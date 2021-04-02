🔥 Соскучился по клубному футболу? Угадай исход 5 топ-матчей уикенда и выигрывай 1 000 000 рублей!

Ждали две недели, чтобы поставить на клубный футбол? Топ-матчи европейских чемпионатов уже вот-вот состоятся!

Чтобы смотреть было еще интересней, Winline добавил все топ-матчи в игру X5: чтобы выиграть 1 000 000 рублей нужно поставить на 5 матчей. Принять участие можно бесплатно, но стоит поторопиться, ведь первая игра стартует уже завтра в 19:00!

3 апреля

(16:30) «Рубин» – «Сочи»: ТБ 2,5 за 2.39. Ставка зашла в 3 последних матчах «Рубина» в РПЛ.

(19:30) «РБ Лейпциг» – «Бавария»: 1 тайм/2 тайм: Ничья/Ничья за 5.87. В 3 последних матчах между командами – оба тайма заканчивались вничью.

(22:00) «Арсенал» – «Ливерпуль»: ТМ 2,5 за 2.09. Эта ставка зашла в 5 последних матчах «Ливерпуля» в АПЛ.

4 апреля

(19:00) «Ростов» – «Спартак»: ИТБ1 (1,5) за 3.46. «Ростов» забивал минимум 2 гола в 7 последних домашних матчах против «Спартака».

(22:00) «Севилья» – «Атлетико»: ОЗ (нет) за 1.79. «Севилья» сохраняла свои ворота сухими в 5 из 6 последних домашних матчей в Ла Лиге.

Важно: игра X5 доступна только в приложении Winline .

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Для того, чтобы поучаствовать в игре X5 нужно иметь купон – он начисляется новым клиентам при регистрации, а также за достижения каждого нового уровня в Бонус-Клубе.



