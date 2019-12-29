Бэйл и Эриксен меняются клубами, а с «Челси» снимают трансферный бан. Букмекеры оценили вероятность всех возможных переходов зимнего ТО

Зимние ТО уступает летнему по затратам на новых футболистов. Для примера сравним последние два трансферных окна по официальным данным ФИФА.

Зимой 2019 года было потрачено 1,52 млрд евро.

Общая сумма всех летних сделок больше в 3,8 раза – 5,79 млрд евро.

Однако зимой случается немало громких переходов: Коутиньо в январе 2018 года сменил «Ливерпуль» на «Барсу» (130 млн евро), Лапорт тогда переехал в «Сити» за 65 млн. Ну а главный трансфер той зимы – Вирджил ван Дейк за 79 млн евро присоединился к команде Клоппа. Сейчас он уже стоит по разным оценкам от 90 до 150 млн.

Зимнее ТО 2020 еще не открылось, а одна из главных бомб уже взорвалась – Ибрагимович вернулся в «Милан», соглашение рассчитано до конца сезона. По контракту швед получит 3 млн евро, а в случае продления еще на сезон, ему заплатят до 6 млн, включая бонусы.

В случае Эрлинга Холанда новостная лента напоминала аукцион: 20 млн от «МЮ» (кэф на переход был 2.09), 30 млн от «Ювентуса» (1.74). Несмотря на такую заинтересованность топ-клубов молодой норвежец неожиданно для всех выбрал «Боруссию» Дортмунд, в которую букмекеры верили меньше всего. Они давали на его переход в немецкую команду коэффициент 8.00.

Дальше – больше! Несколько других топ-футболистов уже сидят на чемоданах и ждут своего рейса в новый клуб.

Месут Озил уже на 92% в Турции

Под бой курантов должен подписать контракт с «Фенербахче» немецкий полузащитник Месут Озил (9 игр, 1 ассист). Стороны уже почти согласовали аренду, поэтому и коэффициент на переход всего 1.09.

Другой игрок «Арсенала» Гранит Джака (14 игр, 1 ассист) по ходу сезона успел разругаться с болельщиками, и этим очень хотят воспользоваться новые богатые владельцы берлинской «Герты». Сумма отступных за игрока – 25 млн евро. Новый тренер «Арсенала» Микель Артета отпускать игрока не хочет, но букмекеры оценивают переезд Джаки в Берлин кэфом 1.20.

С «Челси» снимут трансферный бан

Теперь Фрэнк Лэмпард готов усилить состав. Букмекеры уже предложили интересный вариант: «Челси» подпишет в зимнее трансферное окно контракты с пятью и более футболистами по коэффициенту 4.50. Вместе с новыми приобретениями команда сможет расстаться с некоторыми игроками.

Оливье Жиру засиделся на скамейке «Челси» (в этом сезоне он сыграл всего в пяти матчах), из-за чего может потерять место в составе сборной.





Основным фаворитом на приобретение француза (2.57) остается миланский «Интер», который хочет увеличить конкуренцию в линии атаки. Также действующего чемпиона мира ждут и в других клубах:

«Лион» – 3.1 ;

; «Боруссия» Дортмунд – 6.5 ;

; «Локомотив» – 8 .

. «Бордо» – 8 .

. «Эвертон» – 11;

Transfermarket оценивает стоимость футболиста в 8,1 млн евро.

Другой игрок «Челси» бразилец Виллиан (18 игр, 4 гола, 3 ассиста) не хочет никуда уезжать со «Стэмфорд Бридж». Однако клуб не торопится заключать новый контракт с вингером, а в «Барсе» (кэф на переход 5.0) и «Юве» (7.0) активно следят за игроком.

Если переход все-таки состоится, то фанаты точно будут скучать, – хотя бы первое время, – после недавнего шедевра в ворота «Тоттенхэма» уж точно. Оценочная стоимость футболиста – 28,8 млн евро.

Кристиан Эриксен не нужен Моуринью – куда перейдет датчанин?

Жозе Моуриньо не может сидеть в «Тоттенхэме» без трансферов и без своего любимого опорника Неманьи Матича. «МЮ» может отпустить не играющего футболиста (в этом сезоне сыграл только три матча), и на новый «Уайт Харт Лейн» Матич может переехать с кэфом 2.49. Однако есть и другие варианты с «Интером» (8.0) и «Арсеналом» (15.0).

В самом «Тоттенхэме», видимо, будут избавляться от Кристиана Эриксена (15 игр, 1 гол и 2 ассиста). Датчанин еще летом хотел уйти из лондонского клуба, но Почеттино уговорил его остаться. Жозе Моуриньо не из тех, кто держится за футболистов.

Все возможные варианты, куда может перейти игрок:

«Реал» – 2 ;

; «Манчестер Юнайтед» – 7 ;

; «Ювентус» – 10 ;

; «Барселона» – 15.

Несмотря на интерес других клубов, 75% букмекеры дают на то, что Кристиан останется в «Тоттенхэме» минимум до конца сезона, кэф – 1.33.

Гарет Бэйл может вернуться в «Тоттенхэм»

История Гарета Бэйла в «Реале» может закончиться уже скоро – в этом сезоне он сыграл всего в 13 играх (2 гола, 2 ассиста). Букмекеры дают кэф 1.50 на то, что валлиец переедет в новый клуб этой зимой.

Главные претенденты на любителя гольфа из Мадрида:

Любой китайский клуб – 2.98 ;

; «Тоттенхэм» – 3 ;

; «Манчестер Юнайтед» – 14.5.

Интересно, что в «Реал» Бэйл переходил в статусе одного из самых дорогих игроков в мире (90 млн евро), сейчас ценник на него упал до 40 млн. За такую же сумму летом в «Зенит» перешел Малком, а сейчас на рынке можно поторговаться за Джонатана Та, Николаса Тальяфико или Луку Диня.

«Реал» сейчас ведет активные переговоры с полузащитником «Наполи» Фабианом Руисом (15 игр, 1 гол, 2 ассиста), который к тому же является чемпионом Европы в составе молодежки сборной Испании. Букмекерские конторы реагируют довольно медленно, его переход в зимнее ТО пока идет за 3.50.

Недвижимость Месси в Майами и самый долгий бразильский сериал в истории

Из-за заявки в ЛЧ, трудностей интеграции футболиста в структуру игры и его адаптации к новому месту и партнерам, большие трансферы в зимнее ТО очень редки. Однако это активное время переговоров, в попытках переманить игрока обещаниями большой зарплаты и бонусами.

Ниже – о главных сериалах, которые длятся еще с лета, и о новых слухах.

Сага Неймара (8 голов, 4 ассиста) и его перехода в «Барселону» уже поднадоела, но оторваться от нее невозможно. Букмекерские компании по привычке дают не самый высокий коэффициент 3.6 на трансфер бразильца зимой. Испанские СМИ утверждают, что сделка состоится только летом.

Transfermarkt впервые за всю карьеру Неймара изменил ценник на бразильца не в «плюс», а в «минус»: теперь игрок «ПСЖ» стоит 160 млн евро (было 180 млн).

Букмекеры больше уверены в том, что игрок перейдет в «Барсу», так как их конкуренты в «Реале» теперь больше заинтересованы в трансфере Мбаппе.

Поль Погба вернулся после травмы и сразу поставил крест на своем уходе из «МЮ» этой зимой – кэф 1.10 на то, что сезон француз закончит на «Олд Траффорд». Однако летом нас снова ждут слухи о его переходе в разные клубы. Букмекеры оценили все возможные варианты, где может оказаться Погба:

«Реал» – 7 ;

; «Ювентус» – 7.9 ;

; «Барселона» – 17.

В начале декабря Лионель Месси приобрел недвижимость в Майами – букмекеры отреагировали. Следующей командой после «Барселоны» уже многие называют новый клуб Дэвида Бекхэма «Интер» Майами.

Но никто не говорит об уходе аргентинца из «Барсы» уже этой зимой или предстоящим летом. Речь идет просто о трансфере «когда-нибудь»:

команда из родной Аргентины – 2.87 ;

; любой клуб из МЛС – 2.88 ;

; другой вариант в Китае – 5;

Какой трансфер вы ждете больше всего? Пишите в комментариях

Читайте также:

«Зенит» заинтересовался голландским вингером ван Бергеном

Кэф на увольнение Сульшера упал в четыре раза после поражения от «Уотфорда». Букмекеры уже назвали, кто его заменит

На Betting Insider появились не только футбольные прогнозы!

(Прогнозы на хоккей, Прогнозы на баскетбол, Прогнозы на теннис)