Betting Insider

«Юве» может остаться без ЛЧ в следующем сезоне. Сразу 5 клубов ведут борьбу за топ-4 Серии А

автор Юрий Еремичев

До конца сезона Серии А осталось 5 туров. С чемпионом уже почти все ясно: «Интеру» необходимо набрать 8 очков в 5-ти матчах для завоевания Скудетто. Но за место в ЛЧ идет борьба между пятью клубами.

Если «Ювентус» не пробьется в ЛЧ, лучший бомбардир в истории турнира Криштиану Роналду – впервые с 2003 года пропустит розыгрыш турнира. Только если летом не решит покинуть «Ювентус».

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Кто входит в топ-6 Серии А?

  1. «Интер» – 79 очков.
  2. «Аталанта» – 68 очков.
  3. «Наполи» – 66 очков.
  4. «Ювентус» – 66 очков.
  5. «Милан» – 66 очков.
  6. «Лацио» – 61 очко (+1 матч в запасе).

«Наполи» опережает «Юве» благодаря лучшей разнице мячей – 36, что на один больше чем у команды Пирло (35). Разница мячей «Милана» – 19, что на 16 меньше, чем у «Ювентуса».

Кто фаворит?

Вот какие кэфы дают на попадание команд в топ-4.

  • «Аталанта» – 1.07.
  • «Наполи» – 1.25.
  • «Ювентус» – 1.35.
  • «Милан» – 2.35.
  • «Лацио» – 4.50.

Несмотря на то, что у «Милана» одинаковое количество очков с «Ювентусом», букмекеры больше верят в успех команды Пирло. Все из-за календаря.

Календарь «Аталанты»

  • 2 мая (16:00) «Сассуоло» – «Аталанта».
  • 9 мая (16:00) «Парма» – «Аталанта».
  • 12 мая (21:45) «Аталанта» – «Беневенто».
  • 15 мая (16:00) «Дженоа» – «Аталанта».
  • 23 мая (не определено) «Аталанта» – «Милан».

Календарь «Наполи»

  • 2 мая (16:00) «Наполи» – «Кальяри».
  • 8 мая (16:00) «Специя» – «Наполи».
  • 11 мая (21:45) «Наполи» – «Удинезе».
  • 16 мая (13:30) «Фиорентина» – «Наполи».
  • 23 мая (не определено) «Наполи» – «Верона».

Календарь «Юве»

  • 2 мая (19:00) «Удинезе» – «Ювентус».
  • 9 мая (21:45) «Ювентус» – «Милан».
  • 12 мая (21:45) «Сассуоло» – «Ювентус».
  • 15 мая (19:00) «Ювентус» – «Интер».
  • 23 мая (не определено) «Болонья» – «Ювентус».

Календарь «Милана»

  • 1 мая (21:45) «Беневенто» – «Милан».
  • 9 мая (21:45) «Ювентус» – «Милан».
  • 12 мая (21:45) «Торино» – «Милан».
  • 16 мая (21:45) «Милан» – «Кальяри».
  • 23 мая (не определено) «Аталанта» – «Милан».

Календарь «Лацио»

  • 2 мая (13:30) «Лацио» – «Дженоа».
  • 8 мая (21:45) «Фиорентина» – «Лацио».
  • 12 мая (21:45) «Лацио» – «Парма».
  • 15 мая (21:45) «Рома» – «Лацио».
  • 18 мая (21:30) «Лацио» – «Торино».
  • 23 мая (не определено) «Сассуоло» – «Лацио».

У кого больше шансов на попадание в ЛЧ? Напишите свою топ-4 в коммантариях!

Комментарии
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StavkaIgra
58.3% WR-4.09% ROI
И плюс предстоящий календарь не самый простой)Учитывая неоднозначную форму команды, то думаю будет нелегко явно)Придётся попыхтеть..)
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R u s l a n
58.2% WR-4.24% ROI
Лацио должны! Юве сливари, пусть учатся играть. И сменят тренера! И без роналду будем им лучше, имхо
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StavkaIgra
58.3% WR-4.09% ROI
R u s l a nЛацио должны! Юве сливари, пусть учатся играть. И сменят тренера! И без роналду будем им лучше, имхо
Уже вроде идут слухи, что Роналду уйдёт)
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R u s l a n
58.2% WR-4.24% ROI
StavkaIgraУже вроде идут слухи, что Роналду уйдёт)
Да, начитался уже. С этими неудачниками ловить нечего. Да и он там не в тему вообще. Не его клуб.
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StavkaIgra
58.3% WR-4.09% ROI
R u s l a nДа, начитался уже. С этими неудачниками ловить нечего. Да и он там не в тему вообще. Не его клуб.
Согласен с мнением 👌
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