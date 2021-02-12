😍 Матчи «Юве», «Реала» и баттл Гвардиолы с Моуринью – ЛЧ только во вторник, а в чемпионатах топ-команды сыграют уже в этот уикенд! Сделать просмотр еще увлекательнее можно с X5 от Winline: нужно дать всего 5 прогнозов, приз – 1 000 000 рублей!

‼️ Принимай участие – это бесплатно! И поторопись, ставки принимаются до 17:30 (13 февраля).

Мы собрали статистику к каждому матчу в этом туре, что вам было проще выбрать ставку.

13 февраля

(17:30) «Штутгарт» – «Герта»: П1 + ТМ (3,5) за 3.45. «Герта» не побеждает 6 матчей, а в последних 5-ти личных встречах забивалось в среднем 2,4 гола.

(20:00) «Наполи» – «Ювентус»: П2 + ТБ (2,5) – 2.86. У «Юве» 6 побед и одна нулевая ничья в 7-ми матчах, а в личных встречах команды забили 16 мячей – это 3,2 в среднем за игру.

(20:30) «Сити» – «Тоттенхэм»: 2Х за 3.34. «Тоттенхэм» не проигрывает «Сити» в трех последних матчах.



14 февраля

(18:15) «Реал» – «Валенсия»: П1 с разницей в 2 гола за 4.15. «Реал» не проигрывает «Валенсии» с 2008 года, при этом чаще всего с отрывом в два гола (5 раз).

(22:45) «Интер» – «Лацио»: П1 + ТМ (3,5) за 2.67. «Интер» выиграл 7 домашних матчей в Серии А подряд, а в последних пяти личных встречах с «Лацио» было только 7 голов (1,4 в среднем).

Важно: игра X5 доступна только в приложении Winline .

Еще одно условие акции:

Для того, чтобы участвовать в игре X5 нужно иметь купон – он начисляется новым клиентам при регистрации, а также за достижения каждого нового уровня в Бонус-Клубе.