Betting Insider

«Ливерпуль» – «Тоттенхэм» и другие топ-матчи. Сделай ставку на исход 5 игр – получи возможность выиграть 1 млн рублей

5 МАТЧЕЙ = 1 МЛН РУБЛЕЙ. ТВОЙ ШАНС ВЫИГРАТЬ ГЛАВНЫЙ ПРИЗ

Букмекерская компания Winline запустила игру X5. По ее условиям, каждую неделю среди пользователей разыгрывается 1 млн рублей – нужно угадать исход пяти матчей уикенда, чтобы претендовать на приз.

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СДЕЛАЙ СТАВКУ НА ИСХОД МАТЧЕЙ – ПОЛУЧИ ШАНС ВЫИГРАТЬ 1 МЛН РУБЛЕЙ

Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
Фуфло это всё.
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?
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на правду не похоже
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?
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в чем подвох🤔
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всё просто игроки угадывают исходы и сколько людей выйграют на тех делят миллион . а если один выйграют то всё ему
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С начало надо угадать все 5 вариантов и будет все ясно
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у меня даже не устанавливается winline
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