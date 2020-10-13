⚽️ + 5️⃣ прогнозов = 1 000 000 рублей! Розыгрыш проходит только в приложении Winline. Участвуй – это бесплатно 🔥

Скорее всего разгневанные поражением в прошлом туре от Англии "красные дьяволы" отберут у "викингов" все 3 очка. И наверняка сделают это в присущей им результативной манере. Разница мячей у бельгийцев после 3-х туров 8-3 и в 2-х из 3-х матчей турнира они играли через верх, с датчанами встречаясь одного мяча не добили до тб 2.5. Ну а Исландию дома вынесли, как я уже заметил выше 5-1. Возможно 6 голов как в первой встрече и не будет, но как минимум 3 наверняка соперники забить сумеют. Сделать это под силу бельгийцам самостоятельно. Однако и хозяев совсем со счетов сбрасывать не стоит. Напомню единственный свой гол в этой лиге наций они забили именно бельгийцам, вполне могут и дома их распечатать. В обороне то "дьяволы" стали в последнее время допускать промахи регулярно и в 5-ти из 6--ти последних матчей соперники в их воротах свои автографы оставляли. Всё это в целом и приведёт. исход матча к тб 2.5.
Мушук-Индепьеденте Вероятности по коэффициентам: П1-29% Н-29% П2-42% Рассчитаю вероятности по играм дома и в гостях, и сравним. Средние показатели в лиге: Хозяева в среднем забивают 1,68 гола за игру. Гости в среднем забивают 1,21 гола за игру. Рассмотрим показатели у данных команд. Мушук дома: Забитые-1,29 Пропущенные-1 Индепьеденте в гостях: Забитые-2,57 Пропущенные-1,29 Рассчитываю силы команды относительно лиги. Для атаки показатели чем больше, тем лучше, для защиты наоборот. Мушук ********* Индепьеденте Атака-0******* Атака-2,12 Зашита-0,83 Защита-0,77 Атака гораздо лучше у гостей. Защита примерно на одинаковом уровне. Из сил команд получаем прогнозируемые тоталы: Мушук- 0,99 Индепьеденте-2,12 Наиболее вероятный счёт-0:2(10%) Из прогнозируемых тоталов получаем вероятности: П1-17% (29% по БК) Н-20% (29% по БК) П2-63% (42% по БК) Недооценена победа гостей, поэтому ставка на неё. Средняя вероятность-52% ROI +7%