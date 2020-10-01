В субботу (3 октября) «Спартак» примет «Зенит» в рамках РПЛ. Этот матч станет первым в истории Winline Derby (прим. Betting Insider – обе команды являются партнерами букмекера).
«Вызов брошен» – название первого в этом году эпизода Winline Derby.
«Теперь Winline Derby – это знак качества российского футбола, от которого болельщики получат максимум эмоций, впечатлений и адреналина!» – заявили в пресс-службе компании.
Winline. Наслаждайся игрой. Остальное за нами!
Календарь Winline Derby в сезоне-2020/2021*
- 03.10 «Спартак» – «Зенит»
- 25.10 «Краснодар» – «Спартак»
- 08.11 «Зенит» – «Краснодар»
- 16.12 «Зенит» – «Спартак»
- 07.03 «Спартак» – «Краснодар»
- 18.04 «Краснодар» – «Зенит»
*Финальные даты и время матчей Winline Derby в рамках текущего сезона будут определены дополнительно.
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