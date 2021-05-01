«Юве» может остаться без ЛЧ в следующем сезоне. Сразу 5 клубов ведут борьбу за топ-4 Серии А

До конца сезона Серии А осталось 5 туров. С чемпионом уже почти все ясно: «Интеру» необходимо набрать 8 очков в 5-ти матчах для завоевания Скудетто. Но за место в ЛЧ идет борьба между пятью клубами.

Если «Ювентус» не пробьется в ЛЧ, лучший бомбардир в истории турнира Криштиану Роналду – впервые с 2003 года пропустит розыгрыш турнира. Только если летом не решит покинуть «Ювентус».

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Кто входит в топ-6 Серии А?

«Интер» – 79 очков. «Аталанта» – 68 очков. «Наполи» – 66 очков. «Ювентус» – 66 очков. «Милан» – 66 очков. «Лацио» – 61 очко (+1 матч в запасе).

«Наполи» опережает «Юве» благодаря лучшей разнице мячей – 36, что на один больше чем у команды Пирло (35). Разница мячей «Милана» – 19, что на 16 меньше, чем у «Ювентуса».

Кто фаворит?

Вот какие кэфы дают на попадание команд в топ-4.

«Аталанта» – 1.07 .

«Наполи» – 1.25 .

. «Ювентус» – 1.35 .

. «Милан» – 2.35 .

. «Лацио» – 4.50.

Несмотря на то, что у «Милана» одинаковое количество очков с «Ювентусом», букмекеры больше верят в успех команды Пирло. Все из-за календаря.

Календарь «Аталанты»

2 мая (16:00) «Сассуоло» – «Аталанта».

9 мая (16:00) «Парма» – «Аталанта».

12 мая (21:45) «Аталанта» – «Беневенто».

15 мая (16:00) «Дженоа» – «Аталанта».

23 мая (не определено) «Аталанта» – «Милан».

Календарь «Наполи»

2 мая (16:00) «Наполи» – «Кальяри».

8 мая (16:00) «Специя» – «Наполи».

11 мая (21:45) «Наполи» – «Удинезе».

16 мая (13:30) «Фиорентина» – «Наполи».

23 мая (не определено) «Наполи» – «Верона».

Календарь «Юве»

2 мая (19:00) «Удинезе» – «Ювентус».

9 мая (21:45) «Ювентус» – «Милан».

12 мая (21:45) «Сассуоло» – «Ювентус».

15 мая (19:00) «Ювентус» – «Интер».

23 мая (не определено) «Болонья» – «Ювентус».

Календарь «Милана»

1 мая (21:45) «Беневенто» – «Милан».

9 мая (21:45) «Ювентус» – «Милан».

12 мая (21:45) «Торино» – «Милан».

16 мая (21:45) «Милан» – «Кальяри».

23 мая (не определено) «Аталанта» – «Милан».

Календарь «Лацио»

2 мая (13:30) «Лацио» – «Дженоа».

8 мая (21:45) «Фиорентина» – «Лацио».

12 мая (21:45) «Лацио» – «Парма».

15 мая (21:45) «Рома» – «Лацио».

18 мая (21:30) «Лацио» – «Торино».

23 мая (не определено) «Сассуоло» – «Лацио».

У кого больше шансов на попадание в ЛЧ? Напишите свою топ-4 в коммантариях!