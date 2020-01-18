Betting Insider

👊🏻 Конор атакует! Отрази удар ставкой – безусловный фрибет уже на твоем счете 🎁

ПОЛУЧИТЬ БЕЗУСЛОВНЫЙ ФРИБЕТ

Ради таких событий несложно проснуться и в 6 утра. Ложитесь пораньше, потому что на заре состоится турнир UFC 246. Мейнивент: долгожданный бой Конора Макгрегора и Дональда Серроне (19 января, 6:00 по мск.).

Мы подготовили для вас идеальный рецепт:

🥃 Закупиться вкусной едой и виски Макгрегора, чтобы было с чем скоротать вечер

🎁 Получить безусловный фрибет на любую ставку без риска

✅ Зарядить выгодный прогноз на бой, наслаждаться ивентом и не переживать за результат!

БОЙ ЯНВАРЯ – ЗАБИРАЙ БЕЗУСЛОВНЫЙ БОНУС ДЛЯ СТАВКИ

Предложение действительно только для тех пользователей букмекера, которые впервые установят его приложение.

Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
конор выиграет
ПожаловатьсяОтветить
Во сколько бой?
ПожаловатьсяОтветить
Ответ на комментарий Vote Gaming 
Вроде в 6 утра
ПожаловатьсяОтветить
Конор левой
ПожаловатьсяОтветить
Когдааааа бой
ПожаловатьсяОтветить
конор 2 раунд попеда
ПожаловатьсяОтветить
Ответ на комментарий JEY-JEY 
Спасибо
ПожаловатьсяОтветить
Конор победит
ПожаловатьсяОтветить
Ответ на комментарий Мужик сказал Мужик сделал the man said - man made 
Конор чемпиоонннн,хабиб грязь
ПожаловатьсяОтветить
Ответ на комментарий Мужик сказал Мужик сделал the man said - man made 
Накаут в 1 или во 2 раунде, если серроне проживёт до 3 раунда, то серроне выиграет
ПожаловатьсяОтветить