Хави – фаворит на пост главного тренера «Барселоны». Вероятность его назначения – 30%

В марте этого года пройдут выборы нового президента «Барселоны». Каждый из трех кандидатов на этот пост выступает за то, чтобы у команды сменился главный тренер.
На данный момент главным тренером «Барсы» является нидерландский специалист – Роналд Куман.
По мнению букмекеров, Хави – главный фаворит на замену Куману в «Барселоне». Букмекеры дают кэф 3.3 (вероятность с учетом маржи – 30%) на то, что он станет следующим тренером клуба из Испании.
«Хотел бы стать тренером «Барсы», но уважаю клуб и Кумана. Скоро выборы президента, посмотрим, кто победит», – заявил Хави в интервью для сайта ФИФА.
Кто еще может стать тренером «Барсы»?
- Роберто Мартинес – 5.00 (20%);
- Массимилиано Аллегри – 7.00 (14%);
- Юлиан Нагельсманн – 10.00 (10%);
- Франк де Бур – 12.00 (8%);
- Эрик тен Хаг – 14.00 (7%).
Напомним, что Хави возглавил «Аль-Садд» в мае 2019 года. С клубом испанец завоевал 5 трофеев.
Кто станет новым тренером «Барселоны»? Пишите прогноз в комментариях
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