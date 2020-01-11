«Ливерпуль» – «Тоттенхэм» и другие топ-матчи. Сделай ставку на исход 5 игр – получи возможность выиграть 1 млн рублей

Букмекерская компания Winline запустила игру X5. По ее условиям, каждую неделю среди пользователей разыгрывается 1 млн рублей – нужно угадать исход пяти матчей уикенда, чтобы претендовать на приз.

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