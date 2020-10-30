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Кэф на выход «Зенита» в плей-офф ЛЧ вырос в 3 раза. Однако команда Семака – фаворит против «Лацио» из-за коронавируса у лидеров итальянцев

«Зенит» проиграл три последних матча, а лидер и основной форвард команды Артем Дзюба не забивает уже 567 минут (последний раз Артем отличился в матче 26 сентября).

Ранее сообщалось, что аргентинский специалист Почеттино может заменить Семака в «Зените». 

Коэффициент на выход «Зенита» из группы ЛЧ после двух туров увеличился более чем в три раза – 6.50 (был 1.80).

На ближайший матч с «Химками» коэффициенты тоже изменились – теперь победу андердога ждут с кэфом 7.90, а не 8.10, как было до матчей ЛЧ.:

Коэффициенты на игру с «Лацио» были изменены в пользу гостей, хотя «Зенит» еще является фаворитом:

  • Победа «Зенита» – 2.2;
  • Победа «Лацио» – 3.2.

«Это домашняя игра «Зенита», поэтому тут может повлиять фактор родных стен: питерцам будет проще играть с поддержкой болельщиков. Кроме того, у многих футболистов итальянской команды был обнаружен коронавирус», – объяснили решение своих аналитиков в пресс-службе BetBoom.

Напомним, что есть предварительная информация о том, что в матче не сыграют следующие игроки «Лацио»: Чиро Иммобиле, Луис Альберто, Андреас Перейра, Лукас Лейва, Мануэль Лаццари, Данило Катальди, Луис Фелипе и Томас Стракоша.

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Источник фото: TopNews

Комментарии
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Katrin Patton
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Лацио и без них Зенит выиграет
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Игорь Уразов
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так что ?? победа Лацио или Зенит???
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