2.5 в матче Фиорентина - Сампдория. Вот его доводы:

«Фиорентина» в выходные в драматичном поединке уступила «Интеру», показав хорошую игру и забив 3 мяча. Лишь в концовке команда допустила две ошибки в защите, которые оказались фатальными.

В отличной форме Рибери, хорош Кьеза, Кастровилли — один из лидеров команды. По своему потенциалу «Фиорентина» не просто сильнее «Сампдории», она должна бороться за место в зоне еврокубков.

Сампдория же, сначала по делу проиграла «Юве», а потом умудрилась отдать выигранный матч «Беневенто». Ведя 2:0, генуэзцы уступили в итоге 2:3. В атаке команда не блистала, а в защите допускала детские ошибки.

Моя ставка, что «фиалки» не проиграют и тотал голов в матче больше (2,5)

В матчах с участием этих команд верх по голам проходил 2 тура подряд.

Источник: РБ
0
Повторить за 1.727
AVDOVV50.6% WR-0.37% ROI
1.83Ульсан Хендай фора (-1)
Ульсан Хендай — Санчжу Санму|Чемпионат Южной Кореи
Ульсан Хендай — Санчжу Санму|Чемпионат Южной Кореи
150💲кто как не Ульсан сможет помочь мне отыграть вчерашние квалификационные матчи . Очень надеюсь что Ульсан сегодня не подведёт , вероятность победы почти 80% но кэф слабоват, а вот фору попробовать можно, это будет основная ставка. Победа им очень необходима так как Чонбук уже сравнялся и пора уже разорвать ,сжать и смять и предпологаю уже в первом тайме 2-0. Составы команд думаю не чего ждать они должны быть оптимальными. Всем своей Удачи 🏆
0
Повторить за 1.96
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