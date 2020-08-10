Winline засчитал победу «Спартака» в матче с «Сочи»

Все, кто вчера поддерживал «Спартак» и желал красно-белым победы в стартовом матче нового сезона против «Сочи», закончили воскресный вечер в скверных чувствах. У болельщиков было ощущение, будто их ограбили, украв заслуженную победу. В очередной раз в исход встречи вмешался VAR.

Ошибочность несправедливо назначенного пенальти в ворота Александра Максименко уже признал и глава судейского корпуса Виктор Кашшаи.

Поэтому букмекер Winline, являющийся многолетним партнером футбольного клуба «Спартак», рассчитал все ставки на победу красно-белых как выигрышные в матче с «Сочи».

Всем игрокам, которые сделали ставку ординар на победу «Спартака» во вчерашнем матче, будет зачислен выигрыш. А общая сумма выигравших ставок составит более 15 миллионов рублей.

Да, потерянных очков по итогам вчерашнего матча, увы, не вернуть. Но Winline всегда остается с болельщиками – в печали и в радости. Без вариантов!

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