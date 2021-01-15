Сделай 5 прогнозов и выиграй 1 000 000 рублей: Криш победит «Интер» в одиночку, а Клопп отберет у «МЮ» 1-е место АПЛ?

А-А-А! В воскресенье нас ждет два топ-матча: «Ливерпуль» попробует отобрать у «МЮ» первое место в АПЛ, а «Юве» сохранить шансы на 10 титул подряд после матча с «Интером». Думаете, уикенд уже не сделать лучше?

Вы забыли про римское дерби – «Лацио» и «Рома» зарубятся уже сегодня! А Winline ничего не забыл и добавил игру в X5: чтобы выиграть 1 000 000 рублей нужно сделать прогнозы на 5 матчей!

⏰ Если что, участие бесплатное! Но нужно успеть – первый матч начинается уже сегодня в 22:45.

Мы собрали статистику к каждому матчу в этом туре, что вам было проще выбрать ставку.

15 января

(22:45) «Лацио» – «Рома»: П2 + ТМ (3,5) за 3.46. «Рома» не проигрывает 4 матча в Серии А, а в пяти личных встречах с «Лацио» ТБ (3,5) пробивался только один раз.

16 января

(17:30) «Вольфсбург» – «Лейпциг»: П2 + ТМ (2,5) – 4.88. «Лейпциг» не проигрывает в личных встречах с 2018 года (6 матчей) – в них было забито 15 голов (в среднем 2,5 за игру), но это только благодаря разгрому 6:1, когда еще Вернер играл в Германии.

(23:00) «Анже» – «ПСЖ»: П2 с разницей в 3+ мяча за 3.00. У «ПСЖ» 6 матчей без поражений, а последние две личные встречи с «Анже» были разгромными (4:0 и 6:1).

17 января

(19:30) «Ливерпуль» – «МЮ»: П1 + ТМ (3,5) за 2.82. Клопп не проигрывает «МЮ» с 2018 года! За эти 5 матчей было забито 13 голов (2,6 в среднем за игру).

(22:45) «Интер» – «Юве»: П1 + ТМ (3,5) за 3.56. Криштиану придется играть без Дибалы, Де Лигта, Куадрадо и еще пяти топов, а в последних пяти личных встречах было забито всего 10 голов в основное время (в среднем 2 мяча).

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