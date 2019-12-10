«Яндекс» заинтересован в трансляциях РПЛ. У лиги есть повод для изменения контракта с «Газпром-Медиа»

Ведущая российская интернет-компания «Яндекс» заинтересовалась приобретением трансляций на Российскую премьер-лигу для своего сервиса «Яндекс-Эфир». Об этом Betting Insider узнал из надежного источника, близкого к ходу переговоров. Общение сторон о правах на трансляции РПЛ пока не носит формата проработки контракта и держится в тайне обеими сторонами – так как прошлым летом лига продлила контракт с «Газпром-Медиа» на очередные 4 года.



РПЛ и «Газпром-Медиа» не называли официально сумму этого, последнего контракта, но, по информации «Спорт-Экспресса», это всего 1,7 миллиарда рублей в год. То есть лишь немногим более 25 миллионов долларов в год по курсу, которые делятся на все 16 клубов (1,5 миллиарда отходят командам, а оставшаяся сумма – на производство картинки). Это не демонстрирует роста в валюте по сравнению с прежними контрактами РПЛ с телевидением – например, с 2007-го по 2010-й лига получала от телевидения те же 25 миллионов долларов в год. Сейчас права на РПЛ стоят дешевле, чем на чемпионаты Турции (около $500 млн в год), Бельгии ($83 млн в год), Польши ($65 млн), Дании и Швеции (чуть более $60 млн).





По информации Betting Insider, и в РПЛ, и в «Яндексе» сожалеют, что корпорация не участвовала в прошлогоднем тендере. В «Яндексе» предпочли сначала опробовать степень интереса к спорту и свои технологии стриминга на турнирах с более скромным интересом: ФНЛ, а в последствии – НХЛ. Права на американскую хоккейную лигу обошлись в $2 млн в год (об этой сделке тоже первым сообщил Betting Insider еще в августе, за полтора месяца до официального объявления). Тем не менее, в договоре РПЛ с «Газпром-Медиа» есть пункты, позволяющие расторгнуть или изменить контракт.

Об этих пунктах позавчера напомнил генеральный директор РПЛ Сергей Прядкин в разговоре со Sports.ru: «В этом контракте с «Матч ТВ» есть пункт, который гласит о включении KPI – количество подписчиков по состоянию на конец декабря 2020 года. Я не буду называть саму цифру, но там говорится о количестве подписчиков, которое «Матч ТВ» сможет организовать, точнее показателе, которого он добьется. Этот пункт был вписан по инициативе ряда клубов – в частности, настоял Роман Бабаев, генеральный директор ЦСКА.

Мы имеем право сесть за стол переговоров и пересмотреть контракт. При этом мы все прекрасно понимаем, что в этом сегменте отсутствует конкурентная среда.

...Уже сейчас появились различные предложения. Появляются конкуренты – и достаточно глобальные, не просто небольшие компании. Возможно, в будущем выручка возрастет. Я очень этого хочу. За период моего правления – 12 лет – телевизионный контракт не вырос. Мы стоим на одном месте. Мне очень жаль».





В разговоре с ТАСС, Прядкин назвал KPI около 1 млн подписчиков на платный пакет «Матч-Премьер». В данный момент, по информации Betting Insider, этот план не выполняется вдвое.

Пресс-служба «Яндекса» в ответ на наш запрос отрицает факт переговоров на данный момент. Заметив, что «мы постоянно рассматриваем варианты сотрудничества с правообладателями контента, интересного нашим пользователям, а также открыты для работы с телеканалами. При этом мы всегда оцениваем финансовую модель сделки и не участвуем в перегретых аукционах»



Источник Betting Insider, близкий к переговорам, сомневается, что РПЛ решится испортить отношения с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, пойдя на полный разрыв контракта с «Газпром-Медиа», несмотря на то, что имеет на это формальное право. Но идея изменения контракта таким образом, чтобы российский футбол появился и на «Яндексе», а РПЛ стала зарабатывать существенно больше, кажется обеим сторонам все более привлекательной.

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