👊🏻 Конор атакует! Отрази удар ставкой – безусловный фрибет уже на твоем счете 🎁

Ради таких событий несложно проснуться и в 6 утра. Ложитесь пораньше, потому что на заре состоится турнир UFC 246. Мейнивент: долгожданный бой Конора Макгрегора и Дональда Серроне (19 января, 6:00 по мск.).

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