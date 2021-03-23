Betting Insider

69 штрафных и всего 1 гол. Забьет ли Роналду до конца сезона?

автор Юрий Еремичев

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду — главный исполнитель штрафных в своей команде. Но в этом сезоне стандарты у португальца не получаются. В последней игре с «Беневенто» Криштиану дважды попал в стенку из удобных позиций, и его команда уступила 0:1. В среднем ударом в стенку завершаются 66% стандартов Криштиану.

Всего в сезоне 2020/21 Роналду исполнил 69 штрафных, а реализовал всего один. «Бетсити» открыл линию, забьет ли форвард со штрафного до конца сезона. 

  • Роналду реализует штрафной до конца сезона — кэф 1.70 (вероятность 59%);
  • Роналду не реализует штрафной до конца сезона — кэф 3.5 (вероятность 29%).

Отметим, что до конца сезона в Серии А осталось семь матчей. 

Можно сделать соответствующую ставку на конкретный поединок. На гол со стандарта в ближайшем матче с «Торино» можно поставить с кэфом 15.0. Котировки на реализованный штрафной в остальных матчах варьируются от 16.0 до 18.0. 

Признавайтесь, делали стойку Роналду перед пробитием штрафных во дворе? Как думаете, забьет ли Криш до конца сезона? Пишите в комментариях. 

Комментарии
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Wasso
69.6% WR1.02% ROI
Честно, лично я его не воспринимаю)) мне кажется, что он уже сдулся... забить, возможно забьёт, но только раз ( если брать со штрафного).
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Иван Маг'ол
0% WR0% ROI
до конца сезона по-любому забьет.а с торино 50х50.
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