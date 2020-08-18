Betting Insider

Игорь Столяров (Лига Ставок): маркетинг в спорте и беттинге

😳 Индустрия спорта и индустрия беттинга – в чем отличия? Три главных проблемы спортивного бизнеса в России

🗣 Обо всем Betting Insider рассказал заместитель генерального директора компании «Лига Ставок» Игорь Столяров Смотрите скорее!

0:00 – Кто такой Игорь Столяров? 0:28 – Изучаем трудовую книжку Игоря. Как он попал в беттинг? 1:40 – «Индустрия спорта в России находится в зачаточном состоянии» 3:18 – Американский университет оказался в списке крупнейших акцепторов спонсорских денег. Рядом с НХЛ и НБА 4:09 – Почему в России нет индустрии спорта? 5:10 – «Государству нужно запретить спонсировать профессиональный спорт» 7:04 – Почему доступ к контенту должен быть платным? 9:12 – Медийная статья доходов топ-клубов – до 5% 10:16 – Три главных проблемы спортивного бизнеса в России 11:23 – Бесплатный контент выгоден букмекеру? 11:59 – Как букмекеры заключают медийные контракты со спортивными брендами? 13:50 – Регби оказался на федеральном ТВ с помощью «Лиги Ставок» 15:10 – Как считать медийку? 16:57 – Индустрия спорта и индустрия беттинга – в чем отличия? 20:50 – «Лига Ставок» отказалась от приветственного бонуса. Почему? 23:21 – «Сейчас нет крупных соревнований и нет новых игроков» 24:38 – Как посчитать эффективность подписания амбассадоров? 26:51 – А эффективность спонсорского контракта? 29:56 – Что такое сила бренда? 32:47 – Контракт с Тинькофф – удача РПЛ? 33:30 – Что хорошего в кризисе из-за коронавируса? 35:25 – «Лига Ставок» отказалась от 50% офисных помещений в Москве 37:05 – В российском спорте накопилось так много проблем, что непонятно, с какой из них стоит начать
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Потапыч100% WR6.17% ROI
1.95Победит Спартак
Уфа — Спартак|РПЛ
Уфа — Спартак|РПЛ
Уфа сломалась!
за 2 матча с начало нашего родного Чемпионата,
самая Автобусная команда РПЛ пропустила 5 мачей.
По сравнению с прошлым сезоном у УФЫ явно проблемы в защите.
Спартак зол! и дал понять что претендует бороться за высокие места.
Тедеско ставит Быстрый, атакующий футбол, нашел информацию что скорее всего Кокорин попадет в заявку на матч.

травмированных в команде сейчас нет. «Есть предпосылки к тому, что Кокорин будет в заявке на этот матч. Он уже вернулся к тренировкам», – заявил Газизов.

наверное на все 90 минут его не выпутят но все же.
и без него есть кому забивать. Ларссон забивает 2-ой матч подряд.

Ставлю на Спартак, пока дают хороший кеф. Думаю Спартак взломает пока не самую надежную оборону УФЫ.

Ахмат - Ротов

Ахмат моя любимая команда по жк и фолам так же как и Хетафе
ТОТАЛ. ЖЕЛТЫЕ КАРТОЧКИ 5 Б за 1.52 для Экспресса.
если хотите можно взять 5.5 за 1.8

Матч
Зенит - ЦСКА
Забираю Офсайды ЦСКА
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТОТАЛ 2-ГО. ОФСАЙДЫ 1.5 Б
За 2.2
14
Повторить за 1.95
PlayNow60.6% WR11.69% ROI
1.52Победа Бавария и тотал больше 2.5 - Да
Лион — Бавария|Лига чемпионов УЕФА
Лион — Бавария|Лига чемпионов УЕФА
Психология в футболе не менее важна, чем тактика. Флик как-то сумел объединить и то, и другое. Его ребята выполняют все поставленные задачи и верят в своего тренера. Матч с Барселоной яркий тому пример. Были моменты в начале 1-ого и 2-ого таймов, когда соперник еще пытался бороться. Но тогда мюнхенцы продолжили гнуть свою линию и задавили каталонцев. Показателен и момент с автоголом. Обычно игроки, забившие в свои ворота, начинают психовать, рвать на себе волосы во всех местах, но реакция Алабы поразила. Он улыбался, словно этот гол ничего не решал. Мол, подумаешь, сравняли, сейчас мы вам накидаем еще 7 мячей. Собственно, и накидали.

У игроков этой машины все в порядке с нервами, при этом они хорошо подкованы тактически. Возможно слабым местом является оборона, но какая разница, сколько пропустит Бавария, если забивает она еще больше? Мюнхенцы по ходу текущего розыгрыша ЛЧ сумели забить 25 мячей в ворота Тоттенхэма, Челси и Барселоны... Вы просто вдумайтесь в эти цифры. Это же просто кошмар и что-то нереальное. 25 голешников в ворота экс-финалиста ЛЧ, претендента на ушастика и его бывшего триумфатора. Другие гранды Европы не способны будут даже отгрузить столько голов за 5 матчей с каким-нибудь аутсайдером своего первенства.

Причем мюнхенцы могли забивать и больше, просто на ответные игры с Челси и Тоттенхэмом они выходили как на тренировку. Не знаю, что должен придумать Гарсия, чтобы его подопечные сумели остановить такую машину. Выход Лиона в полуфинал впечатлил, но нужно признать, что ткачи отскочили. Говорят, что в матче с Ювентусом был назначен сомнительный пенальти в пользу пенсионерки, но и одиннадцатиметровый в пользу Лиона не был 100%-ым. Но в итоге этот единственный гол с точки позволил французам пройти дальше.

В поединке с Сити фортуна также была на стороне ткачей. Чего только стоит ужасный промах Стерлинга в концовке встречи. Можно сколько угодно говорить, какой Гарсия молодец, но его команда в обоих матчах прошла с трудом. Теперь Лиону будет противостоять не еле передвигающаяся по полю бабуля, и не привыкший вылетать на ранних стадиях мешок из Манчестера, а настоящая команда, выступающая словно в другой лиге.

Не думаю, что Лион отскочит и на сей раз. Французам будет сложно противостоять сопернику, который умеет включаться в нужный момент. Вдобавок, у Баварии широкий спектр атак. Мюнхенцы могут в любое время прорваться с флангов, провести разящую комбинацию, одним пасом в касание разрезать всю оборону Лиона. Когда соперник не действует прямолинейно, сосредоточиться и сдерживать его сложно. Похоже, Бавария в очередном матче одержит победу, отгрузив 3+ мячей в ворота своего оппонента.
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