«Локомотив» заинтересовался форвардом сборной Италии Симоне Дзадзой

В «Локомотиве» предметно обсуждают трансфер форварда сборной Италии и «Торино» Симоне Дзадзы. Об этом корреспонденту Betting Insider стало известно из надежного источника, знакомого с ходом переговоров.

Однако не все в «Локомотиве» в должной степени уверены, что Дзадза является лучшим кандидатом, чтобы закрыть вопрос с позицией в атаке. Основные причины сомнений – его мотивированность и адаптивность за пределами Италии.



Отметим, что 28-летний форвард ни в одном из своих клубов не провел больше двух сезонов подряд. В своей нынешней команде «Торино» игрок находится уже 1,5 года.

В профессиональной карьере итальянец успел сыграть в таких европейских клубах, как «Ювентус» (Серия А, 5 голов, 1 ассист) и «Валенсия» (Ла Лига, 19 голов, 3 ассиста). Также игрок провел часть сезона-2016/17 на правах аренды в «Вест Хэме» – однако за 8 сыгранных матчей в АПЛ ему не удалось отличиться результативными действиями. За национальную сборную Симоне Дзадза забил один гол в десяти матчах.

На данный момент Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 9 млн евро.

Напомним, что в последние дни европейского ТО, из «Локомотива» в «Сельту» перешел на правах аренды один из главных нападающих команды Федор Смолов, который в первой половине сезона РПЛ забил 3 мяча и отдал 3 голевые передачи.

Мы рассказываем не только об инсайдах, но и о том – как быть в ставках успешным. Читайте образовательные посты в «Базе знаний»:

Синдикат Билли Уолтерса, преследование ФБР и 300 млн долларов на ставках. Биография топ-каппера

Инсайды, ставка против Мухаммеда Али и 10 тысяч долларов на андердога. Лэм Бэнкер – легенда американского беттинга

Как xG статистика помогает прогнозировать результат футбольного матча