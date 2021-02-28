Хави – фаворит на пост главного тренера «Барселоны». Вероятность его назначения – 30%

В марте этого года пройдут выборы нового президента «Барселоны». Каждый из трех кандидатов на этот пост выступает за то, чтобы у команды сменился главный тренер.

На данный момент главным тренером «Барсы» является нидерландский специалист – Роналд Куман.

По мнению букмекеров, Хави – главный фаворит на замену Куману в «Барселоне». Букмекеры дают кэф 3.3 (вероятность с учетом маржи – 30%) на то, что он станет следующим тренером клуба из Испании.

«Хотел бы стать тренером «Барсы», но уважаю клуб и Кумана. Скоро выборы президента, посмотрим, кто победит», – заявил Хави в интервью для сайта ФИФА.

Кто еще может стать тренером «Барсы»?

Роберто Мартинес – 5.00 ( 20% );

( ); Массимилиано Аллегри – 7.00 ( 14% );

( ); Юлиан Нагельсманн – 10.00 ( 10% );

( ); Франк де Бур – 12.00 ( 8% );

( ); Эрик тен Хаг – 14.00 (7%).

Напомним, что Хави возглавил «Аль-Садд» в мае 2019 года. С клубом испанец завоевал 5 трофеев.

Кто станет новым тренером «Барселоны»? Пишите прогноз в комментариях

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