69 штрафных и всего 1 гол. Забьет ли Роналду до конца сезона?

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду — главный исполнитель штрафных в своей команде. Но в этом сезоне стандарты у португальца не получаются. В последней игре с «Беневенто» Криштиану дважды попал в стенку из удобных позиций, и его команда уступила 0:1. В среднем ударом в стенку завершаются 66% стандартов Криштиану.

Всего в сезоне 2020/21 Роналду исполнил 69 штрафных, а реализовал всего один. «Бетсити» открыл линию, забьет ли форвард со штрафного до конца сезона.

Роналду реализует штрафной до конца сезона — кэф 1.70 (вероятность 59% );

(вероятность ); Роналду не реализует штрафной до конца сезона — кэф 3.5 (вероятность 29%).

Отметим, что до конца сезона в Серии А осталось семь матчей.

Можно сделать соответствующую ставку на конкретный поединок. На гол со стандарта в ближайшем матче с «Торино» можно поставить с кэфом 15.0. Котировки на реализованный штрафной в остальных матчах варьируются от 16.0 до 18.0.

Признавайтесь, делали стойку Роналду перед пробитием штрафных во дворе? Как думаете, забьет ли Криш до конца сезона? Пишите в комментариях.