Футбол возвращается без зрителей – теперь можно грузить на гостей? Влияют ли пустые трибуны на результат матчей?

Многие страны объявляют о возобновлении футбольных чемпионатов. Среди топ-5 европейских турниров первой возвращается Бундеслига. Одним из условий проведения футбольных матчей является закрытый режим – команды будут проводить матчи без болельщиков. Стоит ли учитывать это при размещении ставок на футбол?
Преимущество домашнего поля
В ставках на футбол преимущество своего поля выражается в том, что хозяева забивают в среднем на 0.25 – 0.5 гола больше за матч. Также в соответствии с котировками линии закрытия букмекеров в топ-5 европейских футбольных чемпионатов вероятность победы домашнего коллектива составляет в среднем 45%.
Насколько эта концепция изменится при игре в закрытом режиме? Рассмотрим ключевые моменты.
Присутствие болельщиков и судейство
В одном исследовании 40 арбитров в записи судили матч АПЛ сезона 1998/1999 годов между «Ливерпулем» и «Лестером». Игра проходила на стадионе «Энфилд». 20 арбитров смотрели матч с шумом болельщиков, остальные 20 – беззвучную версию.
Итогом исследования стало то, что судьи, которые слышали атмосферу стадиона, реже наказывали домашнюю команду, чем те, кто работал на матче без звука.
При игре в закрытом режиме в плане судейства фактор отсутствия болельщиков должен быть наиболее заметным.
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Знание места проведения матча
Фактор преимущества своего поля может усиливаться, если команда хорошо знает место проведения встречи и защищает свою территорию. Исследователи даже объясняют этот момент инстинктивным повышением качества игры хозяев: ведь гости выступают в роли захватчика территории. Более того, в одном из исследований у хозяев были обнаружены повышенные уровни тестостерона.
Также преимущество домашних матчей сказывается в отличном знании хозяевами размеров стадиона и поля. В этом отношении фактор закрытого режима не способен негативно повлиять на домашние коллективы.
Линия открытия и закрытия
В 1/8 финала Лиги Европы первые четыре матча изначально были запланированы для проведения в присутствии болельщиков, но ближе к играм стало известно об их закрытом режиме. Вероятность победы хозяев с момента линии открытия в трех из четырех матчей снижалась в сравнении с линией закрытия.
Матч
Предполагаемая вероятность победы при открытии
Предполагаемая вероятность победы при закрытии
Разница в вероятности победы на своем поле
«Олимпиакос» - «Вулверхэмптон»
38.61%
33.78%
-4.83%
«Вольфсбург» - «Шахтер»
47.17%
57.45%
10.28%
«Айнтрахт» - «Базель»
61.39%
59.59%
-1.80%
ЛАСК – «Манчестер Юнайтед»
26.74%
21.10%
-5.64%
Одной из причин значительного перевеса в сторону хозяев в игре «Вольфсбург» – «Шахтер» были проблемы в составе гостей (отсутствие Степаненко и Тите) и тот фактор, что «Вольфсбург» вышел на поле в более сильном составе, чем ожидалось.
Игра «Вольфсбург» –- «Шахтер» и смещение коэффициентов к хозяевам на фоне изменения составов сводит на нет фактор потери потенциального преимущества домашнего поля из-за закрытого режима. Всему виной другие не менее значительные моменты.
Ни в одном из четырех представленных матчей хозяева не смогли выиграть. Однако размер выборки слишком мал, чтобы делать серьезные выводы об утере преимущества домашнего поля в закрытых матчах.
Проблемы и перспективы
В условиях закрытого режима букмекерам сложно учесть фактор своего поля при расчете коэффициентов. Игроки могут успеть разместить выгодную ставку до того момента, пока рынок определит эффективные коэффициенты.
Однозначно утверждать о потере преимущества домашнего поля в закрытом режиме мы не можем. Слишком мало данных для корректного анализа. При этом эксперимент с влиянием болельщиков на решения арбитров демонстрирует, что преимущество своего поля должно быть снижено, но тяжело сказать, насколько именно.