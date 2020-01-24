Betting Insider

Вынос «Наполи» от Криштиану и скромная победа «Барсы» – автор Betting Insider пытается выиграть 1 млн рублей от Winline

Всем привет, меня зовут Юра, я – редактор Betting Insider. И сегодня мы поговорим о важном. Давайте честно – все же хотели выиграть на ставках значительную сумму? Фрибеты, страховка прогнозов и бонусы к первому депозиту – дорога из букмекерских подарков к богатству, которую хоть раз пытался пройти каждый игрок. Но максимальный выигрыш составлял пару десятков тысяч на счете, не правда ли?

А экспрессы на десяток событий со ставкой в сотку рублей – сколько таких историй в вашем трек рекорде? Беттинг не обещает легкого заработка, но грамотная аналитика действительно может принести вам деньги. Об этом позаботились наши друзья из Winline, запустившие гениальную игру X5. 

X5 от Winline – 5 шагов до 1 млн рублей

Кажется, такая сумма должна означать значительный риск, но не с Winline – компания предлагает выиграть главный приз всего за 5 прогнозов на матчи уикенда. И самое сладкое – у вас не один шанс, ведь розыгрыш проводится каждую неделю. Главное, что вам даже не нужны деньги на счете, если есть купон X5. 5 матчей от Winline + 5 ваших прогнозов – бам, вы в игре!

Я, как и каждый игрок на ставках, мечтаю о миллионе, поэтому акция от наших друзей стала главным подарком зимы. Кстати, что там у нас в новом туре, который стартует уже завтра?

5 прогнозов на матчи уикенда – шанс выиграть миллион

Проверять матчи, которые Winline выбрал на этот раз, удобнее всего в их волшебном приложении. Что? У тебя еще нет его – тогда компания порадует приятным бонусом в 1000 рублей на счет просто за установку!

В главном меню красуется плашка с надписью «Игра на миллион», а внутри – заветные матчи, которые нужно спрогнозировать. В эти выходные выбор следующий:

Ну что, сделаем прогнозы на каждый из матчей?

«Айнтрахт» – «РБ Лейпциг» П2 + ТМ 3.5

Помните сказку «Лестера» в АПЛ? Ослабленные переменами топы метались в поисках (не под надрывные хиты Цоя), а андердог воспользовался шансом и взял титул. Капперы во всем мире читали истории счастливчиков, выигравших кэш на досрочном вложении, а теперь – наш шанс. Победа «РБ» на выезде через тотал меньше – магия. Лидер Бундеслиги просто уберет соперника с поля, записав в наш купон первый плюс.

«Валенсия» – «Барселона» П2 + ТМ 3.5

Вальверде – аут! Стоп, это заклинание больше не нужно произносить фанатам сине-гранатовых. Кике Сетьен – новый гений тики-таки, выдавший 85% владения в первом же матче, но так же мучительно выжимающий голы на старте тренерской карьеры в «Барсе». Привыкли, что в матчах с Месси нужно брать ТБ – забудьте. Скромная победа «Барсы» – наш вариант в волшебном купоне.

«Рома» – «Лацио» П2 + ТМ 3.5

Римское дерби – один из сложнейших выборов в нашем купоне на этот раз. Матч, который искрится эмоциями, но редко приносит голы в последнее время – ТМ 3.5 играл в 4 из 5 последних встреч команд в Серии А. «Лацио» сейчас немного круче своих соперников, поэтому выбрать тотал меньше через их победу – лучшая опция.

«Наполи» – «Ювентус» П2 + ТБ 3.5

Тут все просто: «Юве» летит к очередному чемпионству, как Криш летит к угловому флагу, выкрикивая в воздух сииииии! Слушайте, серьезно, 13 банок за последние 10 матчей от одного из лучших бомбардиров в истории футбика – не шутка. «Юве» красиво разгромит одного из своих соперников, внеся еще одну победную галку в наш купон.

«Лилль» – «ПСЖ» П2 с разницей 2 мяча

А вот и самый сложный выбор в купоне – угадать разницу мячей, с которой «ПСЖ» вынесет очередного соперника. Тут даже не надо аналитики, просто слепая удача. 2 мяча, как последний шаг к миллиону.

5 кликов и пара минут – мой шанс выиграть миллион рублей от Winline. Согласны, или нет? В любом случае, летим по ссылке ниже, чтобы принять участие в розыгрыше. А в комментах пишем, смогу ли я выиграть миллион – вперед!

Выиграть 1 млн рублей от Winline

Комментарии
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Ответ на комментарий broudwar (ړײ) 
Не, ну по фактам все😂
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наполи не проиграет
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Как купон получить?
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Ответ на комментарий Олег Мезенцев1 
Привет! Заходите по одной из ссылок в посте на Winline – получите купон. Или, если зарегистрированы, проверьте в приложении в меню «Игра на миллион»
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Ответ на комментарий Олег Мезенцев1 
Да да как?
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плохо,что могут участвовать толлко жители России
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Ответ на комментарий Михаил Юкечев 
Привет! Заходите по одной из ссылок в посте на Winline – получите купон. Или, если зарегистрированы, проверьте в приложении в меню «Игра на миллион»
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ну как?
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Всем привет 
Сегодня соберу экспресс на Бундеслигу кроме Баварии т.к. эти пять матчей играются в 17:30.
Так интереснее ну а потом можно и на тотал матча к примеру 3Б поставить в матче с Шальке.
Первый матч 
Айнтрахт vs. РБ Лейпциг 
Ставим 2х и ИТ команды 2 Больше 1,5 да. (1,60)
Айнтрахт последние время плохо играет в отличие от гостей которые пробивают 1,5 с лёгкостью.
Второй Матч 
Фрайбург vs. Падерборн 
Ставим со страховкой т.е. Фора 1 (0). (1,30)
Игра дома и Фрайбург должен победить но есть чувство что не легко им будет в этой игре.по этому лучше подстраховаться.
Третий матч 
Вольфсбург vs. Герта 
Ставим на 1й тайм тотал 0,5 больше (1,38)
Герте нормально отгрузили в последнем матче и настроение у них есть очень хорошее.
Хозяева поля практически в каждом матче нацелены на ворота и любят атаковать и наносить много прицельных ударов.
Поэтому думаю в первой половине матча гол будет.
Четвертый матч
Боруссия Мёнхенгладбах vs. Майнц 05 
Ставим Победа 1 (1,52)
Прошедшая игра не удалась и Хозяевам хочется реалибитироваться дома перед своими болейщиками.
Пятый Матч 
Унион Берлин vs. Аугсбург 
Ставим Тотал матча 3,5 меньше (1,40) 
Игра будет вяская, бойцовский характер будет виден у всех и можно рассмотреть вариант как и 3М тотал.но пожалуй возьмём ТМ 3,5 М.
Можно грузануть по 200 рублей на каждый матч по отдельности.
Можно экспрессом собрать общий будет 6, с копейками. В таких БК как сами знаете каких 😅😅😅
Bonus Бавария Мюнхен vs. Шальке 04 
Я буду ставить отдельно и Тотал матча 3 больше.
Всем фарта.
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