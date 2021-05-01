«Юве» может остаться без ЛЧ в следующем сезоне. Сразу 5 клубов ведут борьбу за топ-4 Серии А
До конца сезона Серии А осталось 5 туров. С чемпионом уже почти все ясно: «Интеру» необходимо набрать 8 очков в 5-ти матчах для завоевания Скудетто. Но за место в ЛЧ идет борьба между пятью клубами.
Если «Ювентус» не пробьется в ЛЧ, лучший бомбардир в истории турнира Криштиану Роналду – впервые с 2003 года пропустит розыгрыш турнира. Только если летом не решит покинуть «Ювентус».
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Кто входит в топ-6 Серии А?
- «Интер» – 79 очков.
- «Аталанта» – 68 очков.
- «Наполи» – 66 очков.
- «Ювентус» – 66 очков.
- «Милан» – 66 очков.
- «Лацио» – 61 очко (+1 матч в запасе).
«Наполи» опережает «Юве» благодаря лучшей разнице мячей – 36, что на один больше чем у команды Пирло (35). Разница мячей «Милана» – 19, что на 16 меньше, чем у «Ювентуса».
Кто фаворит?
Вот какие кэфы дают на попадание команд в топ-4.
- «Аталанта» – 1.07.
- «Наполи» – 1.25.
- «Ювентус» – 1.35.
- «Милан» – 2.35.
- «Лацио» – 4.50.
Несмотря на то, что у «Милана» одинаковое количество очков с «Ювентусом», букмекеры больше верят в успех команды Пирло. Все из-за календаря.
Календарь «Аталанты»
- 2 мая (16:00) «Сассуоло» – «Аталанта».
- 9 мая (16:00) «Парма» – «Аталанта».
- 12 мая (21:45) «Аталанта» – «Беневенто».
- 15 мая (16:00) «Дженоа» – «Аталанта».
- 23 мая (не определено) «Аталанта» – «Милан».
Календарь «Наполи»
- 2 мая (16:00) «Наполи» – «Кальяри».
- 8 мая (16:00) «Специя» – «Наполи».
- 11 мая (21:45) «Наполи» – «Удинезе».
- 16 мая (13:30) «Фиорентина» – «Наполи».
- 23 мая (не определено) «Наполи» – «Верона».
Календарь «Юве»
- 2 мая (19:00) «Удинезе» – «Ювентус».
- 9 мая (21:45) «Ювентус» – «Милан».
- 12 мая (21:45) «Сассуоло» – «Ювентус».
- 15 мая (19:00) «Ювентус» – «Интер».
- 23 мая (не определено) «Болонья» – «Ювентус».
Календарь «Милана»
- 1 мая (21:45) «Беневенто» – «Милан».
- 9 мая (21:45) «Ювентус» – «Милан».
- 12 мая (21:45) «Торино» – «Милан».
- 16 мая (21:45) «Милан» – «Кальяри».
- 23 мая (не определено) «Аталанта» – «Милан».
Календарь «Лацио»
- 2 мая (13:30) «Лацио» – «Дженоа».
- 8 мая (21:45) «Фиорентина» – «Лацио».
- 12 мая (21:45) «Лацио» – «Парма».
- 15 мая (21:45) «Рома» – «Лацио».
- 18 мая (21:30) «Лацио» – «Торино».
- 23 мая (не определено) «Сассуоло» – «Лацио».