🏆 Хочешь поставить на Суперкубок УЕФА? Специальный фрибет 1000 рублей для тебя – активируй до 22:00 ⏰

Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить ТБ (2,5) и обе забьют в матче «Барселона» — «Вильярреал». Вот его доводы:
«Вильярреал» сейчас выглядит чуть более собранно. Все что было в это межсезонье в «Барсе», не иначе как хаосом не назовешь. Назначение Кумана, история с Бартомеу уйдет или не уйдет, Месси всех заставил понервничать, заявляя, что он хочет уйти. Уход Суареса, Ракитича, Видаля — у «Барселоны» самая настоящая революция происходит внутри.
Этот матч про голы – обмен забитыми мячами должен здесь быть. Можно попробовать сыграть обе забьют и тотал больше 2,5.
Источник: РБ
«Вильярреал» сейчас выглядит чуть более собранно. Все что было в это межсезонье в «Барсе», не иначе как хаосом не назовешь. Назначение Кумана, история с Бартомеу уйдет или не уйдет, Месси всех заставил понервничать, заявляя, что он хочет уйти. Уход Суареса, Ракитича, Видаля — у «Барселоны» самая настоящая революция происходит внутри.
Этот матч про голы – обмен забитыми мячами должен здесь быть. Можно попробовать сыграть обе забьют и тотал больше 2,5.
Источник: РБ