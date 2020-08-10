Betting Insider

Winline засчитал победу «Спартака» в матче с «Сочи»

Все, кто вчера поддерживал «Спартак» и желал красно-белым победы в стартовом матче нового сезона против «Сочи», закончили воскресный вечер в скверных чувствах. У болельщиков было ощущение, будто их ограбили, украв заслуженную победу. В очередной раз в исход встречи вмешался VAR. 

Ошибочность несправедливо назначенного пенальти в ворота Александра Максименко уже признал и глава судейского корпуса Виктор Кашшаи.  

Поэтому букмекер Winline, являющийся многолетним партнером футбольного клуба «Спартак», рассчитал все ставки на победу красно-белых как выигрышные в матче с «Сочи».    

Всем игрокам, которые сделали ставку ординар на победу «Спартака» во вчерашнем матче, будет зачислен выигрыш. А общая сумма выигравших ставок составит более 15 миллионов рублей. 

Да, потерянных очков по итогам вчерашнего матча, увы, не вернуть. Но Winline всегда остается с болельщиками – в печали и в радости. Без вариантов!

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Комментарии
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Это как?
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ну мододцы,что сказать.Жаль что один икс бет не партнер спартака)
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Ничего подобного, врут они
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Ответ на комментарий mergen.mongush84 
вернули
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Что за бред?
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Ответ на комментарий Andrey Kurnosov 
Они только одинарные так засчитали наверно, у меня экспресс только этот матч не прошла
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Нехороший судья! 💩💩
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Сделав такой шаг ВИНЛАЙН заслуживает больше доверия чем другие б/конторы, а следовательно и количество клиентов у него возрастёт. Это есть очень хорошо так как честных контор очень мало.
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прям сильно приятно
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А у кого ничья проиграли в вин Лайне? 😁
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Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить на ОЗ-Да в матче «Рубин» — «Локомотив». Вот его доводы:

В «Локомотиве» все вылезает наружу. Встреча с болельщиками превратилась в вендетту, выяснение отношений с Василием Кикнадзе, который и сам сорвался. Это все находит реакцию и у игроков, которые все это видели вживую, тоже при этом присутствовали. Они тоже свое недовольство высказали. Возможно, это повлияет на внутреннее состояние команды, химию.

«Рубин» тоже укрепился. И Шатов присоединился, и Деспотович, и Меркулов. «Рубин» стал покрепче. Если вспомнить ту игру с «Локо», то у «Рубина» и тогда было достаточно моментов, чтобы попробовать что-то реализовать в атаке.

Источник: РБ
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