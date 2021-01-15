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Сделай 5 прогнозов и выиграй 1 000 000 рублей: Криш победит «Интер» в одиночку, а Клопп отберет у «МЮ» 1-е место АПЛ?

1 000 000 РУБЛЕЙ ЗА 5 ПРОГНОЗОВ! УСПЕЙ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ ДО 22:45

А-А-А! В воскресенье нас ждет два топ-матча: «Ливерпуль» попробует отобрать у «МЮ» первое место в АПЛ, а «Юве» сохранить шансы на 10 титул подряд после матча с «Интером». Думаете, уикенд уже не сделать лучше?

Вы забыли про римское дерби – «Лацио» и «Рома» зарубятся уже сегодня! А Winline ничего не забыл и добавил игру в X5: чтобы выиграть 1 000 000 рублей нужно сделать прогнозы на 5 матчей! 

⏰ Если что, участие бесплатное! Но нужно успеть – первый матч начинается уже сегодня в 22:45.

«ЛАЦИО» И «РОМА» ИГРАЮТ УЖЕ СЕГОДНЯ! НЕ УПУСТИ ШАНС ВЫИГРАТЬ 1 МЛН

Мы собрали статистику к каждому матчу в этом туре, что вам было проще выбрать ставку.

15 января

(22:45) «Лацио» – «Рома»: П2 + ТМ (3,5) за 3.46. «Рома» не проигрывает  4 матча в Серии А, а в пяти личных встречах с «Лацио» ТБ (3,5) пробивался только один раз.

16 января

(17:30) «Вольфсбург» – «Лейпциг»: П2 + ТМ (2,5) – 4.88. «Лейпциг» не проигрывает в личных встречах с 2018 года (6 матчей) – в них было забито 15 голов (в среднем 2,5 за игру), но это только благодаря разгрому 6:1, когда еще Вернер играл в Германии.

(23:00) «Анже» – «ПСЖ»: П2 с разницей в 3+ мяча за 3.00. У «ПСЖ» 6 матчей без поражений, а последние две личные встречи с «Анже» были разгромными (4:0 и 6:1).

17 января

(19:30) «Ливерпуль» – «МЮ»: П1 + ТМ (3,5) за 2.82. Клопп не проигрывает «МЮ» с 2018 года! За эти 5 матчей было забито 13 голов (2,6 в среднем за игру).

(22:45) «Интер» – «Юве»: П1 + ТМ (3,5) за 3.56. Криштиану придется играть без Дибалы, Де Лигта, Куадрадо и еще пяти топов, а в последних пяти личных встречах было забито всего 10 голов в основное время (в среднем 2 мяча).

Важно: игра X5 доступна только в приложении Winline.

Еще одно условие акции:

Для того, чтобы участвовать в игре X5 нужно иметь купон – он начисляется новым клиентам при регистрации, а также за достижения каждого нового уровня в Бонус-Клубе.

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Сергей Шнвченко 37.5% WR-4.45% ROI
2.28Тотал меньше 2.5
Ливерпуль — Манчестер Юнайтед| АПЛ
Ливерпуль — Манчестер Юнайтед| АПЛ
На Энфилде будет засуха , такой даже в Сахаре не видали . МЮ хорош на выезде и он хорошо сядет в оборону , у них есть все основные игроки . Мактоминей и Фред отдыхали в прошлом матче , по этому сил у МЮ будет много . Ливерпуль же , это боль . Я фан МЮ , но мне все равно жаль Ливер с их травмами . Ноль защитников . И Жоты нет . Можно ставить на любой исход (кэф на МЮ сладкий , кста ). Думаю будет 1-0 , 0-1 . Мб даже на ничью можно поставить 0-0 , 1-1 . Но самый верный прогноз , это то что будет мало голов. Всем удачи.
0
Повторить за 2.28
КрейзиБет 47.4% WR-11.47% ROI
1.28Победит Бавария
Бавария — Фрайбург| Бундеслига
Бавария — Фрайбург| Бундеслига
Большая немецкая машина под названием Бавария Мюнхен принимает скромный фрайбург, который, кстати, не редко забивает свой гол даже в гостях у Баварии. Но Бавария есть Бавария и после вылета из кубка очень злая, боюсь даже выноса в 4-5 мячей. Но нам не зачем летать в облаках и мы спокоц но возьмём победу Баварии за 1,28,наример в экспресс шикарно. Если хотите посмел её, то берите индивидуальный тотал Баварии 2,5 больше за 1,7.
0
Повторить за 1.28
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