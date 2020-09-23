🏆 Хочешь поставить на Суперкубок УЕФА? Специальный фрибет 1000 рублей для тебя – активируй до 22:00 ⏰

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Артур Каренович100% WR1.93% ROI
1.51Победит Спортинг
Спортинг — Абердин (1-0)|Лига Европы УЕФА
Спортинг — Абердин (1-0)|Лига Европы УЕФА
В новом сезоне «Спортинг» пока не провел ни одного официального матча. Перед встречей с шотландцами у лиссабонской команды было лишь несколько товарищеских матчей. Также не лишним будет вспомнить, что последний раз «Спортинг» проигрывал на своем поле еще в январе. Это был матч с «Бенфикой». Главный вывод после этих матчей — «Спортинг», похоже, неплохо бежит в атаку. Будем верить в их основную победу!
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Константин Генич56% WR-2.32% ROI
1.88Обе команды забьют и тотал больше 2.5 - Да
Барселона — Вильярреал|Ла Лига
Барселона — Вильярреал|Ла Лига
Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить ТБ (2,5) и обе забьют в матче «Барселона» — «Вильярреал». Вот его доводы:

«Вильярреал» сейчас выглядит чуть более собранно. Все что было в это межсезонье в «Барсе», не иначе как хаосом не назовешь. Назначение Кумана, история с Бартомеу уйдет или не уйдет, Месси всех заставил понервничать, заявляя, что он хочет уйти. Уход Суареса, Ракитича, Видаля — у «Барселоны» самая настоящая революция происходит внутри.

Этот матч про голы – обмен забитыми мячами должен здесь быть. Можно попробовать сыграть обе забьют и тотал больше 2,5.

Источник: РБ
2
Повторить за 1.88
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