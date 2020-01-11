«Ливерпуль» – «Тоттенхэм» и другие топ-матчи. Сделай ставку на исход 5 игр – получи возможность выиграть 1 млн рублей

5 МАТЧЕЙ = 1 МЛН РУБЛЕЙ. ТВОЙ ШАНС ВЫИГРАТЬ ГЛАВНЫЙ ПРИЗ
Букмекерская компания Winline запустила игру X5. По ее условиям, каждую неделю среди пользователей разыгрывается 1 млн рублей – нужно угадать исход пяти матчей уикенда, чтобы претендовать на приз.
Специально для вас мы подготовили расписание трансляций самых горячих матчей выходных. Переходите по ссылкам и наслаждайтесь топ-футболом:
- «Лацио» – «Наполи» (11 января 20:00)
- «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» (11 января 20:30)
- «Интер» – «Аталанта» (11 января 22:45)
- «Рома» – «Ювентус» (12 января 22:45)
- «ПСЖ» – «Монако» (12 января 23:00)
Сохраняй этот пост себе в избранное и получай дополнительные эмоции от просмотра футбола все выходные!