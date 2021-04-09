🔥 Ждешь класико? Угадай исход 5 матчей уикенда и выигрывай 1 000 000 рублей!

В эти выходные состоится много топ-матчей. Выбрали, какой будете смотреть?

Чтобы просмотр стал еще интересней, Winline добавил все топ-матчи в игру X5: чтобы выиграть 1 000 000 рублей нужно поставить на 5 матчей. Участие абсолютно бесплатно, но поторопитесь, ведь первый матч стартует уже завтра в 19:30!

10 апреля

(19:30) «Штутгарт» – «Боруссия» Д: ИТБ2 (2,5) за 2.96. «Боруссия» забивала минимум три гола в 5-ти из 6-ти последних выездных матчей против «Штутгарта».

(22:00) «Реал» Мадрид – «Барселона»: ТМ (3,5) за 1.55. Эта ставка заходила в 5-ти из 6-ти последних игр между командами.

11 апреля

(18:30) «Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед»: Фора 2 (0) за 1.78. «МЮ» непобедим в 22-х подряд выездных матчах АПЛ.

(19:00) «Локомотив» – «Спартак»: ОЗ (нет) за 2.03. «Спартак» не пропустил в 5-ти из 7-ми последних выездных игр против «Локо».

(22:00) «Бетис» – «Атлетико»: ТМ (2,5) за 1.57. Эта ставка зашла в 8-ми из 9-ти последних матчей между командами.



Важно: игра X5 доступна только в приложении Winline .

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