В субботу (3 октября) «Спартак» примет «Зенит» в рамках РПЛ. Этот матч станет первым в истории Winline Derby (прим. Betting Insider – обе команды являются партнерами букмекера).

«Вызов брошен» – название первого в этом году эпизода Winline Derby.

«Теперь Winline Derby – это знак качества российского футбола, от которого болельщики получат максимум эмоций, впечатлений и адреналина!» – заявили в пресс-службе компании.

Календарь Winline Derby в сезоне-2020/2021*

03.10 «Спартак» – «Зенит»

25.10 «Краснодар» – «Спартак»

08.11 «Зенит» – «Краснодар»

16.12 «Зенит» – «Спартак»

07.03 «Спартак» – «Краснодар»

18.04 «Краснодар» – «Зенит»

*Финальные даты и время матчей Winline Derby в рамках текущего сезона будут определены дополнительно.

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