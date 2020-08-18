Игорь Столяров (Лига Ставок): маркетинг в спорте и беттинге

😳 Индустрия спорта и индустрия беттинга – в чем отличия? Три главных проблемы спортивного бизнеса в России

🗣 Обо всем Betting Insider рассказал заместитель генерального директора компании «Лига Ставок» Игорь Столяров Смотрите скорее!

0:00 – Кто такой Игорь Столяров? 0:28 – Изучаем трудовую книжку Игоря. Как он попал в беттинг? 1:40 – «Индустрия спорта в России находится в зачаточном состоянии» 3:18 – Американский университет оказался в списке крупнейших акцепторов спонсорских денег. Рядом с НХЛ и НБА 4:09 – Почему в России нет индустрии спорта? 5:10 – «Государству нужно запретить спонсировать профессиональный спорт» 7:04 – Почему доступ к контенту должен быть платным? 9:12 – Медийная статья доходов топ-клубов – до 5% 10:16 – Три главных проблемы спортивного бизнеса в России 11:23 – Бесплатный контент выгоден букмекеру? 11:59 – Как букмекеры заключают медийные контракты со спортивными брендами? 13:50 – Регби оказался на федеральном ТВ с помощью «Лиги Ставок» 15:10 – Как считать медийку? 16:57 – Индустрия спорта и индустрия беттинга – в чем отличия? 20:50 – «Лига Ставок» отказалась от приветственного бонуса. Почему? 23:21 – «Сейчас нет крупных соревнований и нет новых игроков» 24:38 – Как посчитать эффективность подписания амбассадоров? 26:51 – А эффективность спонсорского контракта? 29:56 – Что такое сила бренда? 32:47 – Контракт с Тинькофф – удача РПЛ? 33:30 – Что хорошего в кризисе из-за коронавируса? 35:25 – «Лига Ставок» отказалась от 50% офисных помещений в Москве 37:05 – В российском спорте накопилось так много проблем, что непонятно, с какой из них стоит начать