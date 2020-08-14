🔥🇧🇾 Минский ГК «Витязь» ворвался в топ-лигу и подписал контракт с БК Leon. Как это случилось?



<span id="selection-marker-1" class="redactor-selection-marker"></span>

🗣 Обо всем Betting Insider рассказал директор клуба Александр Опейкин: как построить мощный спортивный маркетинг и может ли быть самоокупаемым независимый клуб. Смотрите скорее!

0:00 – Как продать название клуба букмекеру – Александр Опейкин («Витязь-Леон»)

0:22 – Что такое гандбол в Беларуси?

1:38 – Что из себя представляет второй дивизион?

3:40 – «Гандбол непонятен обывателям»

4:40 – Американцы не понимают правила гандбола

5:30 – «В футболе «Ислочь» может обыграть «Барселону»

6:05 – «Скоро гандбол будет спортом №2»

7:02 – Домик в Кюрасао

7:35 – Как «Витязь» подписался с БК «Леон»

8:05 – Самая эффективная стратегия поиска спонсорства

9:10 – Как цель амбассадорства «Витязя» пересекается с идеями беларуской мовы

10:20 – Как студенческая команда стала профессиональным клубом

11:50 – KPI «Витязя» перед БК Леон

13:17 – Розыгрыш мерча в инстаграме – самый успешный кейс ГК «Витязь-Леон» последнего года

14:20 – Игрок команды – один из тех, кто занимается маркетингом клуба

14:44 – Директор клуба Александр Опейкин заменял полотера и тренера, когда это было необходимо

15:49 – Дизайн формы ГК «Витязь-Леон»

18:22 – Может ли спортивный клуб в Беларуси быть самоокупаемым?

20:45 – «Чтобы сыграть на уровне 6-го места Высшей лиги, нужно 46 тыс долларов»

21:30 – Есть ли другие частные гандбольные клубы в Беларуси?

22:38 – Что было бы, если бы ничего не получилось в самом начале?

25:17 – Что поменялось в экономике и спорте в 2015 году?

26:19 – КВИЗ

26:46 – Сделать гимном клуба «БК ЛЕОН БК»?

27:04 – Тату с лого БК «Леон» или назвать ребенка именем Леон?

27:30 – Поставить зарплату игроков на победу «Витязя» в матче

28:09 – Конкурс

28:41 – Анонс следующего видео