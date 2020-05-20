Футбол возвращается без зрителей – теперь можно грузить на гостей? Влияют ли пустые трибуны на результат матчей?

Многие страны объявляют о возобновлении футбольных чемпионатов. Среди топ-5 европейских турниров первой возвращается Бундеслига. Одним из условий проведения футбольных матчей является закрытый режим – команды будут проводить матчи без болельщиков. Стоит ли учитывать это при размещении ставок на футбол?



Преимущество домашнего поля

В ставках на футбол преимущество своего поля выражается в том, что хозяева забивают в среднем на 0.25 – 0.5 гола больше за матч. Также в соответствии с котировками линии закрытия букмекеров в топ-5 европейских футбольных чемпионатов вероятность победы домашнего коллектива составляет в среднем 45%.

Насколько эта концепция изменится при игре в закрытом режиме? Рассмотрим ключевые моменты.

Присутствие болельщиков и судейство

В одном исследовании 40 арбитров в записи судили матч АПЛ сезона 1998/1999 годов между «Ливерпулем» и «Лестером». Игра проходила на стадионе «Энфилд». 20 арбитров смотрели матч с шумом болельщиков, остальные 20 – беззвучную версию.

Итогом исследования стало то, что судьи, которые слышали атмосферу стадиона, реже наказывали домашнюю команду, чем те, кто работал на матче без звука.

При игре в закрытом режиме в плане судейства фактор отсутствия болельщиков должен быть наиболее заметным.

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Знание места проведения матча

Фактор преимущества своего поля может усиливаться, если команда хорошо знает место проведения встречи и защищает свою территорию. Исследователи даже объясняют этот момент инстинктивным повышением качества игры хозяев: ведь гости выступают в роли захватчика территории. Более того, в одном из исследований у хозяев были обнаружены повышенные уровни тестостерона.

Также преимущество домашних матчей сказывается в отличном знании хозяевами размеров стадиона и поля. В этом отношении фактор закрытого режима не способен негативно повлиять на домашние коллективы.

Линия открытия и закрытия

В 1/8 финала Лиги Европы первые четыре матча изначально были запланированы для проведения в присутствии болельщиков, но ближе к играм стало известно об их закрытом режиме. Вероятность победы хозяев с момента линии открытия в трех из четырех матчей снижалась в сравнении с линией закрытия.

Матч Предполагаемая вероятность победы при открытии Предполагаемая вероятность победы при закрытии Разница в вероятности победы на своем поле «Олимпиакос» - «Вулверхэмптон» 38.61% 33.78% -4.83% «Вольфсбург» - «Шахтер» 47.17% 57.45% 10.28% «Айнтрахт» - «Базель» 61.39% 59.59% -1.80% ЛАСК – «Манчестер Юнайтед» 26.74% 21.10% -5.64%

Одной из причин значительного перевеса в сторону хозяев в игре «Вольфсбург» – «Шахтер» были проблемы в составе гостей (отсутствие Степаненко и Тите) и тот фактор, что «Вольфсбург» вышел на поле в более сильном составе, чем ожидалось.

Игра «Вольфсбург» –- «Шахтер» и смещение коэффициентов к хозяевам на фоне изменения составов сводит на нет фактор потери потенциального преимущества домашнего поля из-за закрытого режима. Всему виной другие не менее значительные моменты.

Ни в одном из четырех представленных матчей хозяева не смогли выиграть. Однако размер выборки слишком мал, чтобы делать серьезные выводы об утере преимущества домашнего поля в закрытых матчах.





Проблемы и перспективы

В условиях закрытого режима букмекерам сложно учесть фактор своего поля при расчете коэффициентов. Игроки могут успеть разместить выгодную ставку до того момента, пока рынок определит эффективные коэффициенты.

Однозначно утверждать о потере преимущества домашнего поля в закрытом режиме мы не можем. Слишком мало данных для корректного анализа. При этом эксперимент с влиянием болельщиков на решения арбитров демонстрирует, что преимущество своего поля должно быть снижено, но тяжело сказать, насколько именно.

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