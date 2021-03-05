Betting Insider

Готов к уикенду топ-футбола? Сделай 5 прогнозов и выиграй 1 000 000 рублей – участие в розыгрыше бесплатное

автор Алексей Шабалдин

1 000 000 РУБЛЕЙ ЗА 5 ПРОГНОЗОВ! УЧАСТИЕ – БЕСПЛАТНОЕ

А-А-А! РПЛ вернулась и теперь каждый уикенд топ-футбол можно смотреть сразу в пяти лигах. 

На этих выходных нас ждет Winline Derby между «Спартаком» и «Краснодаром», мадридское дерби, манчестерское дерби, Дер Классикер и шанс «Юве» вернуться в топ-3 Серии А после матча с «Лацио».

Чтобы сделать просмотр еще интереснее, примите участие в игре X5: тут можно выиграть 1 000 000 рублей всего за 5 прогнозов – участие бесплатное

ПЕРВЫЙ МАТЧ УЖЕ ЗАВТРА В 20:30! НЕ УПУСТИ ШАНС ВЫИГРАТЬ 1 МЛН

А чтобы вам было проще выбрать ставки, мы собрали статистику к каждому матчу в этом туре.

6 марта

(20:30) «Бавария» – «Боруссия»: П1 + ТБ (3,5) за 2.56. Мюнхенцы побеждали в 4-х последних личных встречах, а в них было забито 15 мячей (3,75 в среднем за матч).

(22:45) «Ювентус» – «Лацио»: П1 + ТМ (3,5) за 2.75. «Ювентус» не проигрывает дома 10 матчей, а в последних 5 личных встречах команды забили друг другу 16 мячей (3,2 гола в среднем за игру).

7 марта

(18:15) «Атлетико» – «Реал»: П2 + ТМ (2,5) за 4.88. «Реал» не проигрывает «Атлетико» в официальных матчах с 2017 года, а в последних 4-х личных встречах играла ставка на ТМ (2,5).

(19:00) «Спартак» – «Краснодар»: П2 за 2.90. В последних пяти личных встречах «Спартак» победил только раз.

(19:30) «Сити» – «МЮ»: П1 с разницей в два гола за 4.24. «Сити» побеждает 21 матч – чаще всего с разницей в 2 мяча (9 раз).

Важно: игра X5 доступна только в приложении Winline.

Еще одно условие акции:

Для того, чтобы участвовать в игре X5 нужно иметь купон – он начисляется новым клиентам при регистрации, а также за достижения каждого нового уровня в Бонус-Клубе.

Лучшие букмекеры

Все букмекеры
Партнер Betting Insider
Обзор
Кешбэк
10 %
Партнер Betting Insider
Обзор
Бонус
5 000 ₽
Партнер Betting Insider
Обзор
Бонус
30 000 ₽
Партнер Betting Insider
Обзор
Фрибет
10 000 ₽
Партнер Betting Insider
Обзор
Фрибет
1 000 ₽
Партнер Betting Insider
Обзор
★★★★★
Обзор
Бонус
10 000 ₽
★★★★★
Обзор
Бонус
5 000 ₽
★★★★★
Обзор
Бонус
5 000 ₽
★★★★★
Обзор

Рекомендуемые прогнозы

Больше популярных прогнозов
Барокко Уэльский 60% WR1.5% ROI
1.94Победит Ювентус
Ювентус — Лацио| Чемпионат Италии
Ювентус — Лацио| Чемпионат Италии
Лацио, который не играл в середине недели, посетит грозный Ювентус в рамках двадцать шестого раунда Серии А.

Третье место, 49 очков со статистикой 48:20 - это текущее выступление "Ювентуса", который впервые с 2011 года рискует остаться без титула чемпионов Италии. Стоит отметить, что в последних пяти матчах "Старая синьора" легко обыграла "Рому" 2:0, "Кротон" 3:0 и "Специю" 3:0, сыграла вничью 1:1 с "Вероной" и проиграла "Наполи" 0:1.

Лацио, занимает седьмое место, имея 43 очка, со статистикой пропущенных забитых 38:32. Неделю назад "Орлы" допустили досадное поражение Болонье 0:2. А до этого было еще одно поражение 1:3 от "Интера", вместе с победами 3:1 над "Аталантой", 1:0 над "Кальяри" и 1:0 над "Сампдорией".

В 2021 году "Ювентус" еще не проигрывал дома, а сегодняшний Лацио очень далек от своей лучшей формы. На наш взгляд, ничто не помешает турнинским футболистам набрать следующие три очка. Считаю что, за такой коэффициент можно брать победу Ювентуса.

Жми лайк и подписывайся чтобы не пропустить прогнозы!
0
Повторить за 1.93
Артем Марков* 50% WR-0.51% ROI
1.62Победит Бавария
Бавария — Боруссия Д| Бундеслига
Бавария — Боруссия Д| Бундеслига
Только конец света способен помешать Баварии победить в этой встрече (Привет, Эрлинг). Мюнхенцы уже решили свою задачу в Лиге Чемпионов и, можно сказать, прошли итальянский Лацио. Сейчас они должны быть сконцентрированы только на Бундеслиге, Лейпциг наступает на пятки, недавнее поражение Баварии в игре с Айнтрахтом спровоцировало возникновение интриги в гонке за титул. К тому же на Альянс Арене мюнхенцы играют феноменально и разрывают своих соперников даже при пустых трибунах.

Говоря о Боруссии, в Дортмунде остались Санчо, Рейна и Геррейру. Без их помощи "шмели" окажутся в очень тяжелой ситуации и банально не смогут доставить мяч до норвежского бомбардира Эрлинга Холанда.
0
Повторить за 1.62