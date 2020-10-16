🤩 Клубный футбол возвращается! Получи 1 000 000 рублей за 5 прогнозов – в приложении Winline 📲

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Рекомендуемые прогнозы

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Снеговик Боговик60% WR-0.87% ROI
1.444Победит Ювентус
Кротоне — Ювентус|Чемпионат Италии
Кротоне — Ювентус|Чемпионат Италии
У довольно неплохого кэфа на этот матч от бука есть вполне простое объяснение: у "Юве" не будет Криштиану Роналду. Но я вообще не думаю, что "Юве", здорово начавшего сезон, это должно возмутить. Новичок Лиги "Кротоне" для "зебр" вообще не конкурент. Тем более, что старт от них - просто ужас: 3 поражения в 3 матчах с общим счетом 2:10. Думаю, что "Ювентус" уверенно наберет 3 очка, а мы уверенно выиграем эту ставку.
0
Повторить за 1.43
Константин Генич56% WR-2.52% ROI
2.08Победа Спартак и тотал меньше 3.5 - Да
Химки — Спартак|РПЛ
Химки — Спартак|РПЛ
Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить на П2 + ТМ (3,5) в матче Химки — Спартак. Вот его доводы:

Спартак сейчас на ходу, а Химки в подвале турнирной таблицы. Перед сезоном все говори,что Химки - фарм -клуб Спартака. Сейчас же понятно, что эти разговоры беспочвенны.

Тренер подмосковной команды Игорь Черевченко хорошо знает, как играть со Спартаком, мало вероятно, что Химки побегут вперед и будут атаковать. В составе Химок сейчас бывший спартаковец Глушаков я думаю он будет хорошо мотивирован и заряжен на этот матч.

Не сыграет в этом матче дисквалифицированный Соболев. Но есть Понсе, Ларссон, вернувшийся из сборной, Умяров должен восстановиться. Про Кокорина еще раз скажу. Но вряд ли это будет очень результативная игра.
Если «Спартак» не будет выигрывать такие матчи, то бороться за чемпионство ему будет очень сложно.

Беру победу команды Тедеско и ТМ 3.5.

Источник: РБ
2
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