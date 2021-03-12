🔥 «Спартак»​, «Монако», «Арсенал», «Милан» и «Севилья»! Угадай 5 исходов топ-матчей и выиграй 1 000 000 рублей

Ждешь топ-футбол на выходных? «Спартак», «Монако» Головина, лондонское дерби «Арсенала» и «Тоттенхэма», «Милан» против «Наполи» и другие матчи!

Чтобы просмотр стал еще интереснее Winline добавил все топовые матчи в игру X5: чтобы выиграть 1 000 000 рублей нужно сделать прогнозы на 5 матчей Участие бесплатное, но нужно успеть – первый матч начинается завтра в 19:00!

Мы собрали статистику к каждому матчу в этом туре, что вам было проще выбрать ставку.

13 марта

(19:00) «Динамо» – «Спартак»: П1 за 2.60. «Динамо» побеждает в последних 4-х матчах – один из них был против «Спартака» (2:0).

14 марта

(19:05) «Монако» – «Лилль»: П1 + ТБ (2,5) за 3.92. Команда Головина победила в 4-м последних матчах из 5-ти, а забито в них было 16 мячей (3,2 гола в среднем).

(19:30) «Арсенал» – «Тоттенхэм»: П2 за 2.77. Команда Моуринью побеждает 5 матчей подряд, а в последних пяти личных встречах победила 3 раза и не проигрывала.

(22:45) «Милан» – «Наполи»: П1 + ТМ (2,5) за 5.77. У команды Гаттузо 6 поражений и одна ничья в последних 7-ми выездах, а в последних 5-ти личных встречах с «Миланом» ни одной победы – в них было забито всего 12 мячей (2,4 гола в среднем).

(23:00) «Севилья» – «Бетис»: П2 за 3.75. У «Севильи» 4 матча без побед.

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