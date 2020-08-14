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Как продать название клуба букмекеру – Александр Опейкин («Витязь-Леон»)

🔥🇧🇾 Минский ГК «Витязь» ворвался в топ-лигу и подписал контракт с БК Leon. Как это случилось?

🗣 Обо всем Betting Insider рассказал директор клуба Александр Опейкин: как построить мощный спортивный маркетинг и может ли быть самоокупаемым независимый клуб. Смотрите скорее!

0:00 – Как продать название клуба букмекеру – Александр Опейкин («Витязь-Леон»)
0:22 – Что такое гандбол в Беларуси?
1:38 – Что из себя представляет второй дивизион?
3:40 – «Гандбол непонятен обывателям»
4:40 – Американцы не понимают правила гандбола
5:30 – «В футболе «Ислочь» может обыграть «Барселону»
6:05 – «Скоро гандбол будет спортом №2»
7:02 – Домик в Кюрасао
7:35 – Как «Витязь» подписался с БК «Леон»
8:05 – Самая эффективная стратегия поиска спонсорства
9:10 – Как цель амбассадорства «Витязя» пересекается с идеями беларуской мовы
10:20 – Как студенческая команда стала профессиональным клубом
11:50 – KPI «Витязя» перед БК Леон
13:17 – Розыгрыш мерча в инстаграме – самый успешный кейс ГК «Витязь-Леон» последнего года
14:20 – Игрок команды – один из тех, кто занимается маркетингом клуба
14:44 – Директор клуба Александр Опейкин заменял полотера и тренера, когда это было необходимо
15:49 – Дизайн формы ГК «Витязь-Леон»
18:22 – Может ли спортивный клуб в Беларуси быть самоокупаемым?
20:45 – «Чтобы сыграть на уровне 6-го места Высшей лиги, нужно 46 тыс долларов»
21:30 – Есть ли другие частные гандбольные клубы в Беларуси?
22:38 – Что было бы, если бы ничего не получилось в самом начале?
25:17 – Что поменялось в экономике и спорте в 2015 году?
26:19 – КВИЗ
26:46 – Сделать гимном клуба «БК ЛЕОН БК»?
27:04 – Тату с лого БК «Леон» или назвать ребенка именем Леон?
27:30 – Поставить зарплату игроков на победу «Витязя» в матче
28:09 – Конкурс
28:41 – Анонс следующего видео

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Больше популярных прогнозов
Майкл Оyэн48% WR-5.21% ROI
1.27Победит Манчестер Сити
Манчестер Сити — Лион|Лига чемпионов УЕФА
Манчестер Сити — Лион|Лига чемпионов УЕФА
Последним четвертьфинальным поединком ЛЧ в Португалии в субботу станет противостояние Манчестер Сити и Лиона.

Манчестер Сити – единственная оставшаяся английская команда в Лиге чемпионов и их победа над 13-кратным обладателем титула мадридским Реалом в предыдущем туре стала лучшим достижением команды.

В этом турнире важно набрать форму в нужное время и «горожане» никогда не выглядели лучше. Несмотря на огромные инвестиции в последние 10 лет, клуб лишь один раз смог выйти в полуфинал ЛЧ, где был выбит мадридским Реалом в сезоне 2015-16.

В четвертьфинале этого сезона «горожанам» предстоит противостояние с Лионом, который на предыдущей стадии прошел «Ювентус» несмотря на камбэк в исполнении Криштиану Роналду, смог забить гол в гостях. Лион уже встречался с Манчестер Сити на групповой стадии Лиги чемпионов. В первом матче французы победили, а в ответном зафиксирована ничья.

Сити необходимо остерегаться Мемфиса Депая, который забивает вот уже в 6 матчах ЛЧ кряду.

Однако Пеп Гвардиола на собственном опыте как игрок и как тренер знает, насколько сложно выиграть это соревнование, и статус фаворитов вполне заслужен. У Сити еще никогда не было лучшего шанса достичь главной цели своих владельцев из Абу-Даби, и я прогнозирую победу «горожан» со счетом 3:1.

Источник: Betonmobile
1
Повторить за 1.28
Виктор Гусев51.4% WR-2.26% ROI
2.05Обе команды забьют - Да
Манчестер Сити — Лион|Лига чемпионов УЕФА
Манчестер Сити — Лион|Лига чемпионов УЕФА
Начну с того, то назову бомбардиров. Именно от этого я и буду отталкиваться в своей ставке. У Мемфиса Депая шесть забитых мячей. У Габриэла Жезуса и Рахима Стерлинга тоже по шесть голов. Уверен, что кто-то их них отличиться в предстоящем матче.

Давайте сразу вспомним последнюю дуэль клубов - в Лиге чемпионов-2018/2019 они играли в одной группе. И там очень интересно - если брать сумму двух матчей, то выходит общая победа "Лиона". Во Франции была ничья, а на выезде "Лион" неожиданно победил 2:1. Наверное, футболисты "Сити" это помнят.

"Ман Сити" здорово идет в Лиге чемпионов - девять матчей без поражений: семь побед и две ничьи. В третий раз подряд в 1/4 финала выходит "Сити". На предыдущей стадии англичане выбили из турнира мадридский "Реал".

Что касается "Лиона", то французский клуб в четвертьфинал выходил последний раз десять лет назад. Но отметим, что к этой встрече "Лион" подходит без серьезной игровой практики. Чемпионат Франции был завершен еще в апреле из-за коронавируса. В 1/8 финала "Лион" прошел "Ювентус" не без определенной дозы везения.

Возвращаюсь к тому, что говорил в самом начале. Уж очень сильны форварды обеих команд.

Источник: StavkaTV
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