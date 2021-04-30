2 мая «Зенит» на своем поле примет «Локомотив». Встреча состоится в рамках 28 тура РПЛ. Время начала матча – 19:00 (МСК). Аналитики БК Pin-Up.ru оценивают победу «Зенита» коэффициентом 1.63, победу «Локомотива» – 5.74, ничью – 4.22. Наиболее актуальные прогнозы и ставки на этот матч вы можете найти здесь.

«Зенит»: форма, ставки и прогноз

«Зенит» в РПЛ возглавляет турнирную таблицу, имея в активе 58 очков. Победа или ничья в предстоящем матче принесет чемпионство питерцам. Поражение же создаст интригу на последние два тура чемпионата.

В последней игре Чемпионата России была одержана разгромная победа над «Ротором» (6:0)

Команда Семака из шести последних матчей в РПЛ:

Пять выиграла;

Одну сыграла вничью.

Связка Азмун + Дзюба в этом сезоне действует результативно. У Сердара в активе 16 голов и он возглавляет таблицу бомбардиров РПЛ, а у Артема 14 (вторая позиция в списке снайперов).

В предстоящем поединке «Зениту» не сможет помочь Ловрен, получивший мышечную травму. Ознакомиться с предварительными составами команд вы можете здесь.

В победу «Зенита» верят только 15% наших пользователей.

«Локомотив»: форма, ставки и прогноз

«Локомотив» в РПЛ идет на втором месте, имея в активе 52 балла. Только победив питерцев у москвичей останутся шансы бороться за золото чемпионата и отрыв будет в три очка. В последней игре Чемпионата России была одержана крупная победа над «Тамбовом» (5:2)

Команда Николича выдает серию из 13 побед подряд в официальных матчах (из них, 8 кряду в РПЛ).

В предстоящем поединке «Локомотиву» не сможет помочь Лысов, у которого травма колена. Ознакомиться с предварительными составами команд вы можете здесь.

В победу «Локомотива» верят большинство пользователей нашего сайта, а именно 37%. Один из капперов нашего сайта Savva делает ставку на «Локомотив» из-за их непредсказуемости:

«Зенит» – Локомотив: счет в последних матчах

Если говорить о событии ТБ (2), то эта ставка заходила во всех матчах, только по двум из десяти матчей был бы возврат. Такой исход на игру БК Pin-Up.ru оценивает коэффициентом 1.34.

И «Зенит» и «Локомотив» пять матчей подряд без гола с поля не уходили. Ставку на «Обе забьют» в БК Pin-Up.ru можно сделать за коэффициент 1.76.

«Зенит» – Локомотив: статистика личных встреч

В пяти последних очных играх:

2 выиграл «Локомотив»;

1 выиграл «Зенит»;

2 ничьи.

БК Pin-Up.ru дает хороший коэффициент на то, что «Локомотив» не проиграет – 2.32.

Из пяти последних игр команд, только в одной было больше трех голов. Ставку ТМ (3,5) в БК Pin-Up.ru можно сделать за коэффициент 1.46.

Где посмотреть онлайн-трансляцию игры?

В прямом эфире трансляцию матча «Зенит» – «Локомотив» покажет телеканал «Матч ТВ». Начало трансляции в 18:55 по мск. Трансляция также будет доступна на официальном сайте канала, в разделе «эфир». До начала игры будут показывать предматчевый обзор команд.

Автор прогноза: Денис Антипов