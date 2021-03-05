Готов к уикенду топ-футбола? Сделай 5 прогнозов и выиграй 1 000 000 рублей – участие в розыгрыше бесплатное

А-А-А! РПЛ вернулась и теперь каждый уикенд топ-футбол можно смотреть сразу в пяти лигах.

На этих выходных нас ждет Winline Derby между «Спартаком» и «Краснодаром», мадридское дерби, манчестерское дерби, Дер Классикер и шанс «Юве» вернуться в топ-3 Серии А после матча с «Лацио».

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А чтобы вам было проще выбрать ставки, мы собрали статистику к каждому матчу в этом туре.

6 марта

(20:30) «Бавария» – «Боруссия»: П1 + ТБ (3,5) за 2.56. Мюнхенцы побеждали в 4-х последних личных встречах, а в них было забито 15 мячей (3,75 в среднем за матч).

(22:45) «Ювентус» – «Лацио»: П1 + ТМ (3,5) за 2.75. «Ювентус» не проигрывает дома 10 матчей, а в последних 5 личных встречах команды забили друг другу 16 мячей (3,2 гола в среднем за игру).



7 марта

(18:15) «Атлетико» – «Реал»: П2 + ТМ (2,5) за 4.88. «Реал» не проигрывает «Атлетико» в официальных матчах с 2017 года, а в последних 4-х личных встречах играла ставка на ТМ (2,5).

(19:00) «Спартак» – «Краснодар»: П2 за 2.90. В последних пяти личных встречах «Спартак» победил только раз.

(19:30) «Сити» – «МЮ»: П1 с разницей в два гола за 4.24. «Сити» побеждает 21 матч – чаще всего с разницей в 2 мяча (9 раз).

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