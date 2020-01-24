Вынос «Наполи» от Криштиану и скромная победа «Барсы» – автор Betting Insider пытается выиграть 1 млн рублей от Winline

Всем привет, меня зовут Юра, я – редактор Betting Insider. И сегодня мы поговорим о важном. Давайте честно – все же хотели выиграть на ставках значительную сумму? Фрибеты, страховка прогнозов и бонусы к первому депозиту – дорога из букмекерских подарков к богатству, которую хоть раз пытался пройти каждый игрок. Но максимальный выигрыш составлял пару десятков тысяч на счете, не правда ли?



А экспрессы на десяток событий со ставкой в сотку рублей – сколько таких историй в вашем трек рекорде? Беттинг не обещает легкого заработка, но грамотная аналитика действительно может принести вам деньги. Об этом позаботились наши друзья из Winline, запустившие гениальную игру X5.

X5 от Winline – 5 шагов до 1 млн рублей

Кажется, такая сумма должна означать значительный риск, но не с Winline – компания предлагает выиграть главный приз всего за 5 прогнозов на матчи уикенда. И самое сладкое – у вас не один шанс, ведь розыгрыш проводится каждую неделю. Главное, что вам даже не нужны деньги на счете, если есть купон X5. 5 матчей от Winline + 5 ваших прогнозов – бам, вы в игре!

Я, как и каждый игрок на ставках, мечтаю о миллионе, поэтому акция от наших друзей стала главным подарком зимы. Кстати, что там у нас в новом туре, который стартует уже завтра?

5 прогнозов на матчи уикенда – шанс выиграть миллион

Проверять матчи, которые Winline выбрал на этот раз, удобнее всего в их волшебном приложении. Что? У тебя еще нет его – тогда компания порадует приятным бонусом в 1000 рублей на счет просто за установку!

В главном меню красуется плашка с надписью «Игра на миллион», а внутри – заветные матчи, которые нужно спрогнозировать. В эти выходные выбор следующий:

Ну что, сделаем прогнозы на каждый из матчей?

Помните сказку «Лестера» в АПЛ? Ослабленные переменами топы метались в поисках (не под надрывные хиты Цоя), а андердог воспользовался шансом и взял титул. Капперы во всем мире читали истории счастливчиков, выигравших кэш на досрочном вложении, а теперь – наш шанс. Победа «РБ» на выезде через тотал меньше – магия. Лидер Бундеслиги просто уберет соперника с поля, записав в наш купон первый плюс.

Вальверде – аут! Стоп, это заклинание больше не нужно произносить фанатам сине-гранатовых. Кике Сетьен – новый гений тики-таки, выдавший 85% владения в первом же матче, но так же мучительно выжимающий голы на старте тренерской карьеры в «Барсе». Привыкли, что в матчах с Месси нужно брать ТБ – забудьте. Скромная победа «Барсы» – наш вариант в волшебном купоне.

Римское дерби – один из сложнейших выборов в нашем купоне на этот раз. Матч, который искрится эмоциями, но редко приносит голы в последнее время – ТМ 3.5 играл в 4 из 5 последних встреч команд в Серии А. «Лацио» сейчас немного круче своих соперников, поэтому выбрать тотал меньше через их победу – лучшая опция.

Тут все просто: «Юве» летит к очередному чемпионству, как Криш летит к угловому флагу, выкрикивая в воздух сииииии! Слушайте, серьезно, 13 банок за последние 10 матчей от одного из лучших бомбардиров в истории футбика – не шутка. «Юве» красиво разгромит одного из своих соперников, внеся еще одну победную галку в наш купон.

«Лилль» – «ПСЖ» П2 с разницей 2 мяча

А вот и самый сложный выбор в купоне – угадать разницу мячей, с которой «ПСЖ» вынесет очередного соперника. Тут даже не надо аналитики, просто слепая удача. 2 мяча, как последний шаг к миллиону.

5 кликов и пара минут – мой шанс выиграть миллион рублей от Winline. Согласны, или нет? В любом случае, летим по ссылке ниже, чтобы принять участие в розыгрыше. А в комментах пишем, смогу ли я выиграть миллион – вперед!