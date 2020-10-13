⚽️ + 5️⃣ прогнозов = 1 000 000 рублей! Розыгрыш проходит только в приложении Winline. Участвуй – это бесплатно 🔥

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ΔɆĦł∕ł₡🇷🇺69.6% WR11.55% ROI
1.7Тотал больше 2.5
Исландия — Бельгия|Лига наций УЕФА
Исландия — Бельгия|Лига наций УЕФА
Скорее всего разгневанные поражением в прошлом туре от Англии "красные дьяволы" отберут у "викингов" все 3 очка. И наверняка сделают это в присущей им результативной манере. Разница мячей у бельгийцев после 3-х туров 8-3 и в 2-х из 3-х матчей турнира они играли через верх, с датчанами встречаясь одного мяча не добили до тб 2.5. Ну а Исландию дома вынесли, как я уже заметил выше 5-1. Возможно 6 голов как в первой встрече и не будет, но как минимум 3 наверняка соперники забить сумеют. Сделать это под силу бельгийцам самостоятельно. Однако и хозяев совсем со счетов сбрасывать не стоит. Напомню единственный свой гол в этой лиге наций они забили именно бельгийцам, вполне могут и дома их распечатать. В обороне то "дьяволы" стали в последнее время допускать промахи регулярно и в 5-ти из 6--ти последних матчей соперники в их воротах свои автографы оставляли. Всё это в целом и приведёт. исход матча к тб 2.5.
0
Повторить за 1.68
Reddevil47.9% WR4.89% ROI
1.85Победит Индепендьенте дель Валье
Мушук Руна — Индепендьенте дель Валье|Чемпионат Эквадора
Мушук Руна — Индепендьенте дель Валье|Чемпионат Эквадора
Мушук-Индепьеденте
Вероятности по коэффициентам:
П1-29%
Н-29%
П2-42%
Рассчитаю вероятности по играм дома и в гостях, и сравним.
Средние показатели в лиге:
Хозяева в среднем забивают 1,68 гола за игру.
Гости в среднем забивают 1,21 гола за игру.
Рассмотрим показатели у данных команд.
Мушук дома:
Забитые-1,29
Пропущенные-1
Индепьеденте в гостях:
Забитые-2,57
Пропущенные-1,29
Рассчитываю силы команды относительно лиги. Для атаки показатели чем больше, тем лучше, для защиты наоборот.
Мушук ********* Индепьеденте
Атака-0******* Атака-2,12
Зашита-0,83 Защита-0,77
Атака гораздо лучше у гостей. Защита примерно на одинаковом уровне.
Из сил команд получаем прогнозируемые тоталы:
Мушук- 0,99
Индепьеденте-2,12
Наиболее вероятный счёт-0:2(10%)
Из прогнозируемых тоталов получаем вероятности:
П1-17% (29% по БК)
Н-20% (29% по БК)
П2-63% (42% по БК)
Недооценена победа гостей, поэтому ставка на неё.
Средняя вероятность-52%
ROI +7%
1
Повторить за 1.83
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